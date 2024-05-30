Мои заказы

Памятник и колокольня Святых Кирилла и Мефодия – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник и колокольня Святых Кирилла и Мефодия» во Владивостоке, цены от 2300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночные огни Владивостока (в группе)
На автобусе
3 часа
73 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Ночные огни Владивостока (в группе): экскурсия по лучшим местам
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
Город, море и сопки
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Владивостока
Познакомьтесь с Владивостоком, где сопки встречаются с морем, а история переплетается с современностью. Погрузитесь в атмосферу Приморья
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 480 ₽ за всё до 3 чел.
Вечером всё только начинается: Владивосток после заката
На машине
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Вечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Увлекательное путешествие по видовым площадкам Владивостока на автомобиле. Насладитесь панорамами города и Японского моря за 2,5 часа
Начало: Возле вашего отеля в центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
На машине
6 часов
-
10%
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
11 дек в 08:00
14 220 ₽15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
На машине
3.5 часа
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9000 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Владивосток на закате солнца
    Очень понравилось.
  • Г
    Галина
    20 октября 2023
    Владивосток на закате солнца
    Обзорная экскурсия по Владивостоку прошла отлично. Экскурсовод Сергей Викторович знаток своего дела с большой буквы. Очень доступно, интересно и с чувством юмора. Большое спасибо!!!
  • А
    Андрей
    4 октября 2023
    Владивосток на закате солнца
    Прекрасный гид, чудесные ночные виды!!! Все совпало. Жаль, время пролетело быстро:)))
    Прекрасный гид, чудесные ночные виды!!! Все совпало. Жаль, время пролетело быстро:)))
  • М
    Марина
    14 сентября 2023
    Владивосток на закате солнца
    Потрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. Мы узнали много интересных фактов
    читать дальше

    и захватывающих историй о столице Дальнего Востока, а также сняли фото и видео с великолепных ракурсов.
    Эта чудесная поездка по городу запомнится нам на долгие годы! Большое спасибо, Наталья Александровна!

    Потрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. МыПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. Мы
  • О
    Ольга
    18 августа 2022
    Владивосток на закате солнца
    Добавьте в экскурсию второй мост!!
  • А
    Анна
    4 августа 2022
    Владивосток на закате солнца
    Неплохая экскурсия, но, по ощущениям, довольно короткая. Встретились на центральной площади, немного постояли, пока гид Наталья Александровна (очень приятная женщина)
    читать дальше

    рассказывала про памятники. После немного проехали на автобусе до корабельной набережной. Ходили по ней пешком, пока гид рассказывала об истории города и достопримечательностей. Под конец снова на автобусе немного проехали до ресторана Del mar, оттуда красивые виды на ночной город.

    Неплохая экскурсия, но, по ощущениям, довольно короткая. Встретились на центральной площади, немного постояли, пока гид НатальяНеплохая экскурсия, но, по ощущениям, довольно короткая. Встретились на центральной площади, немного постояли, пока гид НатальяНеплохая экскурсия, но, по ощущениям, довольно короткая. Встретились на центральной площади, немного постояли, пока гид Наталья
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2022
    Владивосток на закате солнца
    В целом экскурсия понравилась. Но можно было меньше истории на корабельной набережной и включить в обзор больше достопримечательностей.
  • М
    Марина
    22 октября 2021
    Владивосток на закате солнца
    Доброе время суток. Экскурсия, в целом, пожалуй, понравилась. Выбраны хорошие и даже отличные точки обзора вечернего Владивостока. Гид давала интересную
    читать дальше

    информацию. В вечернем городе, в движущемся автобусе, конечно практически невозможно рассмотреть достопримечательности города, мимо которых мы проезжали, но не понравилось то, что гид иногда говорила о них после того, как их проехали."Мы только что проехали ….". Хорошо для меня было то, что днём была обзорная экскурсия и осталось представление об этих достопримечательностях и местах, где они расположены. Может, конечно, я немножко капризна, тогда простите меня.

  • А
    Анатолий
    23 сентября 2021
    Владивосток на закате солнца
    Экскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про Владивосток, его исторю и современность.
  • С
    Светлана
    19 сентября 2021
    Владивосток на закате солнца
    Спасибо за экскурсию! Было интересно и увидеть и послушать. Море впечатлений и положительных эмоций!
  • Ж
    Жанна
    16 сентября 2021
    Владивосток на закате солнца
    Всё прошло организованно)))
  • Е
    Елена
    15 сентября 2021
    Владивосток на закате солнца
    Хорошая экскурсия, спасибо
  • И
    Ирина
    19 августа 2021
    Владивосток на закате солнца
    Экскурсия очень понравилась. Очень удобный современный автобус с кондиционером. Экскурсоводом была Любовь Ивановна. Рассказывала обо всём кратко, но содержательно: как
    читать дальше

    основался город, как развивался, нынешние достижения. Времени хватило и посмотреть и пофотографироваться. Для первого общего знакомства с городом самое то! Владивосток прекрасен на закате солнца и особенно красив, когда стемнеет и зажигаются все огни и фонари. Главное, чтобы погода была хорошая, иначе впечатление может быть испорчено. Рекомендую!

  • О
    Оксана
    12 августа 2021
    Владивосток на закате солнца
    Мы во Владивостоке впервые. Хотели попасть на обзорную экскурсию по городу, но мест уже не было, поэтому выбрали прогулку по
    читать дальше

    вечернему городу и не прогадали. Любовь Ивановна - отличный гид: хорошо знает историю города, отвечает на все вопросы. Во время экскурсии составилось видение города. Особая благодарность водителю Вадиму: водить большой автобус по узким улочкам, разворачиваться и парковаться в местах, где,кажется, совершенно нет места, вот это профессионал! Обязательно сходим на другие экскурсии!

  • Е
    Елена
    12 августа 2021
    Владивосток на закате солнца
    Очень познавательно и интересная экскурсия! Анна замечательный гид, любящий свой город, знающий историю! Посоветует друзьям эту экскурсию и гида! Спасибо за интересный вечер!
  • М
    Марина
    24 июля 2021
    Владивосток на закате солнца
    Очень содержательная, познавательная, интересная экскурсия. Гид, Любовь Ивановна, просто профи🔥
  • А
    Анна
    15 июля 2021
    Владивосток на закате солнца
    Была на экскурсии 14 июля. Не повезло с погодой был туман. Но в этом тоже есть свой плюс Владивостока. Рекомендую данную экскурсию.
  • А
    Александра
    9 июня 2021
    Владивосток на закате солнца
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! Рекомендую. Посетили много мест. Увидели красивые места Владивостока на закате.
  • Г
    Галина
    9 сентября 2020
    Владивосток на закате солнца
    Экскурсия очень понравилась
  • С
    Сергей
    29 июля 2020
    Владивосток на закате солнца
    Это было круто. Интересно. Город красив и прекрасен. Экскурсовод просто профессионал своего дела. Настоящий историк,интересный рассказчик,приятный человек. Спасибо большое вем.

