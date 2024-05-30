Групповая
до 15 чел.
Лучший выборНочные огни Владивостока (в группе): экскурсия по лучшим местам
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Владивостока
Познакомьтесь с Владивостоком, где сопки встречаются с морем, а история переплетается с современностью. Погрузитесь в атмосферу Приморья
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 480 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Увлекательное путешествие по видовым площадкам Владивостока на автомобиле. Насладитесь панорамами города и Японского моря за 2,5 часа
Начало: Возле вашего отеля в центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
11 дек в 08:00
14 220 ₽
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Владивосток на закате солнцаОчень понравилось.
- ГГалина20 октября 2023Владивосток на закате солнцаОбзорная экскурсия по Владивостоку прошла отлично. Экскурсовод Сергей Викторович знаток своего дела с большой буквы. Очень доступно, интересно и с чувством юмора. Большое спасибо!!!
- ААндрей4 октября 2023Владивосток на закате солнцаПрекрасный гид, чудесные ночные виды!!! Все совпало. Жаль, время пролетело быстро:)))
- ММарина14 сентября 2023Владивосток на закате солнцаПотрясающие виды вечернего Владивостока! Нашему экскурсоводу Наталье Александровне удалось увлечь своим рассказом абсолютно разновозрастную аудиторию. Мы узнали много интересных фактов
- ООльга18 августа 2022Владивосток на закате солнцаДобавьте в экскурсию второй мост!!
- ААнна4 августа 2022Владивосток на закате солнцаНеплохая экскурсия, но, по ощущениям, довольно короткая. Встретились на центральной площади, немного постояли, пока гид Наталья Александровна (очень приятная женщина)
- ЮЮлия14 июля 2022Владивосток на закате солнцаВ целом экскурсия понравилась. Но можно было меньше истории на корабельной набережной и включить в обзор больше достопримечательностей.
- ММарина22 октября 2021Владивосток на закате солнцаДоброе время суток. Экскурсия, в целом, пожалуй, понравилась. Выбраны хорошие и даже отличные точки обзора вечернего Владивостока. Гид давала интересную
- ААнатолий23 сентября 2021Владивосток на закате солнцаЭкскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про Владивосток, его исторю и современность.
- ССветлана19 сентября 2021Владивосток на закате солнцаСпасибо за экскурсию! Было интересно и увидеть и послушать. Море впечатлений и положительных эмоций!
- ЖЖанна16 сентября 2021Владивосток на закате солнцаВсё прошло организованно)))
- ЕЕлена15 сентября 2021Владивосток на закате солнцаХорошая экскурсия, спасибо
- ИИрина19 августа 2021Владивосток на закате солнцаЭкскурсия очень понравилась. Очень удобный современный автобус с кондиционером. Экскурсоводом была Любовь Ивановна. Рассказывала обо всём кратко, но содержательно: как
- ООксана12 августа 2021Владивосток на закате солнцаМы во Владивостоке впервые. Хотели попасть на обзорную экскурсию по городу, но мест уже не было, поэтому выбрали прогулку по
- ЕЕлена12 августа 2021Владивосток на закате солнцаОчень познавательно и интересная экскурсия! Анна замечательный гид, любящий свой город, знающий историю! Посоветует друзьям эту экскурсию и гида! Спасибо за интересный вечер!
- ММарина24 июля 2021Владивосток на закате солнцаОчень содержательная, познавательная, интересная экскурсия. Гид, Любовь Ивановна, просто профи🔥
- ААнна15 июля 2021Владивосток на закате солнцаБыла на экскурсии 14 июля. Не повезло с погодой был туман. Но в этом тоже есть свой плюс Владивостока. Рекомендую данную экскурсию.
- ААлександра9 июня 2021Владивосток на закате солнцаОчень интересная и увлекательная экскурсия! Рекомендую. Посетили много мест. Увидели красивые места Владивостока на закате.
- ГГалина9 сентября 2020Владивосток на закате солнцаЭкскурсия очень понравилась
- ССергей29 июля 2020Владивосток на закате солнцаЭто было круто. Интересно. Город красив и прекрасен. Экскурсовод просто профессионал своего дела. Настоящий историк,интересный рассказчик,приятный человек. Спасибо большое вем.
