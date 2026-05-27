В любительском формате, непринуждённо и с юмором, капитан познакомит вас с родным городом. Вы увидите место, где, по легенде, Степан Разин прятал золото и другие сокровища. А также с воды осмотрите военные мемориалы, напоминающие о Сталинградской битве.
Описание экскурсии
- Центральная набережная с военными мемориалами и видовыми площадками.
- Танцующий мост через Волгу.
- Стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018.
- Амфитеатр — открытый концертный зал на набережной.
- Стена Родимцева — место подвига гвардейцев в 1942 году.
- Бронекатер, поднятый со дна реки.
- Мамаев курган, где шли ожесточённые бои.
- Остров Денежный, где разбойники наблюдали за судами и делили награбленное.
- Остров Людникова — памятник защитникам завода «Баррикады».
- Волжская ГЭС, крупнейшая в Европе.
Организационные детали
- Летом прогулка проходит на американском океаническом катере, весной и осенью (до 1 мая и после 1 октября) — на АМГ-катере.
- Дизайн и цвет катера могут отличаться от представленных на фото.
- Поездку можно продлить, подробности уточняйте в переписке.
- Дополнительно оплачивается вечерний выезд (после 20:00) — +25% к стоимости.
- Крепкие напитки (более 38 градусов) на борту запрещены.
- Подъезд к некоторым объектам частично ограничен.
- Экскурсия любительская, без профессионального сопровождения.
- С вами буду я или другой капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Яхт клуб «Корсар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Мы — команда профессиональных судоводителей с многолетним опытом вождения маломерного флота. Каждый капитан знает все тонкости и нюансы акватории Волги и Ахтубы. Покажем и расскажем о каждом памятнике или объекте на маршруте, поможем сделать красивые снимки на ваш фотоаппарат. У нас всегда хорошее настроение и отличное чувство юмора!
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера»
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
Завтра в 09:00
29 мая в 14:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прикоснуться к Волге: прогулка на катере из Волгограда
Поймать ветер, оставить суету за кормой и увидеть город с необычного ракурса
Начало: У моста через Волгу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
Начало: Г. Волгоград. ул. наб. 62-й Армии, 6
Расписание: Ежедневно по предварительному бронированию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8990 ₽ за всё до 8 чел.
от 23 334 ₽ за экскурсию