Мои заказы

От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера

На неспешной водной прогулке
В любительском формате, непринуждённо и с юмором, капитан познакомит вас с родным городом. Вы увидите место, где, по легенде, Степан Разин прятал золото и другие сокровища. А также с воды осмотрите военные мемориалы, напоминающие о Сталинградской битве.
От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера
От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера
От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера

Описание экскурсии

  • Центральная набережная с военными мемориалами и видовыми площадками.
  • Танцующий мост через Волгу.
  • Стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018.
  • Амфитеатр — открытый концертный зал на набережной.
  • Стена Родимцева — место подвига гвардейцев в 1942 году.
  • Бронекатер, поднятый со дна реки.
  • Мамаев курган, где шли ожесточённые бои.
  • Остров Денежный, где разбойники наблюдали за судами и делили награбленное.
  • Остров Людникова — памятник защитникам завода «Баррикады».
  • Волжская ГЭС, крупнейшая в Европе.

Организационные детали

  • Летом прогулка проходит на американском океаническом катере, весной и осенью (до 1 мая и после 1 октября) — на АМГ-катере.
  • Дизайн и цвет катера могут отличаться от представленных на фото.
  • Поездку можно продлить, подробности уточняйте в переписке.
  • Дополнительно оплачивается вечерний выезд (после 20:00) — +25% к стоимости.
  • Крепкие напитки (более 38 градусов) на борту запрещены.
  • Подъезд к некоторым объектам частично ограничен.
  • Экскурсия любительская, без профессионального сопровождения.
  • С вами буду я или другой капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Яхт клуб «Корсар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Мы — команда профессиональных судоводителей с многолетним опытом вождения маломерного флота. Каждый капитан знает все тонкости и нюансы акватории Волги и Ахтубы. Покажем и расскажем о каждом памятнике или объекте на маршруте, поможем сделать красивые снимки на ваш фотоаппарат. У нас всегда хорошее настроение и отличное чувство юмора!

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии на «От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера»

Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
На машине
4 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
Завтра в 09:00
29 мая в 14:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Прикоснуться к Волге: прогулка на катере из Волгограда
На катере
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Прикоснуться к Волге: прогулка на катере из Волгограда
Поймать ветер, оставить суету за кормой и увидеть город с необычного ракурса
Начало: У моста через Волгу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 990 ₽ за человека
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
На машине
На катере
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прикоснуться к Волге. Экскурсия на катере в Волгограде
Начало: Г. Волгоград. ул. наб. 62-й Армии, 6
Расписание: Ежедневно по предварительному бронированию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8990 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде
от 23 334 ₽ за экскурсию