О городе и программе

Волгоград — город-миллионник на юго-востоке европейской части России, город-герой, важнейший пункт обороны Царицына и Сталинградской битвы.

Город на Волге был основан еще в XVI веке и изначально носил название Царицын, в честь маленького притока Волги — Царицы. В 1925 году был переименован в Сталинград, а в 1961 — в Волгоград.

Этот прекрасный, исторически важный город России с богатой историей ежегодно принимает тысячи туристов, которые приезжают, чтобы прочувствовать его непередаваемую атмосферу, увидеть величественные и монументальные исторические памятники, узнать больше о переломных событиях, происходивших здесь.

В рамках экскурсии мы посетим самые известные места Волгограда, увидим невероятные архитектурно-исторические достопримечательности, включая величественный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», расположенный на Мамаевом кургане — возвышенности на правом берегу реки Волги в Центральном районе города, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, руины мельницы Гергардта — здания начала XX века, разрушенного в дни Сталинградской битвы и не восстановленного в память о войне, а также прогуляемся по набережной и узнаем множество интересных фактов о городе.