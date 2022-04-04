Пешая обзорная экскурсия по Волгограду

Царицын - Сталинград - Волгоград - три названия, три эпохи одного города! Я предлагаю вам узнать больше об истории

5
2 отзыва
Индивидуальная
Царицын — Сталинград — Волгоград — три названия, три эпохи одного города! Я предлагаю вам узнать больше об истории города-героя, посетить самые красивые и знаковые места города, подняться на главную высоту России и, конечно, получить массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду

Что вас ожидает 🤩

  • Ансамбль Площади Павших Борцов
  • Обелиск с Вечным Огнем
  • Уникальный, переживший Сталинградскую битву, тополь
  • Могила Трёх солдат
  • Ансамбль Центральной набережной
  • Музей-панорамы «Сталинградская битва»
  • Руины мельницы Гергардта
  • Легендарный Дом Павлова
  • Ансамбль Площади Ленина
  • Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»

О городе и программе

Волгоград — город-миллионник на юго-востоке европейской части России, город-герой, важнейший пункт обороны Царицына и Сталинградской битвы.
Город на Волге был основан еще в XVI веке и изначально носил название Царицын, в честь маленького притока Волги — Царицы. В 1925 году был переименован в Сталинград, а в 1961 — в Волгоград.
Этот прекрасный, исторически важный город России с богатой историей ежегодно принимает тысячи туристов, которые приезжают, чтобы прочувствовать его непередаваемую атмосферу, увидеть величественные и монументальные исторические памятники, узнать больше о переломных событиях, происходивших здесь.
В рамках экскурсии мы посетим самые известные места Волгограда, увидим невероятные архитектурно-исторические достопримечательности, включая величественный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», расположенный на Мамаевом кургане — возвышенности на правом берегу реки Волги в Центральном районе города, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, руины мельницы Гергардта — здания начала XX века, разрушенного в дни Сталинградской битвы и не восстановленного в память о войне, а также прогуляемся по набережной и узнаем множество интересных фактов о городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Завершение: Вершина Мамаева Кургана
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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