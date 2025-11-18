Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в Волгоград за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
Завтра в 18:30
10 дек в 08:30
8667 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
Завтра в 18:00
10 дек в 01:30
1734 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей18 ноября 2025Отличный маршрут, очень интересное повествование о городе и его истории. Даже не думали, что в Волгограде столько всего интересного. Время пролетело очень быстро.
- ЛЛюдмила6 ноября 202503 ноября 2025 г., посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов".
Александр, большое спасибо, за великолепную экскурсию по Волгограду! Пять часов пролетели,
- ККонстантин5 ноября 2025Благодарим Александра за замечательную экскурсию. Помимо владения исторической информацией очень интересно умеет её преподнести. И пятичасовая экскурсия пролетела как один
- ЕЕкатерина30 октября 2025Александр замечательный человек и рассказчик. Показал и рассказал много интересного. Замечательная экскурсия. Мы очень рады, что выбрали Александра для знакомства с Волгоградом.
- ССавенкова23 октября 2025Приезжали в Волгоград мои однокласники. Всем нам +70!!! Наш экскурсовод Александр очень внимательно и чутко отнёсся к каждому из нас.
- ЕЕкатерина16 октября 2025Спасибо Александру за такую интересную и красивую пешеходную прогулку по городу! Он влюбил нас в Волгоград! 5 часов пролетают незаметно!
- ДДамир10 октября 202509.10.25 посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов". Были сомнения по поводу длительности, но 5 часов пролетели незаметно. Александр погружает в
- ООльга23 сентября 2025Замечательная, очень познавательная экскурсия! Огромная благодарность гиду Александру за возможность увидеть, проникнуться и влюбиться в этот прекрасный город. Александр-мастер своего
- ООльга18 сентября 2025Отличная экскурсия! Александр профессионал своего дела. Любит дело, которым занимается. 5 часов экскурсии прошли в комфортном темпе с увлекательным рассказом
- ЕЕлена9 сентября 2025Побывали в Волгограде во второй раз за полгода, честно говоря как раз из-за очень неудачной экскурсии в первую поездку, а
- ААнастасия6 сентября 2025Александр, спасибо Вам за все!
Все было очень интересно и познавательно
Многое для нас было открытием!
В опроснике было - « оправдала ли экскурсия ожидания».
Она не то, что оправдала, Она превзошла наши ожидания!
Успехов вам и только позитивных туристов!)
- ДДарья1 сентября 2025Добрый день!
приезжали с детьми в Волгоград, были проездом и решили посмотреть город, делаем это всегда в путешествиях. Нам очень понравился
- ШШанкина27 августа 2025Не ошиблись с выбором экскурсовода для нашей большой компании из 9ти человек! Так как были с детьми спросили о возможности
- ККристина22 августа 2025Из множества предложений, гостю города, бронируя на расстоянии, достаточно сложно сделать выбор, даже опираясь на отзывы.
Но в этом случае, нам
- ЕЕлена20 августа 2025Однозначно рекомендуем и экскурсовода, и саму экскурсию! Маршрут составлен грамотно, информация структурирована и подавалась доступно, заинтересовано. Мы остались очень довольны!
- ААнастасия13 августа 2025Александр специалист в своей области. Экскурсионное сопровождение проходило без погони, с остановками, фотографированием, ответами на вопросы если это того требовало. Выбор маршрута был с учетом уже посещенных мест. Получили много рекомендаций к дальнейшему путешествию 👍
- ННуждина7 августа 2025всё было супер, история интересная и поднесенна интересно. мне очень всё понравилось и я бы повторила
- ВВячеслав5 августа 2025Все отлично) было очень интересно.
Александр показал себя настоящим знатоком города и его истории, несмотря на жаркую и солнечную погоду, построил максимально комфортный маршрут, а также расположил к себе и заинтересовал детей, что не мало важно)))
Большое спасибо.
- ЮЮлия30 июля 2025Заказывали экскурсию у Александра для большой компании из 10 человек для ознакомления с городом. В восторге остались все: и школьники,
- ВВладимир27 июля 2025Обычно пешие экскурсии - это три часа. Мы путешествием с детьми и три часа по 30-ти градусной жаре даются не
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Памятник Петру и Февронии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в декабре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Памятник Петру и Февронии" можно забронировать 4 экскурсии от 1734 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2025 год по теме «Памятник Петру и Февронии», 226 ⭐ отзывов, цены от 1734₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль