Памятник Петру и Февронии – экскурсии в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Петру и Февронии» в Волгограде, цены от 1734 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Волгоград за один день
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в Волгоград за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Волгоград за 5 часов
Пешая
5 часов
118 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
Завтра в 18:30
10 дек в 08:30
8667 ₽ за всё до 20 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка-викторина по Центральной набережной Волгограда
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
Завтра в 18:00
10 дек в 01:30
1734 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    18 ноября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Отличный маршрут, очень интересное повествование о городе и его истории. Даже не думали, что в Волгограде столько всего интересного. Время пролетело очень быстро.
    Отличный маршрут, очень интересное повествование о городе и его истории. Даже не думали, что в Волгограде столько всего интересного. Время пролетело очень быстро.
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2025
    Волгоград за 5 часов
    03 ноября 2025 г., посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов".
    Александр, большое спасибо, за великолепную экскурсию по Волгограду! Пять часов пролетели,
    

    словно миг, благодаря Вашему таланту. Ваши знания истории города, Ваше умение донести материал до экскурсантов - выше похвал! Благодарим Вас за внимательность и чуткость к участникам! Благодаря Вам, мы влюбились в Волгоград!!! К сожалению у нас был только один день, но мы обязательно вернемся в этот чудесный город и мы надеемся, что Вы продолжите и дальше знакомить нас с лучшими уголками Волгограда и его окрестностей!

    
  • К
    Константин
    5 ноября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Благодарим Александра за замечательную экскурсию. Помимо владения исторической информацией очень интересно умеет её преподнести. И пятичасовая экскурсия пролетела как один
    

    миг. Наша группа была разного возраста, от семи лет до 65, и темп прогулки был очень приемлемый для всех. Когда будем в Волгограде вновь, обратимся к нему!

    
  • Е
    Екатерина
    30 октября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Александр замечательный человек и рассказчик. Показал и рассказал много интересного. Замечательная экскурсия. Мы очень рады, что выбрали Александра для знакомства с Волгоградом.
  • С
    Савенкова
    23 октября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Приезжали в Волгоград мои однокласники. Всем нам +70!!! Наш экскурсовод Александр очень внимательно и чутко отнёсся к каждому из нас.
    

    Как родной человек🤗. Очень грамотно и интересно всё рассказывал. Сказать что мы остались довольны- не сказать ничего🤷‍♀️Мы все остались под ТАКИМ ОГРОМНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ. . что просто не передать словами. Спасибо огромное, воспоминание об этой экскурсии мы сохраним на долгие годы!!!

  • Е
    Екатерина
    16 октября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую интересную и красивую пешеходную прогулку по городу! Он влюбил нас в Волгоград! 5 часов пролетают незаметно!
  • Д
    Дамир
    10 октября 2025
    Волгоград за 5 часов
    09.10.25 посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов". Были сомнения по поводу длительности, но 5 часов пролетели незаметно. Александр погружает в
    

    историю города с момента его основания и до современных реалий. Особое внимание уделяется Сталинградской битве и её деталям на Мамаевом кургане.
    Также, на десерт, на кургане вас ждёт сюрприз с возможным общением с представителями "местной" фауны))
    Как итог, экскурсия понравилась и взрослым и детям. Рекомендуем!

    
  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Замечательная, очень познавательная экскурсия! Огромная благодарность гиду Александру за возможность увидеть, проникнуться и влюбиться в этот прекрасный город. Александр-мастер своего
    

    дела: прекрасная подача информации, глубокие знания, забота о каждом путешественнике в группе. Мы обязательно еще вернемся! И однозначно рекомендуем данную экскурсию!

    
  • О
    Ольга
    18 сентября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Отличная экскурсия! Александр профессионал своего дела. Любит дело, которым занимается. 5 часов экскурсии прошли в комфортном темпе с увлекательным рассказом
    

    о городе Мы познакомились не только с главной достопримечательностью города "Мамаев курган", но и прошлись по улочкам Волгограда, по красивой набережной, увидели" Дом Павлова", зашли на почту, прокатились на метротраме. Александр прекрасный рассказчик! Большое спасибо! ❤️Рекомендую!

    
  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Побывали в Волгограде во второй раз за полгода, честно говоря как раз из-за очень неудачной экскурсии в первую поездку, а
    

    хотелось чтоб город остался в памяти абсолютно без негативных моментов, чтобы знания о городе и его истории были академическими, так скажем, а не с Википедии прочитанными. Спасибо Александру, он полностью удовлетворил наши пожелания. Было интересно, последовательно, нам все понравилось.

  • А
    Анастасия
    6 сентября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Александр, спасибо Вам за все!
    Все было очень интересно и познавательно
    Многое для нас было открытием!
    В опроснике было - « оправдала ли экскурсия ожидания».
    Она не то, что оправдала, Она превзошла наши ожидания!
    Успехов вам и только позитивных туристов!)
  • Д
    Дарья
    1 сентября 2025
    Волгоград за 5 часов
    Добрый день!
    приезжали с детьми в Волгоград, были проездом и решили посмотреть город, делаем это всегда в путешествиях. Нам очень понравился
    

    гид, его рассказы про город, про историю и тд. Недавно его посоветовали своим друзьям. Но хочу сказать одно, нам взрослым было очень интересно, дети конечно устали за 5 часов и в конце экскурсии уже не слушали. Поэтому такую экскурсию, если вы планируете с детьми, лучше разбивать на 2 дня. А так все было супер!!!!

  • Ш
    Шанкина
    27 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    Не ошиблись с выбором экскурсовода для нашей большой компании из 9ти человек! Так как были с детьми спросили о возможности
    

    устроить экскурсию не пешком на на транспорте,Александр такую возможность быстро предоставил))Огромное спасибо Александру,было очень интересно,динамично,ни разу не скучно! Много фактов исторических почерпнули,коих раньше не знали! Так же было очень круто что экскурсовод знал самые лучшие ракурсы и виды для фото, и удобные места для просмотра смены караула например! Однозначно рекомендуем Александра!

    
  • К
    Кристина
    22 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    Из множества предложений, гостю города, бронируя на расстоянии, достаточно сложно сделать выбор, даже опираясь на отзывы.
    Но в этом случае, нам
    Но в этом случае, нам
    

    очень повезло!
    Хотим выразить благодарность Александру и Екатерине за знакомство с прекрасным городом Волгоград!
    Уровень знаний, подача материала, терпение и уважение - всё это на высоте!
    Если вы хотите узнать Волгоград, Александр и Екатерина - это прекрасный выбор для знакомства с лучшими местами и фактами!
    Ребята, спасибо вам огромное за ваш труд!!!

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    Однозначно рекомендуем и экскурсовода, и саму экскурсию! Маршрут составлен грамотно, информация структурирована и подавалась доступно, заинтересовано. Мы остались очень довольны!
  • А
    Анастасия
    13 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    Александр специалист в своей области. Экскурсионное сопровождение проходило без погони, с остановками, фотографированием, ответами на вопросы если это того требовало. Выбор маршрута был с учетом уже посещенных мест. Получили много рекомендаций к дальнейшему путешествию 👍
  • Н
    Нуждина
    7 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    всё было супер, история интересная и поднесенна интересно. мне очень всё понравилось и я бы повторила
  • В
    Вячеслав
    5 августа 2025
    Волгоград за 5 часов
    Все отлично) было очень интересно.
    Александр показал себя настоящим знатоком города и его истории, несмотря на жаркую и солнечную погоду, построил максимально комфортный маршрут, а также расположил к себе и заинтересовал детей, что не мало важно)))
    Большое спасибо.
    Большое спасибо.
    
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Волгоград за 5 часов
    Заказывали экскурсию у Александра для большой компании из 10 человек для ознакомления с городом. В восторге остались все: и школьники,
    

    и студенты, и взрослые. Изначально Александр предложил перенести время из-за жары. За что ему отдельное спасибо, ведь таким образом мы оказались на Мамаевом кургане не в обеденный зной. Пятичасовая экскурсия пролетела незаметно. Александр очень грамотный, с чувством юмора, с большим багажом знаний истории своего города, трепетным отношением
    к истории нашей страны. Рассказывал много историй про исторических деятелей нашей страны, загадывал загадки, проводил конкурсы. Спасибо, Александр, вам большое. Вы сделали пребывание в Волгограде для нас запоминающимся.

    
  • В
    Владимир
    27 июля 2025
    Волгоград за 5 часов
    Обычно пешие экскурсии - это три часа. Мы путешествием с детьми и три часа по 30-ти градусной жаре даются не
    

    просто. Здесь же 5 часов пролетели незаметно. Насыщенная интересными, структурированными по эпохам с отсылкой к современности историями беседа. Конечно же тема роли города в ВОВ- отдельная. Покатушки на подземном трамвайчике. Эксклюзивные места на церемонии развода караула на Мамаевом Кургане. И постоянный интерактив с загадками про то, что видим и домашними заданиями. Рекомендую.

    

