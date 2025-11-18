А Андрей Волгоград за 5 часов Отличный маршрут, очень интересное повествование о городе и его истории. Даже не думали, что в Волгограде столько всего интересного. Время пролетело очень быстро.

Л Людмила Волгоград за 5 часов

Александр, большое спасибо, за великолепную экскурсию по Волгограду! Пять часов пролетели, читать дальше словно миг, благодаря Вашему таланту. Ваши знания истории города, Ваше умение донести материал до экскурсантов - выше похвал! Благодарим Вас за внимательность и чуткость к участникам! Благодаря Вам, мы влюбились в Волгоград!!! К сожалению у нас был только один день, но мы обязательно вернемся в этот чудесный город и мы надеемся, что Вы продолжите и дальше знакомить нас с лучшими уголками Волгограда и его окрестностей! 03 ноября 2025 г., посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов".Александр, большое спасибо, за великолепную экскурсию по Волгограду! Пять часов пролетели,

К Константин Волгоград за 5 часов читать дальше миг. Наша группа была разного возраста, от семи лет до 65, и темп прогулки был очень приемлемый для всех. Когда будем в Волгограде вновь, обратимся к нему! Благодарим Александра за замечательную экскурсию. Помимо владения исторической информацией очень интересно умеет её преподнести. И пятичасовая экскурсия пролетела как один

Е Екатерина Волгоград за 5 часов Александр замечательный человек и рассказчик. Показал и рассказал много интересного. Замечательная экскурсия. Мы очень рады, что выбрали Александра для знакомства с Волгоградом.

С Савенкова Волгоград за 5 часов читать дальше Как родной человек🤗. Очень грамотно и интересно всё рассказывал. Сказать что мы остались довольны- не сказать ничего🤷‍♀️Мы все остались под ТАКИМ ОГРОМНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ. . что просто не передать словами. Спасибо огромное, воспоминание об этой экскурсии мы сохраним на долгие годы!!! Приезжали в Волгоград мои однокласники. Всем нам +70!!! Наш экскурсовод Александр очень внимательно и чутко отнёсся к каждому из нас.

Е Екатерина Волгоград за 5 часов Спасибо Александру за такую интересную и красивую пешеходную прогулку по городу! Он влюбил нас в Волгоград! 5 часов пролетают незаметно!

Д Дамир Волгоград за 5 часов читать дальше историю города с момента его основания и до современных реалий. Особое внимание уделяется Сталинградской битве и её деталям на Мамаевом кургане.

Также, на десерт, на кургане вас ждёт сюрприз с возможным общением с представителями "местной" фауны))

Как итог, экскурсия понравилась и взрослым и детям. Рекомендуем! 09.10.25 посетили экскурсию "Волгоград за 5 часов". Были сомнения по поводу длительности, но 5 часов пролетели незаметно. Александр погружает в

О Ольга Волгоград за 5 часов читать дальше дела: прекрасная подача информации, глубокие знания, забота о каждом путешественнике в группе. Мы обязательно еще вернемся! И однозначно рекомендуем данную экскурсию! Замечательная, очень познавательная экскурсия! Огромная благодарность гиду Александру за возможность увидеть, проникнуться и влюбиться в этот прекрасный город. Александр-мастер своего

О Ольга Волгоград за 5 часов читать дальше о городе Мы познакомились не только с главной достопримечательностью города "Мамаев курган", но и прошлись по улочкам Волгограда, по красивой набережной, увидели" Дом Павлова", зашли на почту, прокатились на метротраме. Александр прекрасный рассказчик! Большое спасибо! ❤️Рекомендую! Отличная экскурсия! Александр профессионал своего дела. Любит дело, которым занимается. 5 часов экскурсии прошли в комфортном темпе с увлекательным рассказом

Е Елена Волгоград за 5 часов читать дальше хотелось чтоб город остался в памяти абсолютно без негативных моментов, чтобы знания о городе и его истории были академическими, так скажем, а не с Википедии прочитанными. Спасибо Александру, он полностью удовлетворил наши пожелания. Было интересно, последовательно, нам все понравилось. Побывали в Волгограде во второй раз за полгода, честно говоря как раз из-за очень неудачной экскурсии в первую поездку, а

А Анастасия Волгоград за 5 часов Александр, спасибо Вам за все!

Все было очень интересно и познавательно

Многое для нас было открытием!

В опроснике было - « оправдала ли экскурсия ожидания».

Она не то, что оправдала, Она превзошла наши ожидания!

Успехов вам и только позитивных туристов!)

Д Дарья Волгоград за 5 часов

приезжали с детьми в Волгоград, были проездом и решили посмотреть город, делаем это всегда в путешествиях. Нам очень понравился читать дальше гид, его рассказы про город, про историю и тд. Недавно его посоветовали своим друзьям. Но хочу сказать одно, нам взрослым было очень интересно, дети конечно устали за 5 часов и в конце экскурсии уже не слушали. Поэтому такую экскурсию, если вы планируете с детьми, лучше разбивать на 2 дня. А так все было супер!!!! Добрый день!приезжали с детьми в Волгоград, были проездом и решили посмотреть город, делаем это всегда в путешествиях. Нам очень понравился

Ш Шанкина Волгоград за 5 часов читать дальше устроить экскурсию не пешком на на транспорте,Александр такую возможность быстро предоставил))Огромное спасибо Александру,было очень интересно,динамично,ни разу не скучно! Много фактов исторических почерпнули,коих раньше не знали! Так же было очень круто что экскурсовод знал самые лучшие ракурсы и виды для фото, и удобные места для просмотра смены караула например! Однозначно рекомендуем Александра! Не ошиблись с выбором экскурсовода для нашей большой компании из 9ти человек! Так как были с детьми спросили о возможности

К Кристина Волгоград за 5 часов

Но в этом случае, нам читать дальше очень повезло!

Хотим выразить благодарность Александру и Екатерине за знакомство с прекрасным городом Волгоград!

Уровень знаний, подача материала, терпение и уважение - всё это на высоте!

Если вы хотите узнать Волгоград, Александр и Екатерина - это прекрасный выбор для знакомства с лучшими местами и фактами!

Ребята, спасибо вам огромное за ваш труд!!! Из множества предложений, гостю города, бронируя на расстоянии, достаточно сложно сделать выбор, даже опираясь на отзывы.Но в этом случае, нам

Е Елена Волгоград за 5 часов Однозначно рекомендуем и экскурсовода, и саму экскурсию! Маршрут составлен грамотно, информация структурирована и подавалась доступно, заинтересовано. Мы остались очень довольны!

А Анастасия Волгоград за 5 часов Александр специалист в своей области. Экскурсионное сопровождение проходило без погони, с остановками, фотографированием, ответами на вопросы если это того требовало. Выбор маршрута был с учетом уже посещенных мест. Получили много рекомендаций к дальнейшему путешествию 👍

Н Нуждина Волгоград за 5 часов всё было супер, история интересная и поднесенна интересно. мне очень всё понравилось и я бы повторила

В Вячеслав Волгоград за 5 часов Все отлично) было очень интересно.

Александр показал себя настоящим знатоком города и его истории, несмотря на жаркую и солнечную погоду, построил максимально комфортный маршрут, а также расположил к себе и заинтересовал детей, что не мало важно)))

Большое спасибо.

Ю Юлия Волгоград за 5 часов читать дальше и студенты, и взрослые. Изначально Александр предложил перенести время из-за жары. За что ему отдельное спасибо, ведь таким образом мы оказались на Мамаевом кургане не в обеденный зной. Пятичасовая экскурсия пролетела незаметно. Александр очень грамотный, с чувством юмора, с большим багажом знаний истории своего города, трепетным отношением

к истории нашей страны. Рассказывал много историй про исторических деятелей нашей страны, загадывал загадки, проводил конкурсы. Спасибо, Александр, вам большое. Вы сделали пребывание в Волгограде для нас запоминающимся. Заказывали экскурсию у Александра для большой компании из 10 человек для ознакомления с городом. В восторге остались все: и школьники,