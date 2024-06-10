Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Волгограде, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте Авторский тур 6 дней Яхтинг по бухтам Нижней Волги Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5 «У местного рыбачка возьмем свежего пойманного судочка или «сомика» без запаха тины» от 30 000 ₽ за человека Все туры Волгограда

Хотите поехать половить рыбу в Волгограде 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024