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Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
«У местного рыбачка возьмем свежего пойманного судочка или «сомика» без запаха тины»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Хотите поехать половить рыбу в Волгограде 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024