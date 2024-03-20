В Виолетта Зимняя сказка. Железнодорожный круиз Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Н Надежда Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!

Н Надежда Новогодняя сказка в Великом Устюге Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))

К Кирилл Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось

А Алексей Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.

Д Диденко Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

А Алексей Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

Д Диденко Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!

О Олеся Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

Н Наталья Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

И Ирина Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!

С Степановская Зимняя сказка. Железнодорожный круиз Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.

О Оксана Зимняя сказка. Железнодорожный круиз Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие пайки плюсом к основным завтракам. Обеды в городах вообще нет слов. Всё очень вкусно и много. Особенно у Снегурочки в Костроме в ресторане Метелица- волшебство интерьера, супер!!! Все гостеприимные. Очень понравилось театрализованное представление со святочными гаданиями в доме Дворянского собрания. Дочка с внучкой даже приняли участие в калядках. Музей новогодней и рождественской игрушки очень понравился. Девочки экскурсоводы очень понравились. Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.

Т Туйаара Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)

Н Наталья Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового

Т Татьяна Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.

Т Тамара Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.

А Анна Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание - прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем. Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.

Т Татьяна Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли