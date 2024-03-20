Авторские туры по Вологодской области

Туры в городах Вологодской области

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Великий Устюг
Вологда

Обзорные по городам

Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
от
63550
за чел.
В данном туре собраны бесценные сокровища Русского Севера, которые можно увидеть, узнать и попробовать на вкус. Вы отправитесь в старинную Вологду с е...
Великий Устюг

Водные прогулки

Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
5
3 отзыва
от
48300
за чел.
Отправляйтесь вместе с нами в путешествие в Зимнюю сказку! Вас ждут Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге и кружевная Кострома с ее особым миром. «Зимн...
Великий Устюг
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
5
3 отзыва
27500
за чел.
Идеально на 4 дня полностью сменить обстановку, уехать в тихое местечко, окунуться в атмосферу спокойствия и познакомиться с городом Великий Устюг. Ту...
Великий Устюг

Экскурсионные туры на несколько дней

Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
5
3 отзыва
12500
за чел.
Приглашаем окунуться в сказку и исполнить свою главную детскую мечту о встрече с зимним волшебником. В нашем туре это возможно даже летом! Приглашаем ...
Великий Устюг
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
5
3 отзыва
от
97700
за чел.
Хит летнего сезона! Программа экскурсионного тура по Русскому Северу охватывает сразу два региона России – Архангельскую и Вологодскую области. Мы уви...
Великий Устюг
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
5
3 отзыва
от
51200
за чел.
Этот тур позволит ненадолго отрешиться от сиюминутных проблем, и окунутся в мир храмового зодчества Древней Руси, позволит почувствовать великое духов...
Великий Устюг
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
от
17450
за чел.
Отправляйтесь всей семьей в путешествие по прекрасным местам Русского Севера – Вологодской области! Вы посетите кружевную столицу России – Вологду, по...
Вологда
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
от
17450
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным местам Русского Севера – Вологодской области! Вы посетите кружевную столицу России – Вологду,...
Вологда
Пенный тур по Вологодской области. Весна-осень 3 дня
Пенный тур по Вологодской области. Весна-осень 3 дня
от
38350
за чел.
Гастрономическое путешествие для любителей пенного напитка… Откройте для себя мир настоящего русского пива с пенным туром по Вологодской области! Посе...
Великий Устюг
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
от
39600
за чел.
Откройте для себя мир настоящего русского пива с пенным туром по Вологодской области! Посетите уникальные пивоварни, попробуйте различные сорта пива и...
Великий Устюг
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
от
19100
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Вологду - край седых монастырей! Посетите древние храмы и узнаете их историю, насладитесь красотой природ...
Вологда
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
от
19100
за чел.
Приглашаем вас в весеннее путешествие в Вологду - край седых монастырей! Посетите древние храмы и узнаете их историю, насладитесь красотой природы и а...
Вологда

Последние отзывы о турах по Вологодской области

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым
  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание
  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие пайки плюсом к основным завтракам. Обеды в городах вообще нет слов. Всё очень вкусно и много. Особенно у Снегурочки в Костроме в ресторане Метелица- волшебство интерьера, супер!!! Все гостеприимные. Очень понравилось театрализованное представление со святочными гаданиями в доме Дворянского собрания. Дочка с внучкой даже приняли участие в калядках. Музей новогодней и рождественской игрушки очень понравился. Девочки экскурсоводы очень понравились. Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.
    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание
  • Т
    Туйаара
    16 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
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  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
  • Т
    Тамара
    15 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.
  • А
    Анна
    14 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание - прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем. Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
  • М
    Марина
    9 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на все вопросы групповоды отвечают, если нужно в чем-то и помогут. Есть нюансы по сервису в гостинице, но нас они не сильно расстроили.
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ХорошоТам