Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Влюбиться в Воронеж - за 1 день
Откройте для себя Воронеж через призму его истории и архитектуры. Прогулка по улицам города раскроет тайны и судьбы его жителей
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Покровский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Покровский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 6700. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Покровский собор», 187 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль