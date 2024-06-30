1 чел.
По популярности
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 450₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
Начало: Ж/Д вокзал Выборга
Расписание: Согласование даты и времени экскурсии в индивидуальном порядке
12 июля в 11:00
14 июля в 15:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника30 июня 2024Экскурсия прошла замечательно. Людмила пунктуальный, интересный экскурсовод, с чувством юмора. Мы влюбились в Выборг, наметили планы еще на 3 дня. Спасибо
- ЮЮлия30 июня 2024Очень интересная экскурсия. 3 часа пролетают совершенно незаметно, все очень хорошо организованно и выстроенно. Много интересной информации. Отвечают на все
- ААлександр29 июня 2024Гид Валентина. Самый интересный и самый неутомимый гид. Экскурсия продлилась через ть больше положенного и это хорошо, она ответила на все вопросы. Советую 100%. (это 27 экскурсия на моем опыте, есть с чем сравнивать).
- ЕЕлена29 июня 2024Отличная экскурсия! Выборг очень понравился. Но группа была довольно большая, и не всегда было хорошо слышно экскурсовода (к слову, очень
- ССергей14 мая 2024«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни СуммаВсе было здорово! Никита прекрасный рассказчик. Узнали много нового для себя, все посмотрели в неспешной спокойной манере. Еще раз спасибо!
- ВВера8 марта 2024Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.
- ИИгорь8 января 2024«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни СуммаНикита очень компетентный и интересный экскурсовод и собеседник. Его познания далеко выходят за тематику советско-финской войны 1939-1940 гг. и охватывают
- ИИгорь5 октября 2023«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни СуммаОчень интересная экскурсия. Никита увлекательно рассказывал о Зимней Войне. Узнал много нового. Всем рекомендую.
- ННадежда30 сентября 2021Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк МонрепоОчень интересная экскурсия
- ДДегальцева9 сентября 2021Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк МонрепоЭкскурсия отличная, экскурсовод Любовь выше всяких похвал. А вот на сайте заказывать билет не имеет смысла, переплата просто огромная. Экскурсия по городу стоит всего 200 рублей.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Линия Маннергейма»
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