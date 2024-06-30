В Вероника Романтика старины в средневековом Выборге Экскурсия прошла замечательно. Людмила пунктуальный, интересный экскурсовод, с чувством юмора. Мы влюбились в Выборг, наметили планы еще на 3 дня. Спасибо

Ю Юлия Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города читать дальше вопросы. Из пожеланий - чтобы была еще экскурсия в более раннее время, потому что в это время очень жарко (наверное не всегда, но у нас так получилось). Сама экскурсия замечательная. Спасибо Очень интересная экскурсия. 3 часа пролетают совершенно незаметно, все очень хорошо организованно и выстроенно. Много интересной информации. Отвечают на все

А Александр Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Гид Валентина. Самый интересный и самый неутомимый гид. Экскурсия продлилась через ть больше положенного и это хорошо, она ответила на все вопросы. Советую 100%. (это 27 экскурсия на моем опыте, есть с чем сравнивать).

Е Елена Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города читать дальше приятная и эрудированная и, несомненно, очень любящая свой город). На мой взгляд, было бы здорово, если бы экскурсия проводилась с радио-гидом; полагаю, это добавило бы комфорта и экскурсантам, и экскурсоводу. Отличная экскурсия! Выборг очень понравился. Но группа была довольно большая, и не всегда было хорошо слышно экскурсовода (к слову, очень

С Сергей «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма Все было здорово! Никита прекрасный рассказчик. Узнали много нового для себя, все посмотрели в неспешной спокойной манере. Еще раз спасибо!

В Вера Романтика старины в средневековом Выборге Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.

И Игорь «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма читать дальше историю Выборгского района и Карельского перешейка начиная с начала XX века. Экскурсия в морозный день января 2024 г. позволила погрузиться в обстановку февраля 1940 г., когда происходил прорыв линии Маннергейма под Выборгом. По рекомендации Никиты экскурсию я дополнил посещением Военного музея Карельского перешейка в Выборге. В итоге сложилась целостная картина тех событий. Никита очень компетентный и интересный экскурсовод и собеседник. Его познания далеко выходят за тематику советско-финской войны 1939-1940 гг. и охватывают

И Игорь «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма Очень интересная экскурсия. Никита увлекательно рассказывал о Зимней Войне. Узнал много нового. Всем рекомендую.

Н Надежда Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо Очень интересная экскурсия