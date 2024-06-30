Линия Маннергейма – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Линия Маннергейма» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
1024 отзыва
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 450 за человека
«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
Начало: Ж/Д вокзал Выборга
Расписание: Согласование даты и времени экскурсии в индивидуальном порядке
12 июля в 11:00
14 июля в 15:00
6 500 за всё до 4 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    30 июня 2024
    Романтика старины в средневековом Выборге
    Экскурсия прошла замечательно. Людмила пунктуальный, интересный экскурсовод, с чувством юмора. Мы влюбились в Выборг, наметили планы еще на 3 дня. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Очень интересная экскурсия. 3 часа пролетают совершенно незаметно, все очень хорошо организованно и выстроенно. Много интересной информации. Отвечают на все
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    вопросы. Из пожеланий - чтобы была еще экскурсия в более раннее время, потому что в это время очень жарко (наверное не всегда, но у нас так получилось). Сама экскурсия замечательная. Спасибо

  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Гид Валентина. Самый интересный и самый неутомимый гид. Экскурсия продлилась через ть больше положенного и это хорошо, она ответила на все вопросы. Советую 100%. (это 27 экскурсия на моем опыте, есть с чем сравнивать).
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия! Выборг очень понравился. Но группа была довольно большая, и не всегда было хорошо слышно экскурсовода (к слову, очень
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    приятная и эрудированная и, несомненно, очень любящая свой город). На мой взгляд, было бы здорово, если бы экскурсия проводилась с радио-гидом; полагаю, это добавило бы комфорта и экскурсантам, и экскурсоводу.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
    Все было здорово! Никита прекрасный рассказчик. Узнали много нового для себя, все посмотрели в неспешной спокойной манере. Еще раз спасибо!
  • В
    Вера
    8 марта 2024
    Романтика старины в средневековом Выборге
    Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.
  • И
    Игорь
    8 января 2024
    «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
    Никита очень компетентный и интересный экскурсовод и собеседник. Его познания далеко выходят за тематику советско-финской войны 1939-1940 гг. и охватывают
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    историю Выборгского района и Карельского перешейка начиная с начала XX века. Экскурсия в морозный день января 2024 г. позволила погрузиться в обстановку февраля 1940 г., когда происходил прорыв линии Маннергейма под Выборгом. По рекомендации Никиты экскурсию я дополнил посещением Военного музея Карельского перешейка в Выборге. В итоге сложилась целостная картина тех событий.

  • И
    Игорь
    5 октября 2023
    «Линия Маннергейма»: Доты-миллионеры из деревни Сумма
    Очень интересная экскурсия. Никита увлекательно рассказывал о Зимней Войне. Узнал много нового. Всем рекомендую.
  • Н
    Надежда
    30 сентября 2021
    Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
    Очень интересная экскурсия
  • Д
    Дегальцева
    9 сентября 2021
    Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
    Экскурсия отличная, экскурсовод Любовь выше всяких похвал. А вот на сайте заказывать билет не имеет смысла, переплата просто огромная. Экскурсия по городу стоит всего 200 рублей.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Линия Маннергейма»

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  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "Линия Маннергейма" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 1045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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