«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия

«Выборг

В 2020 году нашему Выборгу исполнилось 727 лет.

Мы предлагаем Вам, дорогие друзья, сосредоточиться, включить воображение и погрузиться в вместе с нами в глубину выборгского времени.
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия
«Выборг: путешествие сквозь века» — большая обзорная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Площадь красного колодца
  • библиотека Алвара Аалто
  • скульптура «Лось»
  • парк Эспланада
  • Рыночная площадь
  • Круглая башня, рынок
  • Театральная площадь
  • Собор Петра и Павла
  • бастион Панцерлакс
  • памятник выборгскому трамваю
  • памятник двум рыцарям и даме
  • башня ратуши
  • Кафедральный собор
  • Прогонная улица
  • Крепостная улица
  • Костел Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Замковый остров
  • Лавка Рыжей Лапки
У истоков выборгской истории
Что это? На горизонте появились корабли под шведским флагом… Ну, да, конечно, мы же у истоков выборгской истории. Сейчас шведские рыцари высадятся на маленький остров, вытеснят с него коренных жителей и начнут строить башню-донжон, обнесут возвышенность на острове стеной и нарекут новую крепость Святой город… А мы за всем этим подсмотрим.
Всего за 4 часа вы узнаете, как крепость превратилась, в город и мы прогуляемся по старинным улицам, которые помнят шведских королей и наместников, по улицам, по которым ходил Пётр I и проезжала Екатерина II.
Мы вместе найдём ответ на вопрос: сколько лет выборгской брусчатке и пройдём по ней след в след за Витусом Берингом.
Мы посетим самые интересные и замечательные места нашего города. Поразмышляем над особенностями выборгской архитектуры и увидим улицу о которую финская поэтесса Ээва Лииса Маннер назвала самой красивой улицей в Скандинавии.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: Выборг, Красная площадь
🏁 Место завершения: Замковый остров
 Что входит
  • Пешеходная экскурсия с экскурсоводом по самым интересным достопримечательностям Выборга
  • Экскурсия на Замковом острове
  • Посещение Лавки Рыжей Лапки для небольшого отдыха.
 Что не входит
  • Личные покупки
  • Чай, кофе
  • Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: В любое время по желанию гостя
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
ВизитВыборг
ВизитВыборг
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

ВизитВыборг проводит ещё 5 экскурсий

Квест «Сокровища рыцарского ордена»
От 12 000
за 1 чел.
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
В любой день и время по желанию гостей
Квест «Сокровища старины Векрута»
От 10 000
за 1 чел.
2 часа
Квест «Сокровища старины Векрута»
в любой день и время по желанию гостей
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
Цена за всё – до 10 чел.
6 000
2 часа
Диалоговая экскурсия-практика «Выборг. Места силы»
В любой день и время по желанию гостя
Экскурсия по парку Монрепо
Цена за всё – до 5 чел.
2 000
2 часа
Экскурсия по парку Монрепо
В любой день и время по желанию гостя
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Цена за всё – до 10 чел.
2 500
2 часа
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
6 отзывов
В любое время по желанию гостя

Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
450
за 1 чел.
3 часа
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
79 отзывов
по расписанию
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Цена за всё – до 15 чел.
4 000
3.5 часа
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
115 отзывов
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Цена за всё – до 15 чел.
4 000
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
68 отзывов
в любое время
Выборг — путешествие во времени
Цена за всё – до 4 чел.
2 500
2 часа
Выборг — путешествие во времени
55 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Выборг: первый раз в городе
Цена за всё – до 15 чел.
2 500
1.5 часа
Выборг: первый раз в городе
109 отзывов
по желанию заказчика
Выборг: путешествие в Скандинавию
Цена за всё – до 6 чел.
3 000
2.5 часа
Выборг: путешествие в Скандинавию
43 отзыва
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Выборге
🇷🇺