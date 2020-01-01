У истоков выборгской истории

Что это? На горизонте появились корабли под шведским флагом… Ну, да, конечно, мы же у истоков выборгской истории. Сейчас шведские рыцари высадятся на маленький остров, вытеснят с него коренных жителей и начнут строить башню-донжон, обнесут возвышенность на острове стеной и нарекут новую крепость Святой город… А мы за всем этим подсмотрим.

Всего за 4 часа вы узнаете, как крепость превратилась, в город и мы прогуляемся по старинным улицам, которые помнят шведских королей и наместников, по улицам, по которым ходил Пётр I и проезжала Екатерина II.

Мы вместе найдём ответ на вопрос: сколько лет выборгской брусчатке и пройдём по ней след в след за Витусом Берингом.

Мы посетим самые интересные и замечательные места нашего города. Поразмышляем над особенностями выборгской архитектуры и увидим улицу о которую финская поэтесса Ээва Лииса Маннер назвала самой красивой улицей в Скандинавии.

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