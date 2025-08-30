Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Узнайте о природе и культуре региона
Начало: У вашего места проживания
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
31 авг в 09:00
2 сен в 09:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области, исследуя Янтарный и Светлогорск. Откройте для себя природные и исторические сокровища региона
31 авг в 09:00
2 сен в 09:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: солнце и море
Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
К замкам Тевтонского ордена
Путешествие по следам рыцарей Тевтонского ордена: старинные замки, довоенная архитектура и история Восточной Пруссии в одном маршруте
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
