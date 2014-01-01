Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас в небольшое путешествие вдоль центра Ярославля на весельной лодке! Мы пройдем по реке Которосль, посмотрим с воды на бывший Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, полюбуемся «ярославским ожерельем храмов» и территорией Рубленого города. На правом берегу Которосли осмотрим храмовый ансамбль в Коровницкой слободе, храм Иоанна Предтечи и прекрасную панораму стрелки Которосли и Волги. Во время нашей прогулки вы убедитесь, что в средневековье Ярославль строился для восприятия с реки!
Ощущение покоя и свободы гарантируем! И загар…
Что входит
Экскурсия продолжительностью 3 часа
спасательные жилеты
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.