Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

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По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Ярославль — один из старейших российских городов.

Как и положено древнему городу, он стоит на берегу реки.

А это значит, что у вас есть еще один способ изучить это место — прогулка 👣 по реке Которосль.

На расстоянии вытянутой руки от вас проплывут Успенский собор, Рубленый город 🏙️, Коровницкая слобода… Вы убедитесь, что Ярославль строился для восприятии с реки — только так можно рассмотреть полную картину города!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
Приглашаем вас в небольшое путешествие вдоль центра Ярославля на весельной лодке! Мы пройдем по реке Которосль, посмотрим с воды на бывший Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, полюбуемся «ярославским ожерельем храмов» и территорией Рубленого города. На правом берегу Которосли осмотрим храмовый ансамбль в Коровницкой слободе, храм Иоанна Предтечи и прекрасную панораму стрелки Которосли и Волги. Во время нашей прогулки вы убедитесь, что в средневековье Ярославль строился для восприятия с реки!
Ощущение покоя и свободы гарантируем! И загар…
Что входит
  • Экскурсия продолжительностью 3 часа
  • спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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