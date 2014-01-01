Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

Ольга Л. – Гид из Ярославля

Ярославль — один из старейших российских городов.



Как и положено древнему городу, он стоит на берегу реки.



А это значит, что у вас есть еще один способ изучить это место — прогулка 👣 по реке Которосль.



На расстоянии вытянутой руки от вас проплывут Успенский собор, Рубленый город 🏙️, Коровницкая слобода… Вы убедитесь, что Ярославль строился для восприятии с реки — только так можно рассмотреть полную картину города!