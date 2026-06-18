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Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Погрузиться в мир кузнечного ремесла и поработать с горном, наковальней, молотом и клещами
Начало: На ул. Стачек
«Тем, кто хочет провести праздник необычно — принесите торт или другие угощения, а мы после мастер-класса накроем стол и организуем чай для участников»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«Ярославль: край сладостей и выпечки»
3 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Откройте для себя тайны дореволюционного Ярославля, прогуливаясь по его улочкам и участвуя в мастер-классе по ткачеству в старинной усадьбе
3 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Лучшая экскурсия из тех, что мы посетили! Прекрасный рассказ, замечательный кузнец, во всем помог, все показал, ещё и дали пометать топоры. Уехали с прекрасными изделиями, в которые вложены частички нас, однозначно рекомендую для посещения вообще всем! ❤️❤️❤️
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Т
Очень интересный и увлекательный мастер-класс. Александр был нашим наставником и отличным рассказчиком. Дети 14 и 10 лет в восторге. Очень
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Ю
Замечательная и познавательная экскурсия. Мы своими руками делали себе сувенир в настоящей кузнице! Это здорово! Большое спасибо кузнецам Сергею и Михаилу за их помощь, доброжелательность и теплую атмосферу. Мы очень довольны!
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А
Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14 лет и двое взрослых.
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Топ экскурсий и мастер-классов по Ярославлю! Потрясающий рассказчик-кузнец Александр, ему прям отдельное спасибо! Организация на высшем уровне! Очень много нового
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Т
отличный мастер класс! нам очень все понравилось! сделали обувную ложку ☺️ обязательно вернемля еще раз! спасибо за чудесно проведенное время!
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Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая подача материала, огромная любовь
+1
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К
Крутой опыт. Было интересно
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О
От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
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Ю
Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
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Всего 90 отзывов в Ярославле в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кулинарные мастер-классы»
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