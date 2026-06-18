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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Ярославле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Погрузиться в мир кузнечного ремесла и поработать с горном, наковальней, молотом и клещами
Начало: На ул. Стачек
«Тем, кто хочет провести праздник необычно — принесите торт или другие угощения, а мы после мастер-класса накроем стол и организуем чай для участников»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Истории ярославской гастрономии
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«Ярославль: край сладостей и выпечки»
3 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Откройте для себя тайны дореволюционного Ярославля, прогуливаясь по его улочкам и участвуя в мастер-классе по ткачеству в старинной усадьбе
3 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Варвара
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Лучшая экскурсия из тех, что мы посетили! Прекрасный рассказ, замечательный кузнец, во всем помог, все показал, ещё и дали пометать топоры. Уехали с прекрасными изделиями, в которые вложены частички нас, однозначно рекомендую для посещения вообще всем! ❤️❤️❤️
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Т
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Очень интересный и увлекательный мастер-класс. Александр был нашим наставником и отличным рассказчиком. Дети 14 и 10 лет в восторге. Очень
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правильно сделали, что выбрали расширенный формат на 2,5 часа. Все поучаствовали в процессе создания изделий и прочувствовали сложность ремесла. Дети, под руководством Александра, сделали ножик, булавку-заколку и топорик-брелок. Завершением стала игра с метанием топориков и ножей. Спасибо всем организаторам этого мастер-класса!

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Ю
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Замечательная и познавательная экскурсия. Мы своими руками делали себе сувенир в настоящей кузнице! Это здорово! Большое спасибо кузнецам Сергею и Михаилу за их помощь, доброжелательность и теплую атмосферу. Мы очень довольны!
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А
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14 лет и двое взрослых.
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Мероприятие было спланировано таким образом, что никому из детей не было скучно. Сергей великолепный рассказчик, все показывал, рассказывал, объяснял, и дети, и взрослые все полноценно (!!) участвовали в изготовлении настоящих кованных изделий! Очень советую именно такой, полноценный мастер-класс, где у вас будет возможность не просто пару раз взмахнуть молотком, а действительно изготовить уникальную вещь по вашему желанию. В перерывах между ковкой дети смогли и примерить средневековую экипировку воинов, и пометать топорики (мы брали расширенную программу). Душевное, атмосферное место. Всем рекомендую!

Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14
Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14
Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14
Хочу поблагодарить Сергея за отличное время, проведенное в кузнице! Мы были семьей, 5 человек: дети 7-8-14
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Татьяна
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
Топ экскурсий и мастер-классов по Ярославлю! Потрясающий рассказчик-кузнец Александр, ему прям отдельное спасибо! Организация на высшем уровне! Очень много нового
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узнали. Нас было 7 человек, из них 3 подростка, всем было интересно, телефон брали только для фото и видео съёмки. Нсли честно, не хотелось уходить!
Успехов Вам и процветания в Вашем деле 🫶

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Т
Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа)
отличный мастер класс! нам очень все понравилось! сделали обувную ложку ☺️ обязательно вернемля еще раз! спасибо за чудесно проведенное время!
отличный мастер класс! нам очень все понравилось! сделали обувную ложку ☺️ обязательно вернемля еще раз! спасибо за чудесно проведенное время!
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Ekaterina
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая подача материала, огромная любовь
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к городу и желание этой любовью «заразить». Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию после обзорных. Отдельно хочется сказать про мастер-класс. Это такое пространство, из которого не хочется уходить! Мы штампами «рисовали» по сумке, немного дали поикать на всех станках, рассказали об этапах от семечки до полотна. Приятная, домашняя, очень радушная атмосфера! С радостью приду туда на полноценный мастер класс! Огромное спасибо Евгении! А еще было чаепитие!

Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая+1
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая
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К
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Крутой опыт. Было интересно
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О
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
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дополнительную плату. Встретились вовремя, пошли гулять. Три часа - это полтора часа прогулки к центру "Полотно" и полтора часа мастер-класса. Рассказ живой и интересный, хотя уже смотрели город с другим гидом. Наш экскурсовод Евгений оправдывал профессию учителя. Центр "Полотно" - прекрасный, рассказ о ткачестве и мастер-класс замечательные, но описанию в анонсе не соответствуют, за полтора часа только и можно успеть, что изготовить шопер с принтами. Чаепития не было. В целом, стоимость завышена. Если бы не поленилась и сама нашла центр "Полотно", заказала бы мероприятие у них. Фотографии с прогулки прислали только после напоминания. Некоторые удачные, многие - не очень. В итоге: не стала бы рекомендовать. Все-таки лучше отдельно экскурсия и отлельно мастер-класс.

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Ю
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
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юмора и очень интересно. Дальше был небольшой мастер класс по льну и как делать из него одежду. Вела её Мария, очень всё доходчиво рассказала и прказала. Тоже было всё супер, немного по-пряли и раскрасили сумки шоперы. В общем экскурсия очень прикольная, весёлая и интересная

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Всего 90 отзывов в Ярославле в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в ярославскую кузницу и мастер-класс 10+ (расширенная программа);
  2. Истории ярославской гастрономии;
  3. Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству.
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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