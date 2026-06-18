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дополнительную плату. Встретились вовремя, пошли гулять. Три часа - это полтора часа прогулки к центру "Полотно" и полтора часа мастер-класса. Рассказ живой и интересный, хотя уже смотрели город с другим гидом. Наш экскурсовод Евгений оправдывал профессию учителя. Центр "Полотно" - прекрасный, рассказ о ткачестве и мастер-класс замечательные, но описанию в анонсе не соответствуют, за полтора часа только и можно успеть, что изготовить шопер с принтами. Чаепития не было. В целом, стоимость завышена. Если бы не поленилась и сама нашла центр "Полотно", заказала бы мероприятие у них. Фотографии с прогулки прислали только после напоминания. Некоторые удачные, многие - не очень. В итоге: не стала бы рекомендовать. Все-таки лучше отдельно экскурсия и отлельно мастер-класс.