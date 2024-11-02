С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в насыщенное путешествие по волжскому городу. Погрузитесь в его тысячелетнюю историю. Разберётесь, почему о ярославском характере слагали легенды. Увидите памятники старины, главные площади и самобытные улицы. А изюминкой маршрута будет остановка на Стрелке — самом фотогеничном месте Ярославля.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
- Вы познакомитесь с самыми яркими страницами из жизни города, узнаете, когда и как он был основан, как жил и развивался
- Узнаете факты, которые раскроют его роль в истории и культуре России
- Увидите средневековые храмы
- Изучите особенности ярославского характера и поймёте, почему «ярославцы — все красавцы!»
- Полюбуетесь панорамами Волги и города
- Раскроете причину, по которой именно Ярославль стал столицей Золотого кольца
- И выясните, чем он дышит сегодня
В программе аудиоэкскурсии:
- Ярославская Стрелка. Треугольный мыс, образованный Волгой и Которослью. Одно из самых красивых и исторически значимых мест в городе
- Советская площадь, окружённая выдающимися памятниками архитектуры
- Пивная «Афоня». Заведение воссоздаёт атмосферу 1970-х годов, отсылает к одноимённому к/ф и привлекает меню, вдохновлённым советским периодом
- Театр драмы им. Ф. Волкова, основанный в конце 18 века
- Митрополичьи палаты 17 века. Один из старейших сохранившихся памятников гражданской архитектуры
- Успенский кафедральный собор. Величественное сооружение, которое на протяжении веков играло важную роль в духовной жизни Ярославля
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ярославле
Провёл экскурсии для 10210 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
2 ноя 2024
По мне скучновато было
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