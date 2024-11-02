Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца

Изучить средневековые памятники и понять особую роль города в судьбе России - на прогулке по центру
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в насыщенное путешествие по волжскому городу. Погрузитесь в его тысячелетнюю историю. Разберётесь, почему о ярославском характере слагали легенды. Увидите памятники старины, главные площади и самобытные улицы. А изюминкой маршрута будет остановка на Стрелке — самом фотогеничном месте Ярославля.
4
1 отзыв
Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание аудиогида

  • Вы познакомитесь с самыми яркими страницами из жизни города, узнаете, когда и как он был основан, как жил и развивался
  • Узнаете факты, которые раскроют его роль в истории и культуре России
  • Увидите средневековые храмы
  • Изучите особенности ярославского характера и поймёте, почему «ярославцы — все красавцы!»
  • Полюбуетесь панорамами Волги и города
  • Раскроете причину, по которой именно Ярославль стал столицей Золотого кольца
  • И выясните, чем он дышит сегодня

В программе аудиоэкскурсии:

  • Ярославская Стрелка. Треугольный мыс, образованный Волгой и Которослью. Одно из самых красивых и исторически значимых мест в городе
  • Советская площадь, окружённая выдающимися памятниками архитектуры
  • Пивная «Афоня». Заведение воссоздаёт атмосферу 1970-х годов, отсылает к одноимённому к/ф и привлекает меню, вдохновлённым советским периодом
  • Театр драмы им. Ф. Волкова, основанный в конце 18 века
  • Митрополичьи палаты 17 века. Один из старейших сохранившихся памятников гражданской архитектуры
  • Успенский кафедральный собор. Величественное сооружение, которое на протяжении веков играло важную роль в духовной жизни Ярославля

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Анна
2 ноя 2024
По мне скучновато было

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