Галина проводит ещё 1 экскурсию

Первая встреча с Йошкар-Олой Мы начнем с самого начала: обойдем те места, где зарождался город 🏙️, поговорим об основании Йошкар-Олы и важнейших вехах в ее истории 📖. Прогуливаясь по Вознесенской улице, одной из старейших в городе, вы узнаете, почему у нас на каждом шагу встречаются православные храмы. А на набережной вас встретят огни вечернего города и необычная архитектура, напоминающая о Европе!
Микс стран и городов В нашем городе нельзя обойти стороной современные достопримечательности: Благовещенская башня, Площадь Девы Марии и Патриаршая площадь, Итальянский садик, Кукольный театр а-ля замок 🏰 «Нойшванштайн» и другие диковинные памятники окажутся в нашем маршруте. Когда это построили и почему, кто инициатор проекта? Обо всем об этом поговорим на прогулке 👣 и обсудим контрастное отношение к новым постройкам.
Начало и место завершения
🚩 у Царевококшайского Кремля
Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Галина, я родилась в Йошкар-Оле и живу здесь сейчас. По образованию специалист по сервису и туризму. Много лет я работала гидом за рубежом. 2020 год установил свои правила, пришлось сменить сферу деятельности, но экскурсовод не может долго жить без экскурсий :) Поэтому сейчас я показываю свой любимый город. Йошкар-Ола так преобразилась за последние 10 лет, что, гуляя по улицам города с гостями, я и сама каждый раз получаю огромное удовольствие от прогулок. Буду рада показать наш необычный городок, рассказать, как и почему он у нас так преобразился. До встречи в Йошкар-Оле!