Галина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Первая встреча с Йошкар-Олой

Мы начнем с самого начала: обойдем те места, где зарождался город 🏙️, поговорим об основании Йошкар-Олы и важнейших вехах в ее истории 📖. Прогуливаясь по Вознесенской улице, одной из старейших в городе, вы узнаете, почему у нас на каждом шагу встречаются православные храмы. А на набережной вас встретят огни вечернего города и необычная архитектура, напоминающая о Европе!

Микс стран и городов

В нашем городе нельзя обойти стороной современные достопримечательности: Благовещенская башня, Площадь Девы Марии и Патриаршая площадь, Итальянский садик, Кукольный театр а-ля замок 🏰 «Нойшванштайн» и другие диковинные памятники окажутся в нашем маршруте. Когда это построили и почему, кто инициатор проекта? Обо всем об этом поговорим на прогулке 👣 и обсудим контрастное отношение к новым постройкам.