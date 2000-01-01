Галина проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Вечерняя Йошкар-Ола

Познакомиться с городом при свете ночных огней и услышать самое главное о его истории и памятниках

Галина
Галина – Гид из Йошкар-Олы
У каждого города два лица: деловое-дневное и парадно-вечернее.

На этой прогулке 👣 вы увидите Йошкар-Олу в сиянии ночной иллюминации и с моей помощью заведете с ней близкое знакомство.

Погрузитесь в прошлое, услышите о современных памятниках, а еще откроете любопытные факты из жизни города.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 250 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола

Что вас ожидает

Первая встреча с Йошкар-Олой
Мы начнем с самого начала: обойдем те места, где зарождался город 🏙️, поговорим об основании Йошкар-Олы и важнейших вехах в ее истории 📖. Прогуливаясь по Вознесенской улице, одной из старейших в городе, вы узнаете, почему у нас на каждом шагу встречаются православные храмы. А на набережной вас встретят огни вечернего города и необычная архитектура, напоминающая о Европе!

Микс стран и городов
В нашем городе нельзя обойти стороной современные достопримечательности: Благовещенская башня, Площадь Девы Марии и Патриаршая площадь, Итальянский садик, Кукольный театр а-ля замок 🏰 «Нойшванштайн» и другие диковинные памятники окажутся в нашем маршруте. Когда это построили и почему, кто инициатор проекта? Обо всем об этом поговорим на прогулке 👣 и обсудим контрастное отношение к новым постройкам.

Начало и место завершения
🚩 у Царевококшайского Кремля
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Галина
Здравствуйте! Меня зовут Галина, я родилась в Йошкар-Оле и живу здесь сейчас. По образованию специалист по сервису и туризму. Много лет я работала гидом за рубежом. 2020 год установил свои правила, пришлось сменить сферу деятельности, но экскурсовод не может долго жить без экскурсий :) Поэтому сейчас я показываю свой любимый город. Йошкар-Ола так преобразилась за последние 10 лет, что, гуляя по улицам города с гостями, я и сама каждый раз получаю огромное удовольствие от прогулок. Буду рада показать наш необычный городок, рассказать, как и почему он у нас так преобразился. До встречи в Йошкар-Оле!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Галина проводит ещё 1 экскурсию

Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
300
3.5 часа
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
7 отзывов
Познакомиться с культурой города, его легендами и колоритом на прогулке по историческому центру

Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
скидка15%
3060
2 601
1.5 часа
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
183 отзыва
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
Привет, Йошкар-Ола!
скидка15%
1070
910
1.5 часа
Привет, Йошкар-Ола!
35 отзывов
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
Невероятная Йошкар-Ола
скидка10%
От
2000
1 800
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола
17 отзывов
Исследовать знаковые места загадочной марийской столицы и услышать о них интересные факты
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
2 600
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
7 отзывов
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Йошкар-Ола настоящая
500
2 часа
Йошкар-Ола настоящая
7 отзывов
Гастротур по-марийски
скидка10%
3200
2 880
2 часа
Гастротур по-марийски
5 отзывов
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы