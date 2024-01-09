1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Приглашаем вас в уникальное путешествие в новогодний Сахалин»
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Приглашаем вас встретить Новый год на самом большом острове России»
30 дек в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на Сахалине»
2 янв в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на самом большом острове России»
2 янв в 10:00
от 17 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение,
- ААлина25 августа 2023Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено
- ЕЕвгения14 июля 2023Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам! Решали все проблемы мгновенно,
- ЛЛюбовь7 января 2023Добрый день. С праздниками Вас. Мы третий раз отдыхаем от Вашего туроператора и очень довольны поездками. Планируем ещё куда нибудь съездить следующий раз. Вы большие молодцы и профессионалы своего дела
- ББубнова25 января 2022Спасибо огромное за тур. Оооочень впечатлил Сахалин. Много драйва, интересная информация, хорошие люди. Особенно понравилось Охотское море, гора, сноуборд, корейская баня. . Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Новогодние 2024»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 17 100 до 100 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Южно-Сахалинске? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Южно-Сахалинска, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024