Утренние – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Утренние» в Южно-Сахалинске, цены от 75 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
1 отзыв
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Утренние»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня;
  2. К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп;
  3. Итуруп - остров впечатлений.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Утренние" можно забронировать 3 тура от 75 500 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Утренние», 1 ⭐ отзыв, цены от 75500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь