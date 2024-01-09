Новый год на Сахалине

Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов. Приглашаем вас в уникальное путешествие в новогодний Сахалин!
4.67
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Комфортная рыбалка
Комфортная рыбалка
Испытаем удачу в подледной рыбалке с оборудованным лагерем и отапливаемым шатром
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Исследуем Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет время, чтобы отдохнуть и покататься на горных лыжах или сноуборде
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Порт Корсаков, Охотское море

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Выезд в город порт Корсаков из Южно-Сахалинска(в одну сторону 38 км).

По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.

По прибытию в город Корсаков посетим:

  • смотровую площадку — откуда открываются виды на порты города;
  • памятник «Разъединенных семей» (памятник посвящен корейскому населению — жертвам японского милитаризма, называемую «Гору Грусти»);
  • место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя;
  • памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива;
  • завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри).

Далее переезд на Охотское побережье.

Обед на базе отдыха из морепродуктов.

Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

21:00 Встречаемся в ресторане города, праздничная шоу программа с Новым 2025 годом!

Порт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское море
3 день

Свободный день

Здравствуй 2025 год!

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободное время, чтобы отправится самостоятельно на спортивно туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладится отдыхом.

Обед и ужин (самостоятельно).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Подледный лов сахалинской корюшки и наваги

Завтрак в ресторане гостиницы.

06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 2 часа.

08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром.

Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.

На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время.

Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Подледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и наваги
5 день

Ледопады бухты «Тихая»

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» — одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время.

Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Ледопады бухты «Тихая»Ледопады бухты «Тихая»Ледопады бухты «Тихая»Ледопады бухты «Тихая»
6 день

Покорение Сахалинских гор на снегоходах

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.

12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.

15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время.

Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Покорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходах
7 день

Трансфер в аэропорт, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3+*103 50014 600
«Мега Палас» 4*110 00023 600
«Белка» 3*100 50014 400

Варианты проживания

Гостиница «Белка»

6 ночей

Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.

Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.

Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.

Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Гагарин» 3

6 ночей

Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3

Отель «Mega Palace hotel» 4

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодняя шоу-программа в ресторане
  • Транспортные услуги (трансферы по программе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Аренда снегоходов (для управления снегоходом права не требуются)
  • Снасти для рыбалки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3 дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.

2. Форма одежды для активного снегоходного дня:

  • Термобелье (штаны и кофта).
  • Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
  • Флисовая кофта или свитер.
  • На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки).
  • Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.

4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки.

  • Комплект запасного нижнего белья.
  • Тапочки или тёплые носки.

6. Для похода в баню:

  • Купальник (если он Вам необходим).
  • Сланцы/сандалии спортивные.

7. Обувь — удобная тёплая обувь без каблуков.

8. Личные вещи:

  • Средства личной гигиены.
  • Индивидуальная аптечка.
  • Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.

9. Документы:

  • Паспорт.
  • Страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

10. Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 янв 2024
Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
Л
7 янв 2023
Добрый день. С праздниками Вас. Мы третий раз отдыхаем от Вашего туроператора и очень довольны поездками. Планируем ещё куда нибудь съездить следующий раз. Вы большие молодцы и профессионалы своего дела
Б
25 янв 2022
Спасибо огромное за тур. Оооочень впечатлил Сахалин. Много драйва, интересная информация, хорошие люди. Особенно понравилось Охотское море, гора, сноуборд, корейская баня. . Спасибо большое.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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