1 день

Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).