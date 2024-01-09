Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска под бокал глинтвейна.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Порт Корсаков, Охотское море
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Выезд в город порт Корсаков из Южно-Сахалинска(в одну сторону 38 км).
По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.
По прибытию в город Корсаков посетим:
- смотровую площадку — откуда открываются виды на порты города;
- памятник «Разъединенных семей» (памятник посвящен корейскому населению — жертвам японского милитаризма, называемую «Гору Грусти»);
- место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя;
- памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива;
- завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри).
Далее переезд на Охотское побережье.
Обед на базе отдыха из морепродуктов.
Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
21:00 Встречаемся в ресторане города, праздничная шоу программа с Новым 2025 годом!
Свободный день
Здравствуй 2025 год!
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время, чтобы отправится самостоятельно на спортивно туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладится отдыхом.
Обед и ужин (самостоятельно).
Подледный лов сахалинской корюшки и наваги
Завтрак в ресторане гостиницы.
06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 2 часа.
08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром.
Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.
На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Ледопады бухты «Тихая»
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» — одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Покорение Сахалинских гор на снегоходах
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.
12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.
15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести время на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Трансфер в аэропорт, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3+*
|103 500
|14 600
|«Мега Палас» 4*
|110 000
|23 600
|«Белка» 3*
|100 500
|14 400
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.
Гостиница «Гагарин» 3
Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
- Питание, указанное в программе
- Новогодняя шоу-программа в ресторане
- Транспортные услуги (трансферы по программе)
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гидов-инструкторов
- Аренда снегоходов (для управления снегоходом права не требуются)
- Снасти для рыбалки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Алкогольные напитки
- Питание, не указанное в программе
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3 дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
- Термобелье (штаны и кофта).
- Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
- Флисовая кофта или свитер.
- На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки).
- Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки.
- Комплект запасного нижнего белья.
- Тапочки или тёплые носки.
6. Для похода в баню:
- Купальник (если он Вам необходим).
- Сланцы/сандалии спортивные.
7. Обувь — удобная тёплая обувь без каблуков.
8. Личные вещи:
- Средства личной гигиены.
- Индивидуальная аптечка.
- Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
9. Документы:
- Паспорт.
- Страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
10. Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.