Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Завтрак в гостинице в формате ланч-бокса»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«09:00 Завтрак в кафе города возле гостевого дома»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«08:00 Завтрак в ресторане гостиницы»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом захватывающем четырёхдневном туре вас ждёт знакомство со знаковыми локациями острова на новых джипах Tank 300, выход в море к китам на премиальной яхте, проживание в спа-отеле с видом на вулкан, вкусные завтраки и обеды с морепродуктами»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Освобождение номеров, завтрак в кафе»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«08:00 Завтрак в ресторане гостиницы»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Освобождение номеров, завтрак в кафе»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «С завтраком»
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