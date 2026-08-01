Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В случае возникновения свободного времени из-за вечернего авиарейса между о»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Особенно живописно Янкито выглядит на закате, когда темно-коричневая лава приобретает красноватый оттенок, создавая «марсианский» пейзаж»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечерний релакс в термальных ваннах»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером возвращение в гостиницу»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Особенно живописно Янкито выглядит на закате, когда темно-коричневая лава приобретает красноватый оттенок, создавая «марсианский» пейзаж»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером возвращение в гостиницу»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней (рекомендуем бронировать заранее»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«вечерний релакс в термальных ваннах»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«После обеда грузимся на яхту и поздно вечером мы вернёмся в Южно-Сахалинск»
132 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Особенно живописно Янкито выглядит на закате, когда темно-коричневая лава приобретает красноватый оттенок, создавая «марсианский» пейзаж»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Японский ресторан «BamBoo» всегда гордился необыкновенным качеством и свежестью своих блюд, непревзойденным сервисом и захватывающими видами на вечерний город»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Японский ресторан «BamBoo» всегда гордился необыкновенным качеством и свежестью своих блюд, непревзойденным сервисом и захватывающими видами на вечерний город»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вечером возвращение в гостиницу»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером возвращение в гостиницу»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В случае возникновения сводного времени из-за вечернего авиарейса между о»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Вечерние»
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