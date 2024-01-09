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такой заботы я не видела еще нигде. Реагировали на все предложения, подстраивали программу тура с учетом пожеланий, показали и рассказали все и даже больше. Отдельное спасибо за оперативную реакцию и решение всех вопросов из-за непогоды (заселение в отели, проезд по бездорожью, когда казалось, что уже не проехать). Когда из-за переноса вылета освободилось утро на Итурупе, индивидуально сводили еще раз на плато Янкито, это было потрясающе! Размещение и питание выше всяких похвал! Было очень вкусно и очень много еды. По программе тура: без обзорной экскурсии по городу было бы идеально. Сложность тура указана как средняя, но фактически очень-очень легкая. Я бы добавила прогулок пешком. Но опять же благодаря опытным проводникам была возможность полазить по самым красивым локациям островов. Очень рекомендую и обязательно вернусь на другие острова!