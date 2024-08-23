В этом авто-путешествии по приморским городам Калининградской области вы сможете насладиться красотой края и узнать его историю. В Балтийске полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите боевые корабли. В Янтарном узнаете всё

о добыче и обработке янтаря. В уютном Светлогорске ощутите идиллию курортного городка. А из Филинской бухты увезете фото-открытки. По пути гид расскажет вам интересные истории и байки о местных жителях и событиях

Описание экскурсии

Уютный Светлогорск

Из окна машины вы посмотрите на основные достопримечательности Светлогорска: дома, сохранившиеся с конца 19 — начала 20 вв; самые старые липы на Земле (им более 450 лет); озеро Тихое и кирху Раушена (остановимся и познакомимся с действующим храмом Серафима Саровского и чудодейственной иконой Св. Пантелеймона). После проедем по главной улице Светлогорска: увидим часовню на месте крушения военного самолёта, Янтарь-Холл (главная концертная площадка области, где проводится КВН), водонапорную башню Раушена, Дом охотника (здесь снимался фильм «Про красную шапочку»), вокзал и скульптуру Царевна-лягушка (кстати, исполняющую любые желания).

Филинская бухта — самое фотогеничное место Балтийского побережья

Вновь полчаса пути — под сюжеты из жизней реальных людей, родившихся на этой земле в довоенный период, рассказанные ими лично.

В Филинской бухте вас ждут завораживающие пейзажные виды северного побережья области, с которыми может сравниться разве что Куршская коса. Фото здесь получаются чудесные.

По дороге от Филинской бухты до Светлогорска мы остановимся возле 5-векового дуба и попытаемся его обхватить.

Янтарный — мировая столица по добыче янтаря

Из Балтийска отправимся в Янтарный: это получасовой переезд, во время которого вы узнаете, как в апреле 1945 года наши войска штурмовали Балтийскую косу, и услышите историю Янтарного.

В Янтарном вы побываете в музее янтаря и по совместительству музее Янтарного комбината. Здесь речь пойдет о происхождении солнечного камня, его добыче и обработке. Вы увидите уникальные самородки и янтарные изделия, по желанию зайдете в магазин с продукцией комбината и почувствуете себя «янтарным старателем» в «янтарной песочнице». Особым впечатлением станет смотровая площадка комбината с видом на карьер, где добывают янтарь.

Кроме того, мы погуляем по центру города: увидим «Янтарный замок», «Шлосс-отель», кирху Пальмникена из натурального морского камня (в настоящее время храм Казанской иконы Божией Матери), Площадь мастеров и парк Беккера с потрясающими европейскими 300-летними буками. В конце спустимся к морю, где можно искупаться (пляж в Янтарном награжден голубым флагом и считается одним из лучших в Калининградской области).

Балтийск — военная база и самая западная точка России

Балтийск по-военному немного мрачен, строг и суров.

Из окна машины вы посмотрите на Дом пастора, вокзал, Пехотные казармы, Дом стрелка. Остановимся и прогуляемся по исторической части города. Вы узнаете, как сформирована водная акватория Балтийска, увидите крепость Пиллау, Королевскую школу, здание суда Пиллау (сейчас музей ВМФ). Посетите кирху Пиллау (нынешний православный Морской собор) и площадь Балтийской славы, где установлены торпедный катер проекта «Комсомолец» и пушки с эскадренных миноносцев.

После вы побываете в военной гавани, где у стенки причалены боевые и вспомогательные суда военно-морского флота России (тральщики, сторожевики, ракетные и противолодочные корабли, танкер и буксиры разных классов — корабли действующие и несущие службу в ВМФ России, поэтому нельзя заранее сказать, какие конкретно мы увидим — но что-то из вышеперечисленного обязательно будет. Также заранее предупреждаю, что посетить боевые корабли и понажимать там разные кнопки не получится:-). Здесь я расскажу о назначении кораблей каждого вида и поделюсь собственным опытом прохождения военной практики на ВМФ. Далее в программе система защитных молов и ремонтные плавучие доки — поговорим о принципах их работы.

Как на флоте используются маяки? Что такое «светлая» и «темная» фаза? Ответы на эти вопросы вы получите у маяка Пиллау, а также откроете его историю и технические характеристики. Рядом с маяком остановимся у памятника Петру I — я расскажу о его приездах в этот город и о традициях той эпохи.

Мы пройдем на Балтийскую набережную мимо парома и Лоцманской башни, где вы узнаете о профессии лоцмана и системах контроля за движением судов по каналу. На прогулке по набережной Балтийска вы увидите башню наводчика железнодорожной батареи и створный знак. Подниметесь на памятник императрице Елизавете, откуда открываются шикарные виды: уходящая за горизонт Балтийская коса, развалины Западного форта, Южный и Северный молы, морские ворота, рейд и западный берег Калининградской области до мыса Таран.

Наконец, вас ждет посещение самой западной точки материковой России на конце Северного мола и спуск к пляжу, где можно искупаться и найти кусочки янтаря, если повезет, конечно.

Организационные детали

Экскурсия может начинаться и заканчиваться в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Отрадном

Экскурсию можно провести для группы до 18 человек, стоимость по запросу

Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов