Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту

Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
В этом авто-путешествии по приморским городам Калининградской области вы сможете насладиться красотой края и узнать его историю. В Балтийске полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите боевые корабли. В Янтарном узнаете всё
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о добыче и обработке янтаря. В уютном Светлогорске ощутите идиллию курортного городка. А из Филинской бухты увезете фото-открытки. По пути гид расскажет вам интересные истории и байки о местных жителях и событиях

4.94
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное авто-путешествие
  • 🏰 Старинная архитектура Балтийска
  • 🌊 Живописные виды Филинской бухты
  • 💎 Уникальные янтарные изделия
  • 🏖️ Курортная атмосфера Светлогорска
    • Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Дом пастора
  • Пехотные казармы
  • Крепость Пиллау
  • Музей янтаря
  • Янтарный замок
  • Шлосс-отель
  • Кирха Пальмникена
  • Площадь мастеров
  • Парк Беккера
  • Водонапорная башня Раушена
  • Дом охотника
  • Часовня на месте крушения военного самолёта
  • Янтарь-Холл
  • Скульптура Царевна-лягушка

    • Описание экскурсии

    Уютный Светлогорск

    Из окна машины вы посмотрите на основные достопримечательности Светлогорска: дома, сохранившиеся с конца 19 — начала 20 вв; самые старые липы на Земле (им более 450 лет); озеро Тихое и кирху Раушена (остановимся и познакомимся с действующим храмом Серафима Саровского и чудодейственной иконой Св. Пантелеймона). После проедем по главной улице Светлогорска: увидим часовню на месте крушения военного самолёта, Янтарь-Холл (главная концертная площадка области, где проводится КВН), водонапорную башню Раушена, Дом охотника (здесь снимался фильм «Про красную шапочку»), вокзал и скульптуру Царевна-лягушка (кстати, исполняющую любые желания).

    Филинская бухта — самое фотогеничное место Балтийского побережья

    Вновь полчаса пути — под сюжеты из жизней реальных людей, родившихся на этой земле в довоенный период, рассказанные ими лично.
    В Филинской бухте вас ждут завораживающие пейзажные виды северного побережья области, с которыми может сравниться разве что Куршская коса. Фото здесь получаются чудесные.
    По дороге от Филинской бухты до Светлогорска мы остановимся возле 5-векового дуба и попытаемся его обхватить.

    Янтарный — мировая столица по добыче янтаря

    Из Балтийска отправимся в Янтарный: это получасовой переезд, во время которого вы узнаете, как в апреле 1945 года наши войска штурмовали Балтийскую косу, и услышите историю Янтарного.

    В Янтарном вы побываете в музее янтаря и по совместительству музее Янтарного комбината. Здесь речь пойдет о происхождении солнечного камня, его добыче и обработке. Вы увидите уникальные самородки и янтарные изделия, по желанию зайдете в магазин с продукцией комбината и почувствуете себя «янтарным старателем» в «янтарной песочнице». Особым впечатлением станет смотровая площадка комбината с видом на карьер, где добывают янтарь.

    Кроме того, мы погуляем по центру города: увидим «Янтарный замок», «Шлосс-отель», кирху Пальмникена из натурального морского камня (в настоящее время храм Казанской иконы Божией Матери), Площадь мастеров и парк Беккера с потрясающими европейскими 300-летними буками. В конце спустимся к морю, где можно искупаться (пляж в Янтарном награжден голубым флагом и считается одним из лучших в Калининградской области).

    Балтийск — военная база и самая западная точка России

    Балтийск по-военному немного мрачен, строг и суров.
    Из окна машины вы посмотрите на Дом пастора, вокзал, Пехотные казармы, Дом стрелка. Остановимся и прогуляемся по исторической части города. Вы узнаете, как сформирована водная акватория Балтийска, увидите крепость Пиллау, Королевскую школу, здание суда Пиллау (сейчас музей ВМФ). Посетите кирху Пиллау (нынешний православный Морской собор) и площадь Балтийской славы, где установлены торпедный катер проекта «Комсомолец» и пушки с эскадренных миноносцев.

    После вы побываете в военной гавани, где у стенки причалены боевые и вспомогательные суда военно-морского флота России (тральщики, сторожевики, ракетные и противолодочные корабли, танкер и буксиры разных классов — корабли действующие и несущие службу в ВМФ России, поэтому нельзя заранее сказать, какие конкретно мы увидим — но что-то из вышеперечисленного обязательно будет. Также заранее предупреждаю, что посетить боевые корабли и понажимать там разные кнопки не получится:-). Здесь я расскажу о назначении кораблей каждого вида и поделюсь собственным опытом прохождения военной практики на ВМФ. Далее в программе система защитных молов и ремонтные плавучие доки — поговорим о принципах их работы.

    Как на флоте используются маяки? Что такое «светлая» и «темная» фаза? Ответы на эти вопросы вы получите у маяка Пиллау, а также откроете его историю и технические характеристики. Рядом с маяком остановимся у памятника Петру I — я расскажу о его приездах в этот город и о традициях той эпохи.

    Мы пройдем на Балтийскую набережную мимо парома и Лоцманской башни, где вы узнаете о профессии лоцмана и системах контроля за движением судов по каналу. На прогулке по набережной Балтийска вы увидите башню наводчика железнодорожной батареи и створный знак. Подниметесь на памятник императрице Елизавете, откуда открываются шикарные виды: уходящая за горизонт Балтийская коса, развалины Западного форта, Южный и Северный молы, морские ворота, рейд и западный берег Калининградской области до мыса Таран.

    Наконец, вас ждет посещение самой западной точки материковой России на конце Северного мола и спуск к пляжу, где можно искупаться и найти кусочки янтаря, если повезет, конечно.

    Организационные детали

    • Экскурсия может начинаться и заканчиваться в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Отрадном
    • Экскурсию можно провести для группы до 18 человек, стоимость по запросу
    • Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов
    Что входит в стоимость, а что — нет
    • Транспортные расходы включены
    • Дополнительные расходы: Янтарная палата и площадка осмотра карьера — 700 руб. /чел.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Spar»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 16 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Наталья)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Светлана)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Марина)Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту (Анна)
    Наталья
    23 авг 2024
    Благодарим Игоря Краснощёкова за чудесную экскурсию по побережью Балтики!
    Благодарим Игоря Краснощёкова за чудесную экскурсию по побережью Балтики!
    Д
    10 мая 2024
    Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
    Светлана
    7 мая 2024
    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь безумно интересно рассказал на протяжении всего дня, даже ребенок 7 лет ни разу не взял в руки телефон (это дорогого стоит!). Игорь, спасибо Вам огромное за полученные эмоции, за подарки и конечно незабываемый день!
    С Ув. Светлана
    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени,
    М
    3 апр 2024
    Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то снег. Но мы справились! Спасибо Игорю! Решайтесь на такие путешествия! Посещение Кирхи в Светлогорске, янтарного комбината в Янтарном, Филинская бухта, это отдельный восторг, но в конце Балтийск - прогулка по набережной, холодно, дождь, снег, ветер, но ощущения незабываемые! Мы в восторге!!!!! Спасибо ещё раз!
    Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то
    Мария
    5 янв 2024
    Хотим выразить огромную благодарность Игорю за удивительное путешествие! Экскурсия очень интересная, увлекательная и познавательная. Игорь —замечательный человек, который умеет передать свои знания не бональными сухими фактами, а живыми рассками, которые
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    хочется слушать бесконечно. Для себя узнали много нового и интересного. Поездка не только позволила познакомится с историей и великолепными местами Калининградской области, но и подарила незабываемый день, приятное общение и море положительных эмоций!

    Е
    18 сен 2023
    Провели 2 дня с Игорем, спасибо ему большое за интересные рассказы и грамотные маршруты! Данная поездка на целый день. Сочетание красивой природы, истории, легенд и янтаря) Нам были интересно всё! В добавок аккуратное вождение, достаточно свободного времени на прогулки и готовность адаптировать поездку под индивидуальные запросы. Обязательно вернемся!
    Дарья
    26 авг 2023
    В поездку собрались спонтанно (двое взрослых), поэтому также быстро искала экскурсию, которая охватит города на побережье, а также экскурсовода, кто будет свободен.

    И нашла Игоря, договорились, встретились в назначенном месте и
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    начали нашу экскурсию. Приятные впечатления от экскурсовода, от подачи информации, не было спешки, история подавалась в доступной форме, без перегруза датами, где-то разбавлялась история байками, легендами, связанными с людьми, местами, которые посещали.

    Самое главное в таких экскурсиях - завлечь, заманить слушателя и это Игорю удалось, слушали с интересом, задавали вопросы и получали ответы!
    Рекомендую!

    М
    28 фев 2023
    Были в феврале на экскурсии. Информация была очень интересная, остались довольны рассказчиком и видами местности. Только очень не повезло с погодой.
    Наталья
    19 дек 2022
    Очень интересно и насыщенно. Провели прекрасный день. Игорь умеет увлечь и фокусировать свой рассказ для разных слушателей. Рекомендую
    Анна
    26 ноя 2022
    Благодарю Игоря за такую замечательную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания.
    Благодарю Игоря за такую замечательную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания.
    О
    20 ноя 2022
    Экскурсия понравилась, не утомительная, интересная, познавательная, получили, то что ожидали. Приятный сюрприз подарок авторской книги организатора экскурсии Игоря. Спасибо.
    Оксана
    20 ноя 2022
    Я путешествовала одна и первый раз была в Калининградской области. Приехала всего на 2 дня и хотела увидеть за это время как можно больше. Остановилась в Зеленоградске. Самолёт прилетал в
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    9 утра, а заселение в отель в 16-00. Я написала Игорю с просьбой начать нашу экскурсию с аэропорта и сразу же получила положительный ответ)) Игорь забрал меня вовремя и поездка началась. Мы познакомились, обсудили в каком формате будет проходить экскурсия, что я смогу увидеть и прочее. Игорь много и подробно рассказывал про Калининградскую область начиная с самых давних времён, и, к моему стыду, сначала мне стало скучновато. Но Игорь легко определил что мне нравится слушать, а что нет, а так же быстро понял где нужно прогуляться вместе, а где оставить одну
    и подстроился под меня. Мы побывали в Филинской бухте, в Янтарске, Светлогорске. Больше всего мне понравился Балтийск. Так же мы побывали на Балтийской косе, которая восхитила меня больше всего, хотя она не входила в программу. Я очень хотела там побывать и Игорь легко пошел мне навстречу. Хочу подчеркнуть, что экскурсовод аккуратный водитель и отзывчивый человек. Я узнала много нового для себя, увидела за один день много прекрасных мест, а на обратном пути слушала легенды про котов и королеву Луизу😊 По моему мнению это была прекрасная поездка) Огромное спасибо экскурсоводу)

    Н
    16 ноя 2022
    Побывать в Калининграде и области было давней мечтой, поэтому когда выдалась такая возможность хотелось посмотреть как можно больше за ограниченное время - у нас было всего два дня на всё.
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    Поэтому заказали индивидуальную экскурсию с Игорем на машине - и не пожалели! Игорь учел все наши пожелания и делал все возможное, чтобы нам было удобно и интересно! Искренне рекомендуем его и как эрудированного рассказчика с глубокими познаниями и осторожного водителя (с нами путешествовал ребенок и было важно, чтобы его не укачивало и путешествие было безопасным)!

    Татьяна
    14 окт 2022
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Насыщенная, объемная, очень интересная. Ездили с детьми-подростками, интересно было всем. Огромное спасибо, Игорь!
    С
    9 окт 2022
    Экскурсия полностью оправдала наши ожидания,мы хотели получить представление о городах калининградской области,насладиться природой, увидеть красивые места, послушать историю края и интересные истории связанные с этими местами. Игорь хороший рассказчик, ориентируется и подстраивается под интересы клиента, аккуратно ведёт автомобиль. Время на экскурсии пролетает незаметно,усталости после поездки особенно не чувствуется.

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