Путешествие в мир песчаных дюн и прогулка по городу-курорту
Приморский Зеленоградск лежит по пути на Куршскую косу, и ему стоит уделить внимание — поэтому в моей экскурсии я предлагаю программу 2в1. Вы насладитесь атмосферой косы, полюбуетесь видами с высоты Эфа и подышите сосново-морским воздухом. А в Зеленоградске пройдёте вдоль моря, увидите старые особняки и граффити с котиками.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Самое-самое на Куршской косе
Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге и услышите о том, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен.
Душевный Зеленоградск
По соседству с Куршской косой находится первый курортный городок Восточной Пруссии: вместе мы проедем по уютным улочкам Зеленоградска, поговорим о судьбе Зеленоградска и обсудим, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. А после вы самостоятельно исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря. По желанию вы сможете закончить путешествие в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) либо в теплом кафе с видом на море.
Организационные детали
Что не включено в стоимость
Экологический сбор: 300 ₽ с человека, а проезд машины на территорию — 150 ₽
Входной билет на часть объектов Янтарного комбината на — 1300 ₽
Кофе-пауза на Куршской косе, обед на Куршской косе (по предварительной договоренности) или в Зеленоградске (всё по желанию)
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1239 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!