О коронавирусе в Румынии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Румынии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1760 заражено, 40 умерло, 169 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Румынии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Румынии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1760 заражено, 40 умерло, 169 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Румынии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Румынии за всё время 1760 +308 за 29 марта 2020 Выздоровели 169 +30 Умерли 40 +3 Летальность 2.3% В критическом состоянии 34

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Румынии находится 0.26% (1760 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 34 из них в критическом состоянии, 40 умерло, 169 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1551 человек. Самого первого зараженного человека в Румынии выявили 25 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Румынии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Румынии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Румынии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 1760308 403 0.19% 16930 ▲ 1551+275 28 мар 2020 1452160 3711 0.86% 13924 ▲ 1276+125 27 мар 2020 1292263 263 0.26% 11521 ▲ 1151+239 26 мар 2020 1029123 236 0.66% 948 ▲ 912+109 25 мар 2020 906112 176 0.75% 867 ▲ 803+99 24 мар 2020 794218 114 0.57% 7915 ▲ 704+199 23 мар 2020 576143 74 0.79% 64 ▲ 505+139 22 мар 2020 43366 33 0.82% 6412 ▲ 366+51 21 мар 2020 36759 0 — 5227 ▲ 315+32 20 мар 2020 30831 0 — 25 ▲ 283+31 19 мар 2020 27717 0 — 256 ▲ 252+11 18 мар 2020 26076 0 — 193 ▲ 241+73 17 мар 2020 18426 0 — 167 ▲ 168+19 16 мар 2020 15827 0 — 9 ▲ 149+27 15 мар 2020 1318 0 — 9 ▲ 122+8 14 мар 2020 12334 0 — 92 ▲ 114+32 13 мар 2020 8940 0 — 71 ▲ 82+39 12 мар 2020 494 0 — 6 ▲ 43+4 11 мар 2020 4520 0 — 63 ▲ 39+17 10 мар 2020 2510 0 — 3 ▲ 22+10 8 мар 2020 156 0 — 3 ▲ 12+6 7 мар 2020 9 0 — 32 ▼ 6-2 6 мар 2020 93 0 — 1 ▲ 8+3 5 мар 2020 62 0 — 1 ▲ 5+2 4 мар 2020 41 0 — 11 — 3 28 фев 2020 32 0 — 0 ▲ 3+2 26 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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