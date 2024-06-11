Путешествуя сначала по суше, а затем по воде, вы познакомитесь с неповторимыми ущельями национального парка Джердап. Увидите места, в которых Дунай самый широки, узкий и глубокий на всём протяжении от истока до устья — знаменитые Железные Ворота. Посетим величественную крепость Голубац, которая расположена на входе в национальный парк Джердап. Вы услышите рассказы об истории и легендах этих удивительных мест.

Описание круиза

Что вас ожидает

Голубацкая крепость

Это настоящий сказочный замок, расположенный посреди скалистого ландшафта Джердапского ущелья. На сегодняшний день цитадель полностью отреставрирована и считается одним из самых красивых средневековых памятников Сербии и Юго-Восточной Европы. Она включает девять башен, каждая из которых славится своими легендами.

Джердап

Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией. Вы узнаете, где расположены памятники доисторической эпохи, античности и средневековья. Услышите о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.

Путешествие по водам Дуная

В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и т. д.).

Железные Ворота

Наш путь лежит к этому знаменитому месту, отличающемуся удивительной красотой и величественностью. Это ущелье Казан, которое получило более громкое название — Железные Ворота. Вокруг возвышаются скалистые вершины гор Мироч, Велики Штрбац и Мали Штрбац, которые также добавляют неповторимых ощущений при прохождении через Железные Ворота.

Табличка Траяна

Это особенный памятник, который виден только с реки. Представляет собой камень с прямоугольным основанием, высотой 3,2 метра и шириной 1,8 метра. Вы словно перенесётесь в те времена, когда римский император Траян вошёл со своей армией на территорию нынешней Румынии, чтобы победить дакийского царя Децебела и завоевать эту местность.

Организационные детали