Увидите места, в которых Дунай самый широки, узкий и глубокий на всём протяжении от истока до устья — знаменитые Железные Ворота. Посетим величественную крепость Голубац, которая расположена на входе в национальный парк Джердап. Вы услышите рассказы об истории и легендах этих удивительных мест.
Описание круиза
Что вас ожидает
Голубацкая крепость
Это настоящий сказочный замок, расположенный посреди скалистого ландшафта Джердапского ущелья. На сегодняшний день цитадель полностью отреставрирована и считается одним из самых красивых средневековых памятников Сербии и Юго-Восточной Европы. Она включает девять башен, каждая из которых славится своими легендами.
Джердап
Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией. Вы узнаете, где расположены памятники доисторической эпохи, античности и средневековья. Услышите о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.
Путешествие по водам Дуная
В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и т. д.).
Железные Ворота
Наш путь лежит к этому знаменитому месту, отличающемуся удивительной красотой и величественностью. Это ущелье Казан, которое получило более громкое название — Железные Ворота. Вокруг возвышаются скалистые вершины гор Мироч, Велики Штрбац и Мали Штрбац, которые также добавляют неповторимых ощущений при прохождении через Железные Ворота.
Табличка Траяна
Это особенный памятник, который виден только с реки. Представляет собой камень с прямоугольным основанием, высотой 3,2 метра и шириной 1,8 метра. Вы словно перенесётесь в те времена, когда римский император Траян вошёл со своей армией на территорию нынешней Румынии, чтобы победить дакийского царя Децебела и завоевать эту местность.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Входные билеты в крепость Голубац оплачиваются на месте (около €5/чел.)
- Билет на лодку/катер/кораблик оплачивается на месте (стоимость около €20/чел. в зависимости от вида водного транспорта). Точную стоимость уточняйте при бронировании. Продолжительность прогулки — 1 час.
- Во время экскурсии предусмотрено время на обед. Питание оплачивается дополнительно на месте (от €20/чел.)
- Если вас больше 4 человек, уточняйте цену в переписке