Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота

Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Путешествуя сначала по суше, а затем по воде, вы познакомитесь с неповторимыми ущельями национального парка Джердап.

Увидите места, в которых Дунай самый широки, узкий и глубокий на всём протяжении от истока до устья — знаменитые Железные Ворота. Посетим величественную крепость Голубац, которая расположена на входе в национальный парк Джердап. Вы услышите рассказы об истории и легендах этих удивительных мест.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание круиза

Что вас ожидает

Голубацкая крепость

Это настоящий сказочный замок, расположенный посреди скалистого ландшафта Джердапского ущелья. На сегодняшний день цитадель полностью отреставрирована и считается одним из самых красивых средневековых памятников Сербии и Юго-Восточной Европы. Она включает девять башен, каждая из которых славится своими легендами.

Джердап

Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией. Вы узнаете, где расположены памятники доисторической эпохи, античности и средневековья. Услышите о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.

Путешествие по водам Дуная

В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и т. д.).

Железные Ворота

Наш путь лежит к этому знаменитому месту, отличающемуся удивительной красотой и величественностью. Это ущелье Казан, которое получило более громкое название — Железные Ворота. Вокруг возвышаются скалистые вершины гор Мироч, Велики Штрбац и Мали Штрбац, которые также добавляют неповторимых ощущений при прохождении через Железные Ворота.

Табличка Траяна

Это особенный памятник, который виден только с реки. Представляет собой камень с прямоугольным основанием, высотой 3,2 метра и шириной 1,8 метра. Вы словно перенесётесь в те времена, когда римский император Траян вошёл со своей армией на территорию нынешней Румынии, чтобы победить дакийского царя Децебела и завоевать эту местность.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Входные билеты в крепость Голубац оплачиваются на месте (около €5/чел.)
  • Билет на лодку/катер/кораблик оплачивается на месте (стоимость около €20/чел. в зависимости от вида водного транспорта). Точную стоимость уточняйте при бронировании. Продолжительность прогулки — 1 час.
  • Во время экскурсии предусмотрено время на обед. Питание оплачивается дополнительно на месте (от €20/чел.)
  • Если вас больше 4 человек, уточняйте цену в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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