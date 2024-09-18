14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
22 мар в 10:00
19 апр в 08:00
$1895 за человека
14 дней
Богатства Шри-Ланки: экскурсионный тур с отдыхом у океана (перелёты включены)
Понаблюдать за кормлением слонов, увидеть производство чая и посетить священные места
Начало: Москва или Санкт-Петербург (зависит от даты старта...
2 апр в 13:00
€1399 за человека
14 дней
Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру
Прокатиться на зиплайне, познакомиться с коренными племенами и понаблюдать за китами и дельфинами
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
7 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$1852 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 сентября 2024Полина, Добрый день! Еще раз хочу сказать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Приключение было потрясающее!))) Вы прекрасный организатор! 🥳 Программа продумана до мелочей!
- ЕЕлена4 сентября 2024Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
- ЕЕкатерина13 августа 2024Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 14 дней»
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Сколько стоит тур в Коломбо в марте 2025
Сейчас в Коломбо в категории "На 14 дней" можно забронировать 3 тура от 1399 до 1895. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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