На 14 дней – туры в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «На 14 дней» в Коломбо на русском языке, цены от $1399. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На машине
Сёрфинг
3 отзыва
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
22 мар в 10:00
19 апр в 08:00
$1895 за человека
Богатства Шри-Ланки: экскурсионный тур с отдыхом у океана (перелёты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
14 дней
Богатства Шри-Ланки: экскурсионный тур с отдыхом у океана (перелёты включены)
Понаблюдать за кормлением слонов, увидеть производство чая и посетить священные места
Начало: Москва или Санкт-Петербург (зависит от даты старта...
2 апр в 13:00
1399 за человека
Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру
На машине
14 дней
Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру
Прокатиться на зиплайне, познакомиться с коренными племенами и понаблюдать за китами и дельфинами
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
7 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$1852 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 сентября 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Полина, Добрый день! Еще раз хочу сказать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Приключение было потрясающее!))) Вы прекрасный организатор! 🥳 Программа продумана до мелочей!
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    За две недели показать Шри-Ланку с разных ракурсов👏 И команда подобрана замечательная! Им тоже Спасибо!!! За безопасность, заботу и интересность!)) Несмотря на мааленькие нюансы - все было 👍👍👍👍))) Желаю новых направлений! И спокойных групп))) Агитирую приятелей на ваш тур!) И отдельное СПАСИБО, от моего супруга!) Он третий день мне мозг выносит""написала Полине? Сказала от меня""спасибо"", за твое супер-настроение?!""🤣 💕👏

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
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    где можно и ножки вытянуть, и поспать при долгом переезде. Полина - тур-лидер - просто умничка! Все очень хорошо организовано. Отвечает на все вопросы, решает все проблемы. Я во многих турах была и могу сказать, что по организации тура и решению проблем Полина- the best. И всегда порекомендует что купить из местного:-) Отели прекрасные, почти все с бассейном. Вода всегда в наличии, бегать покупать не надо. Всем рекомендую! Увидеть (основные интересные места), попробовать (рафтинг, сёрфинг, зип-лайн, сафари), насладиться (океан, эмоции, впечатления). И несмотря на то, что не все оправдалось (не увидели китов и леопарда), путешествие удалось! PS: обязательно средство от москитов и побольше крема от солнца. И иметь в виду, что в Шри-Ланка океан с волнами. Но прыгать на них не менее весело.

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 14 дней»

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Сколько стоит тур в Коломбо в марте 2025
Сейчас в Коломбо в категории "На 14 дней" можно забронировать 3 тура от 1399 до 1895. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 14 дней, 3 ⭐ отзыва, цены от $1399. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май