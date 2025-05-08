Программа предлагает увлекательное знакомство с оленями сика, которые обитают в парке неподалеку от Цюриха. Участники экскурсии смогут наблюдать за этими грациозными животными, изучать их повадки и даже покормить с рук. Легенды и мифы, связанные с оленями, добавят глубины в понимание их роли в культуре. Это уникальная возможность провести время на свежем воздухе, обогатиться новыми знаниями и насладиться живописными видами природы

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Описание экскурсии

Прогулка по парку до оленей сика: знакомимся, делимся своими представлениями об оленях. 15 минут.

В окружении оленей: добравшись до нужного места, мы изучим этих животных, определим их внешние признаки и специфику поведения. А также покормим и поснимаем. 30 минут.

Нескучная мини-лекция: вас ждёт рассказ о мифах и легендах, где ключевую роль играют олени. Вы поймёте, чем они заслужили такое внимание и уважение у многих народов, в особенности северных. 30 минут.

На обратном пути: закрепим знания и обменяемся впечатлениями. 15 минут.

Во время прогулки будут использоваться фотографии, карточки и листовки для лучшего усвоения материала. Интересно будет и детям, и взрослым.

Организационные детали