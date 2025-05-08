Программа предлагает увлекательное знакомство с оленями сика, которые обитают в парке неподалеку от Цюриха.
Участники экскурсии смогут наблюдать за этими грациозными животными, изучать их повадки и даже покормить с рук. Легенды и мифы, связанные с оленями, добавят глубины в понимание их роли в культуре.
Это уникальная возможность провести время на свежем воздухе, обогатиться новыми знаниями и насладиться живописными видами природы
Участники экскурсии смогут наблюдать за этими грациозными животными, изучать их повадки и даже покормить с рук. Легенды и мифы, связанные с оленями, добавят глубины в понимание их роли в культуре.
Это уникальная возможность провести время на свежем воздухе, обогатиться новыми знаниями и насладиться живописными видами природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Близкое знакомство с оленями сика
- 📚 Узнать о мифах и легендах
- 📸 Возможность фотографировать
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚶♂️ Прогулка на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Парк с оленями
Описание экскурсии
Прогулка по парку до оленей сика: знакомимся, делимся своими представлениями об оленях. 15 минут.
В окружении оленей: добравшись до нужного места, мы изучим этих животных, определим их внешние признаки и специфику поведения. А также покормим и поснимаем. 30 минут.
Нескучная мини-лекция: вас ждёт рассказ о мифах и легендах, где ключевую роль играют олени. Вы поймёте, чем они заслужили такое внимание и уважение у многих народов, в особенности северных. 30 минут.
На обратном пути: закрепим знания и обменяемся впечатлениями. 15 минут.
Во время прогулки будут использоваться фотографии, карточки и листовки для лучшего усвоения материала. Интересно будет и детям, и взрослым.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Дарий
- До парка вам нужно добраться самостоятельно. Это можно сделать на автомобиле или на общественном транспорте. Дорога в среднем занимает час. Инструкция, как добраться, будет в вашем билете после бронирования
в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Детский
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Tierpark Waltenschwil
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Цюрихе
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. С 2022 года я живу в загородном доме, где занимаюсь хозяйством, выращиваю кур и коз и наблюдаю за окружающим миром. Всё началось с семей, которые приезжалиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 мая 2025
Побывала на экскурсии по Сика — это было настоящее путешествие в мир оленей! Гид Ольга рассказала столько интересного про Сика. До экскурсии я даже не знала, что Сика — это
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