8 отзывов оставили туристы

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В сказочный город Люцерн

Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Алексей
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Алексей – Гид в Цюрихе
Волшебный Люцерн по праву считается туристической меккой Швейцарии.

Вас ждут уютные площади с фонтанами, дома, украшенные старинными фресками, изящные церкви.

Вы прогуляетесь по древнему деревянному мосту, полюбуетесь живописью и архитектурой.

Узнаете историю 📖 Люцерна и поймете, как ему удалось достичь такой красоты и величия.
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн

Что вас ожидает

Прогулка вдоль озера
Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.

Лабиринт переулков
Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.

Организционные детали

  • Экскрусия проводится из Цюриха на моем автомобиле.
  • Трансфер входит в стоимость экскрусии.
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я предлагаю не только обзорные, но и тематические экскурсии. Такие города, как Цюрих, Люцерн или Берн являются маленькими городами в сравнении с другими европейскими мегаполисами, но поверьте, они не менее интересны для посещения. На моих экскурсиях я не делаю акцент только на историю, я расскажу интереснейшие малоизвестные факты, так что экскурсия не покажется вам нудной лекцией. В Швейцарии действительно есть что посмотреть и я постараюсь, чтобы посещение замков, водопадов, маленьких средневековых городков и многого другого осталось в вашей памяти на всю жизнь. Если есть необходимость, я могу встретить вас в аэропорту, забронировать хороший отель, организовать посещение музеев или великолепного оперного театра. Параллельно могу осуществлять бесплатную фотосъемку, и в конце экскурсии Вы заберете фотографии на флэш-карту. Посетите эту волшебную страну, и вы не пожалеете!
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8 отзывов оставили туристы

21 марта 2020
Нам очень понравилась Экскурсия с Алексеем! Все было супер, горячо рекомендуем! Если поедем ещё раз в этот регион, то обратимся к нему!
23 февраля 2020
Спасибо Алексею за очень интересный лень и экскурсию! Все очень познавательно и интересно. Информация подается легко. Алексей прекрасный рассказчик и легко удерживает внимание слушателя. Спасибо за посещение не туристических мест. И отдельно за темп экскурсии и ее адаптацию под мои ножки;) время пролетело незаметно! А город прекрасен и полон неожиданностей. Обязательно во пользуюсь услугами Алексея в следующий приезд. Очень рекомендую!
23 февраля 2020
Люцерн стоит однозначно посетить, если вы в Швейцарии. В нем есть свой определенный колорит и притягательность. Неспешные улицы, кристальная вода, звуки органов в соборах, чистейший воздух, которым не возможно надышаться. Для гурманов-сладкоежек есть прекрасная возможность побаловать себя настоящим 100% шоколадом и тающими макарони. Город с многовековой историей, которая запечатлена на фресках, в статуях, фонтанах, каменных мостовых. Прогулки здесь прекрасны в любое время года. Рекомендую не упускать возможность и познакомиться с этим городом поближе. Отдельно хотела бы поблагодарить нашего гида Алексея. Удивительно лёгкая подача материала и прекрасное чувство юмора делают экскурсию увлекательной и время пролетает незаметно. Рекомендую!
14 января 2020
Очень довольна экскурсией Алексей контактный, приятный в общении и знающий предмет экскурсовод. Приятный баланс в подаче материала: историческая канва чередуется с интересными подробностями современной жизни Швейцарии. Рада, что не ошиблась в выборе.
4 января 2020
Алексей очень интересный рассказчик. Отлично знает материал экскурсии, а также много других тем, касающихся Швейцарии и не только. Очень рекомендую посетить Люцерн в его сопровождении.
5 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия Алексея. Алексей отличный рассказчик, экскурсия лёгкая, интересная, живая, три часа пролетели незаметно. Алексей с удовольствием также отвечает на дополнительные вопросы. Рекомендую, у нас был взрослый состав, но, я думаю, детям тоже будет интересно.
23 августа 2019
Алексей очень интересно рассказывал обо всем что мы видели и о истории Швейцарии, даже дети слушали очень увлечённо, что наверное лучший показатель, и даже вечером искали дополнительную информацию )) ну и в город Люцерн нельзя не влюбится, он действительно сказочный )
17 июня 2019
Впечатлены общением с Алексеем. Он ответил на все заданные вопросы, в том числе и неординарные. Он показал высокую эрудицию, богатый жизненный опыт и редкий профессионализм. Он интеллигентен, с ним комфортно. Желаем успехов и процветания компании и лично Алексею. С уваженим, Ольга- представитель группы из 4-х москвичей.

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Это город старинных улочек и уютных, вымощенных брусчаткой площадей, город со строгим и респектабельным именем Цюрих. Мы пройдем по историческому центру, осмотрим готические соборы и полюбуемся городом с панорамной площадки на Линденхоф. Театр, «Кабаре Вольтер», Банхофштрассе — вы узнаете, как отдыхали горожане в прошлом веке и как расслабляются сейчас. Я расскажу о возникновении Цюриха и его тесной связи с Римской империей, о том, какую роль в его управлении принимают горожане. Никаких скучных фактов — только самое интересное!

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