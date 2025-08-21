Мои заказы

Центральная соборная мечеть – экскурсии в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральная соборная мечеть» в Душанбе на русском языке, цены от €52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Пешая
3.5 часа
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€52€65 за всё до 7 чел.
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
9%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
от €90€99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    21 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Экскурсия очень понравилась. За 7 часов мы объехали основные достопримечательности города, в том числе Национальный Музей, Мечеть, Смотровую площадку и
    многие другие. В наиболее важных местах были организованы дополнительные экскурсии со специализированными гидами, что хорошо дополнило программу. Первый рад был в Душанбе, данная экскурсия помогла провести качественное первое знакомство с городом.

  • Н
    Наталья
    20 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании Tajik Travel Agency.
    Экскурсию проводил гид Шохрух.
    Мы посетили
    места согласно экскурсионной программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание на интересные факты мест Таджикистана.
    Шохрух очень добродушный и отзывчивый, всегда предлагает свою помощь.
    Нам очень понравилось путешествовать по Душанбе с водителем и Шохрухом, комфортная езда и комфортабельный автомобиль с кондиционером и водой для компании из 5 человек.
    Поедем ещё на одну экскурсию именно с этими ребятами. Спасибо за впечатления.
    Рекомендуем!!!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  • О
    Олег
    4 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
  • К
    Кирилл
    26 мая 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
    Обязательно вернёмся к Вам снова!
