Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€52
€65 за всё до 7 чел.
-
9%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
от €90
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел21 августа 2025Экскурсия очень понравилась. За 7 часов мы объехали основные достопримечательности города, в том числе Национальный Музей, Мечеть, Смотровую площадку и
- ННаталья20 августа 202519 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании Tajik Travel Agency.
Экскурсию проводил гид Шохрух.
Мы посетили
- ООлег4 августа 2025Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
- ККирилл26 мая 2025Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
Обязательно вернёмся к Вам снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Центральная соборная мечеть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Центральная соборная мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 150 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Центральная соборная мечеть», 4 ⭐ отзыва, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь