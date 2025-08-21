читать дальше

места согласно экскурсионной программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание на интересные факты мест Таджикистана.

Шохрух очень добродушный и отзывчивый, всегда предлагает свою помощь.

Нам очень понравилось путешествовать по Душанбе с водителем и Шохрухом, комфортная езда и комфортабельный автомобиль с кондиционером и водой для компании из 5 человек.

Поедем ещё на одну экскурсию именно с этими ребятами. Спасибо за впечатления.

Рекомендуем!!!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻