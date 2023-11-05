Всё, везде и сразу! Этот тур поможет вам не только насладиться пляжным отдыхом, но и погрузиться в атмосферу стран Юго-Восточной Азии. Две недели посвятим знакомству с центрами азиатской культуры: проведём три дня в Тайланде, чтобы вкусить все прелести релакса в жаркой Паттайе и на острове Ко Чанг; увидим, как живут кхмеры в современной Камбодже, побываем в месте съёмок фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц» и попробуем традиционные деликатесы во Вьетнаме. Вас также ждёт множество развлечений на острове Сентоза в Сингапуре, романтика окрестностей Куала-Лумпура и «Золотой треугольник» столицы Малайзии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Рюкзак (40-50 литров)

Флисовая кофта или легкий, необъёмный свитер

Удобные летние штаны, желательно из хлопка (для посещения храмов)

Летние кроссовки или удобные летние кеды

Сандалии или сланцы

Футболки (3 штуки)

Носки (4 пары)

Шорты

Плавки / rупальник

Небольшое полотенце из микрофибры/вафельное

Предметы личной гигиены

Небольшой блокнот с ручкой для записей

Компактная аптечка

Солнцезащитный крем (SPF 40)

Фотоаппарат

Ксерокопию русского и заграничного паспорта

Цветную фотографию 4х6 см

Маленькая сумка для документов и денег

Рекомендуемый объём рюкзака/сумки вместе с содержимым — не больше 7-8 кг и не превышающий 158 см (сумма всех измерений).

Небольшой чемодан на колесиках можно взять, но он менее удобный в транспортировке.