Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)

Необычная прогулка по Бангкоку: посещение храмов и ужин на реке или на высоте. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Не упустите шанс посетить два уникальных храма Бангкока: Железный дворец и храм Золотой горы. Узнайте об архитектуре времён Аюттайи и интересных фактах о королевской династии Чакри.

После духовного обогащения выберите ужин
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на корабле с круизом по реке Чаупхрая или на крыше знаменитого отеля. В обоих вариантах вас ждёт буфет с безалкогольными напитками. В стоимость включены услуги гида и транспорт. Идеально для тех, кто ценит комфорт и уникальные впечатления

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Уникальные храмы без толп туристов
  • 🍽️ Вкусный ужин на корабле или крыше
  • 🚤 Круиз по реке Чаупхрая
  • 🏰 Историческая архитектура Аюттайи
  • 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Храм Ват Сакет
  • Храм Ратчанадда

Описание водной прогулки

Храм Ват Сакет (Золотой горы) времён Аюттайи, с огромной золотой ступой и сохранившимися мощами Будды.

Храм Ратчанадда — Железный дворец. Считается одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.

Вы узнаете:

  • как строился один из самых первых и высоких храмов Бангкока
  • почему в местных храмах проводят кремации
  • действительно ли храм Ратчанадда сделан из железа
  • за что королевская династия Чакри попала в книгу рекордов Гиннеса

и многое другое!

Ужин на реке или на высоте

После пищи духовной настанет время вкусного ужина. У вас будет выбор: отправиться в круиз по реке Чаупхрая и поужинать на лайнере. Или встретить закат на 80-м этаже знаменитого отеля — и поужинать там. В обоих случаях вас ждёт буфет с безалкогольными напитками.

Ужин-круиз на реке Чаупхрая. На красивом общественном катамаране вы доберётесь до известного ТЦ Icon Siam. У вас будет около 1,5 часов свободного времени на шопинг. Далее вы полюбуетесь шоу фонтанов, а затем отправитесь в круиз на лайнере и поужинаете на борту.

Ужин на высоте. Альтернативный вариант: после храмов мы отправимся в известный отель Baiyoke Sky на такси или тук-туке. На 80-м этаже здания вы встретите закат и оцените местную кухню.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт русскоговорящий тайский гид из нашей команды. Он попрощается с вами перед началом ужина
  • Вы будете перемещаться на такси, тук-туке и лайнере (если поедете на ужин-круиз по реке)
  • В стоимость всё включено: услуги гида, расходы на транспорт, ужин-буфет
  • У девушек в храмах должны быть прикрыты колени и плечи, можно повязать платок. Мужчинам можно в шортах, но майки запрещены
  • Ужин на лайнере начинается в 19:30 (начинать такую экскурсию желательно в 14:00), ужин в отеле — в 17:00
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$180
за человека, если вас больше$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
М
12 фев 2025
Отвратительно!!
N
13 дек 2024
Очень круто!

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