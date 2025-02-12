После духовного обогащения выберите ужин
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Уникальные храмы без толп туристов
- 🍽️ Вкусный ужин на корабле или крыше
- 🚤 Круиз по реке Чаупхрая
- 🏰 Историческая архитектура Аюттайи
- 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Храм Ват Сакет
- Храм Ратчанадда
Описание водной прогулки
Храм Ват Сакет (Золотой горы) времён Аюттайи, с огромной золотой ступой и сохранившимися мощами Будды.
Храм Ратчанадда — Железный дворец. Считается одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.
Вы узнаете:
- как строился один из самых первых и высоких храмов Бангкока
- почему в местных храмах проводят кремации
- действительно ли храм Ратчанадда сделан из железа
- за что королевская династия Чакри попала в книгу рекордов Гиннеса
и многое другое!
Ужин на реке или на высоте
После пищи духовной настанет время вкусного ужина. У вас будет выбор: отправиться в круиз по реке Чаупхрая и поужинать на лайнере. Или встретить закат на 80-м этаже знаменитого отеля — и поужинать там. В обоих случаях вас ждёт буфет с безалкогольными напитками.
Ужин-круиз на реке Чаупхрая. На красивом общественном катамаране вы доберётесь до известного ТЦ Icon Siam. У вас будет около 1,5 часов свободного времени на шопинг. Далее вы полюбуетесь шоу фонтанов, а затем отправитесь в круиз на лайнере и поужинаете на борту.
Ужин на высоте. Альтернативный вариант: после храмов мы отправимся в известный отель Baiyoke Sky на такси или тук-туке. На 80-м этаже здания вы встретите закат и оцените местную кухню.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт русскоговорящий тайский гид из нашей команды. Он попрощается с вами перед началом ужина
- Вы будете перемещаться на такси, тук-туке и лайнере (если поедете на ужин-круиз по реке)
- В стоимость всё включено: услуги гида, расходы на транспорт, ужин-буфет
- У девушек в храмах должны быть прикрыты колени и плечи, можно повязать платок. Мужчинам можно в шортах, но майки запрещены
- Ужин на лайнере начинается в 19:30 (начинать такую экскурсию желательно в 14:00), ужин в отеле — в 17:00
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$180
|за человека, если вас больше
|$140