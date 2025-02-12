Не упустите шанс посетить два уникальных храма Бангкока: Железный дворец и храм Золотой горы. Узнайте об архитектуре времён Аюттайи и интересных фактах о королевской династии Чакри.После духовного обогащения выберите ужин

на корабле с круизом по реке Чаупхрая или на крыше знаменитого отеля. В обоих вариантах вас ждёт буфет с безалкогольными напитками. В стоимость включены услуги гида и транспорт. Идеально для тех, кто ценит комфорт и уникальные впечатления

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Храм Ват Сакет (Золотой горы) времён Аюттайи, с огромной золотой ступой и сохранившимися мощами Будды.

Храм Ратчанадда — Железный дворец. Считается одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.

Вы узнаете:

как строился один из самых первых и высоких храмов Бангкока

почему в местных храмах проводят кремации

действительно ли храм Ратчанадда сделан из железа

за что королевская династия Чакри попала в книгу рекордов Гиннеса

и многое другое!

Ужин на реке или на высоте

После пищи духовной настанет время вкусного ужина. У вас будет выбор: отправиться в круиз по реке Чаупхрая и поужинать на лайнере. Или встретить закат на 80-м этаже знаменитого отеля — и поужинать там. В обоих случаях вас ждёт буфет с безалкогольными напитками.

Ужин-круиз на реке Чаупхрая. На красивом общественном катамаране вы доберётесь до известного ТЦ Icon Siam. У вас будет около 1,5 часов свободного времени на шопинг. Далее вы полюбуетесь шоу фонтанов, а затем отправитесь в круиз на лайнере и поужинаете на борту.

Ужин на высоте. Альтернативный вариант: после храмов мы отправимся в известный отель Baiyoke Sky на такси или тук-туке. На 80-м этаже здания вы встретите закат и оцените местную кухню.

Организационные детали