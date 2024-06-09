Приглашаю на экскурсию по нетривиальным местам в ближайших окрестностях Бангкока! Вы побываете в розовом храме Дракона, прокатитесь на лодке по плавучему рынку и понаблюдаете за торговлей прямо на действующих ж/д путях. А также зайдёте в загадочный храм бога Тьмы. Я расскажу о тайских суевериях, мистических преданиях и буддизме как виде бизнеса.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Дракона. Он представляет собой гигантскую розовую башню, которую обвивает огромный дракон. Считается, что если потрогать дракона за хвост, кинуть монету в специальный «горшок счастья» и ударить в храмовый гонг — удача будет сопровождать вас весь предстоящий год.

Рынок на ж/д путях Меклонг. Вы посетите уникальный рынок, расположенный на действующих железнодорожных путях. Что происходит с ним, когда проходят поезда — узнаете на экскурсии!

Плавучий рынок. Вы прокатитесь на лодке по самому знаменитому плавучему рынку страны. По желанию купите на нём местные экзотические фрукты и сувениры.

Храм Ват Си Са Тонг. Мы осмотрим таинственный храм, посвящённый богу тьмы Раху. Я раскрою, почему в нём разрешены подношения исключительно чёрного цвета.

По желанию и в зависимости от скорости передвижения мы можем добавить или заменить локации:

Мир тигров — красивое место, где можно получить профессиональные фотографии с хищниками

— красивое место, где можно получить профессиональные фотографии с хищниками Пещера с обезьянами — самая большая пещера в этом районе. На территории также есть овечки и можно покормить рыбок.

— самая большая пещера в этом районе. На территории также есть овечки и можно покормить рыбок. Слоновья и крокодилья ферма

Организационные детали