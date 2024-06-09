Невероятные окрестности Бангкока на авто

Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Приглашаю на экскурсию по нетривиальным местам в ближайших окрестностях Бангкока! Вы побываете в розовом храме Дракона, прокатитесь на лодке по плавучему рынку и понаблюдаете за торговлей прямо на действующих ж/д путях. А также зайдёте в загадочный храм бога Тьмы. Я расскажу о тайских суевериях, мистических преданиях и буддизме как виде бизнеса.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Дракона. Он представляет собой гигантскую розовую башню, которую обвивает огромный дракон. Считается, что если потрогать дракона за хвост, кинуть монету в специальный «горшок счастья» и ударить в храмовый гонг — удача будет сопровождать вас весь предстоящий год.

Рынок на ж/д путях Меклонг. Вы посетите уникальный рынок, расположенный на действующих железнодорожных путях. Что происходит с ним, когда проходят поезда — узнаете на экскурсии!

Плавучий рынок. Вы прокатитесь на лодке по самому знаменитому плавучему рынку страны. По желанию купите на нём местные экзотические фрукты и сувениры.

Храм Ват Си Са Тонг. Мы осмотрим таинственный храм, посвящённый богу тьмы Раху. Я раскрою, почему в нём разрешены подношения исключительно чёрного цвета.

По желанию и в зависимости от скорости передвижения мы можем добавить или заменить локации:

  • Мир тигров — красивое место, где можно получить профессиональные фотографии с хищниками
  • Пещера с обезьянами — самая большая пещера в этом районе. На территории также есть овечки и можно покормить рыбок.
  • Слоновья и крокодилья ферма

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). Транспорт включён в стоимость.
  • От отеля до первой остановки ехать около 1 часа. Далее время в пути между объектами — 20-60 минут.
  • Дополнительные расходы: лодочка на плавучем рынке — примерно 2000 бат с группы, еда и напитки
  • Я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Дополнительные траты по желанию: «Мир тигров» — от 600 бат (с фото), слоновья и крокодилья ферма — 800 бат за вход, пещера с обезьянами — 20 бат/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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