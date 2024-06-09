Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Приглашаю на экскурсию по нетривиальным местам в ближайших окрестностях Бангкока! Вы побываете в розовом храме Дракона, прокатитесь на лодке по плавучему рынку и понаблюдаете за торговлей прямо на действующих ж/д путях. А также зайдёте в загадочный храм бога Тьмы. Я расскажу о тайских суевериях, мистических преданиях и буддизме как виде бизнеса.
Храм Дракона. Он представляет собой гигантскую розовую башню, которую обвивает огромный дракон. Считается, что если потрогать дракона за хвост, кинуть монету в специальный «горшок счастья» и ударить в храмовый гонг — удача будет сопровождать вас весь предстоящий год.
Рынок на ж/д путях Меклонг. Вы посетите уникальный рынок, расположенный на действующих железнодорожных путях. Что происходит с ним, когда проходят поезда — узнаете на экскурсии!
Плавучий рынок. Вы прокатитесь на лодке по самому знаменитому плавучему рынку страны. По желанию купите на нём местные экзотические фрукты и сувениры.
Храм Ват Си Са Тонг. Мы осмотрим таинственный храм, посвящённый богу тьмы Раху. Я раскрою, почему в нём разрешены подношения исключительно чёрного цвета.
По желанию и в зависимости от скорости передвижения мы можем добавить или заменить локации:
Мир тигров — красивое место, где можно получить профессиональные фотографии с хищниками
Пещера с обезьянами — самая большая пещера в этом районе. На территории также есть овечки и можно покормить рыбок.
Слоновья и крокодилья ферма
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). Транспорт включён в стоимость.
От отеля до первой остановки ехать около 1 часа. Далее время в пути между объектами — 20-60 минут.
Дополнительные расходы: лодочка на плавучем рынке — примерно 2000 бат с группы, еда и напитки
Я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Дополнительные траты по желанию: «Мир тигров» — от 600 бат (с фото), слоновья и крокодилья ферма — 800 бат за вход, пещера с обезьянами — 20 бат/чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленьких читать дальше
тайских городках. Работаю с командой русскоговорящих тайских лицензированных гидов. Могу предложить несколько вариантов экскурсий и туров, но чаще подбираю под запрос клиента индивидуальную программу в соответствии с его интересами. Организую встречу в аэропорту и сопровождение на личном авто или на минивэне, есть детское сидение или бустер.