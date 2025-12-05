Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААскар5 декабря 2025Нам все понравилось!
- еелена29 сентября 2025Экскурсия с Дмитрием великолепна❤️ Начну с того, сто Дмитрий спас наш отдых в Паттайе. Для нас- это первое посещение страны,
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Ват Янасангварарам Ворамахавихан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Ват Янасангварарам Ворамахавихан" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Ват Янасангварарам Ворамахавихан», 19 ⭐ отзывов, цены от $124. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль