непляжный отдых, странная еда… Как хорошо, что мы взяли экскурсию с Дмитрием в самом начале путешествия. Дмитрий устроил день - праздник, с невероятными эмоциями в красивейшем саду со слонами, попугаями, редкими видами растений, шоу танцовщиц. Душевное посещение самого большого скального изображения Будды. Мы очень вкусно поели и получили много рекомендаций вкусных заведений в Паттайе. Главное, Дмитрий организовал нам все оставшиеся дни отпуска- острова, путешесвие по реке, Аюттайя, Бангког. Глазами Дмитрия, его любовью, опытом и огромным багажом знаний можно влюбиться в эту страну. Дмитрий - очень опытный, щедрый на знания и душевный экскурсовод. Спасибо🙏