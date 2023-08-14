Бангкок VIP

Индивидуальная экскурсия в Бангкок: Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды

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Добро пожаловать в захватывающее приключение по столице Таиланда — великолепному городу Бангкоку! Во время нашей обзорной экскурсии вы окунетесь в богатую историю и культуру этого удивительного места, открывая для себя его многочисленные достопримечательности.
Бангкок VIP
Бангкок VIP
Бангкок VIP
Бангкок VIP
Бангкок VIP
Бангкок VIP
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Королевский Дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Река Чао Прая
  • Храм Лежащего Будды — Ват По
  • Байок Скай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если Вы хотите посетить столицу Таиланда город Бангкок, познакомиться с его главными достопримечательностями в сопровождении профессиональных гидов и при этом не хотите ожидать десятки других туристов и подстраиваться под них, то эта экскурсия для Вас. В рамках данного VIP-тура Вас ждет Королевский Дворец — одна из самых почитаемых святынь в Таиланде. На территории Дворца Вы посетите Храм Изумрудного Будды, а также отправитесь на индивидуальную прогулку на лодке по каналам реки Чао Прая.
Следующим пунктом посещения будет Храм Лежащего Будды — Ват По, после чего Вы возьмете курс на одно из самых высоких зданий Бангкока — Байок Скай, где на высоте 76 этажа Вас ждет шведский стол на любой вкус и размер живота. В Байок Скай Вам откроется потрясающий вид на город с высоты птичьего полета.
Прогрумму данного тура украшает еще одно место по выбору туристов. Это либо самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон, либо Храм Золотого Будды Ват Траймит, внутри которого находится самый большой Будда в мире, выполненный из чистого золота весом более 5 тонн.
И на протяжении всего дня Вас будет сопровождать индивидуальный русский гид и комфортабельный автомобиль. В Королевском Дворце и в храмах у Вас будет личный тайский гид. А значит только Вы будете принимать решение о том, сколько времени Вам проводить в том или ином месте.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Индивидуальный русский гид на протяжении всей экскурсии
  • Индивидуальный тайский гид в Королевском Дворце и храмах
  • Билеты в храмы и Королевский Дворец
  • Индивидуальное катание на лодке
  • Посещение смотровой площадки в Байок Скай
  • Обед в Байок Скай
  • Посещение ТРЦ Сиам Парагон
  • Вода в автомобиле
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Фото и видео аппаратуру
  • Солнцезащитный крем
  • Головные уборы
  • Одежду закрывающую плечи, спину и ноги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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