Если Вы хотите посетить столицу Таиланда город Бангкок, познакомиться с его главными достопримечательностями в сопровождении профессиональных гидов и при этом не хотите ожидать десятки других туристов и подстраиваться под них, то эта экскурсия для Вас. В рамках данного VIP-тура Вас ждет Королевский Дворец — одна из самых почитаемых святынь в Таиланде. На территории Дворца Вы посетите Храм Изумрудного Будды, а также отправитесь на индивидуальную прогулку на лодке по каналам реки Чао Прая.

Следующим пунктом посещения будет Храм Лежащего Будды — Ват По, после чего Вы возьмете курс на одно из самых высоких зданий Бангкока — Байок Скай, где на высоте 76 этажа Вас ждет шведский стол на любой вкус и размер живота. В Байок Скай Вам откроется потрясающий вид на город с высоты птичьего полета.

Прогрумму данного тура украшает еще одно место по выбору туристов. Это либо самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон, либо Храм Золотого Будды Ват Траймит, внутри которого находится самый большой Будда в мире, выполненный из чистого золота весом более 5 тонн.

И на протяжении всего дня Вас будет сопровождать индивидуальный русский гид и комфортабельный автомобиль. В Королевском Дворце и в храмах у Вас будет личный тайский гид. А значит только Вы будете принимать решение о том, сколько времени Вам проводить в том или ином месте.