Индивидуальная экскурсия в Бангкок: Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды
Добро пожаловать в захватывающее приключение по столице Таиланда — великолепному городу Бангкоку! Во время нашей обзорной экскурсии вы окунетесь в богатую историю и культуру этого удивительного места, открывая для себя его многочисленные достопримечательности.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Королевский Дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Река Чао Прая
- Храм Лежащего Будды — Ват По
- Байок Скай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если Вы хотите посетить столицу Таиланда город Бангкок, познакомиться с его главными достопримечательностями в сопровождении профессиональных гидов и при этом не хотите ожидать десятки других туристов и подстраиваться под них, то эта экскурсия для Вас. В рамках данного VIP-тура Вас ждет Королевский Дворец — одна из самых почитаемых святынь в Таиланде. На территории Дворца Вы посетите Храм Изумрудного Будды, а также отправитесь на индивидуальную прогулку на лодке по каналам реки Чао Прая.
Следующим пунктом посещения будет Храм Лежащего Будды — Ват По, после чего Вы возьмете курс на одно из самых высоких зданий Бангкока — Байок Скай, где на высоте 76 этажа Вас ждет шведский стол на любой вкус и размер живота. В Байок Скай Вам откроется потрясающий вид на город с высоты птичьего полета.
Прогрумму данного тура украшает еще одно место по выбору туристов. Это либо самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон, либо Храм Золотого Будды Ват Траймит, внутри которого находится самый большой Будда в мире, выполненный из чистого золота весом более 5 тонн.
И на протяжении всего дня Вас будет сопровождать индивидуальный русский гид и комфортабельный автомобиль. В Королевском Дворце и в храмах у Вас будет личный тайский гид. А значит только Вы будете принимать решение о том, сколько времени Вам проводить в том или ином месте.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле
- Индивидуальный русский гид на протяжении всей экскурсии
- Индивидуальный тайский гид в Королевском Дворце и храмах
- Билеты в храмы и Королевский Дворец
- Индивидуальное катание на лодке
- Посещение смотровой площадки в Байок Скай
- Обед в Байок Скай
- Посещение ТРЦ Сиам Парагон
- Вода в автомобиле
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Что взять с собой:
- Фото и видео аппаратуру
- Солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Одежду закрывающую плечи, спину и ноги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании