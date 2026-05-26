В этой поездке Бангкок раскроется сразу в двух измерениях — с воды и высоты.
Мы поднимемся на смотровую площадку в башне Маханакхон, побываем в современном торговом центре Iconsiam. Вы увидите несколько величественных храмов, Старый город и современные небоскрёбы. И конечно, проплывёте по реке на современном круизном лайнере — с ужином и живой музыкой!
Описание экскурсии
10:30 — выезд из Паттайи
13:00 — подъём на самую высокую смотровую площадку Бангкока в башне Маханакхон (314 м)
15:30 — прогулка по Португальскому кварталу и посещение черепашьего храма Ват Прайюн
16:00 — посещение храма Ват Калаянамит с самым большим сидящим Буддой столицы
17:00 — посещение смотровой площадки ультрасовременного ТРЦ Iconsiam
18:30 — светомузыкальное шоу фонтанов
19:30–21:30 — круиз по реке Чао Прайя на лайнере с ужином (шведский стол) и дискотекой
23:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно, все входные билеты, прогулка по реке с ужином
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов из нашей команды
ежедневно в 09:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$125
|Дети до 12 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
