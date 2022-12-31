Ваш ждёт трёхдневный эконом-тур на пляже Кабана
Ваш ждёт трёхдневный эконом-тур на пляже Кабана Ко Куд — «остров Баунти», который считается одним из красивейших пляжей острова Ко Куд (Koh Kood).
Ближайшие даты:
7
янв
янв
14
янв
янв
21
янв
янв
28
янв
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1: Отправляемся в путешествие:
- 5:30 выезд из Паттайи;
- 10:45 Отправление на остров на новом высокоскоростном большом двухпалубном катамаране;
- 12:00 заселение в отель Kohkood Cabana Resort, расположенный на превосходном пляже;
- Свободное время. Встреча с отельным гидом, он предложит экскурсии и расскажет об острове Ко Куд и ответит на все вопросы.
День 2: Отдых и релаксация:
- 7:30-10:00 завтрак;
- Свободное время;
- 12:00 поездка на водопад в джунглях, купание в горном озере под водопадом;
- 14:00 возвращение в отель, свободное время.
День 3: Возвращение:
- 7:30-10:00 завтрак;
- 12:00 отправление из отеля.
- 19:00 прибытие в Паттайю.
Приятный бонус:Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур
Важная информация:
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
- В отеле: Бесплатный WiFi, бесплатные кайяки, маски для снорклинга. Магазин типа 7/11 в шаговой доступности.
Суббота, отправление из отеля в 05:00 утра. Если группа от 7 человек, то в любой день.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда — обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота, отправление из отеля в 05:00 утра. Если группа от 7 человек, то в любой день.Экскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
- В отеле: Бесплатный WiFi, бесплатные кайяки, маски для снорклинга. Магазин типа 7/11 в шаговой доступности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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