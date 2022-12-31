Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)

Ваш ждёт трёхдневный эконом-тур на пляже Кабана

Ваш ждёт трёхдневный эконом-тур на пляже Кабана Ко Куд — «остров Баунти», который считается одним из красивейших пляжей острова Ко Куд (Koh Kood).
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ко Куд - «остров Баунти» (3 дня / 2 ночи)
Ближайшие даты:
7
янв
14
янв
21
янв
28
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: Отправляемся в путешествие:

  • 5:30 выезд из Паттайи;
  • 10:45 Отправление на остров на новом высокоскоростном большом двухпалубном катамаране;
  • 12:00 заселение в отель Kohkood Cabana Resort, расположенный на превосходном пляже;
  • Свободное время. Встреча с отельным гидом, он предложит экскурсии и расскажет об острове Ко Куд и ответит на все вопросы.

День 2: Отдых и релаксация:

  • 7:30-10:00 завтрак;
  • Свободное время;
  • 12:00 поездка на водопад в джунглях, купание в горном озере под водопадом;
  • 14:00 возвращение в отель, свободное время.

День 3: Возвращение:

  • 7:30-10:00 завтрак;
  • 12:00 отправление из отеля.
  • 19:00 прибытие в Паттайю.

Приятный бонус:

Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур

Важная информация:

  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
  • Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
  • В отеле: Бесплатный WiFi, бесплатные кайяки, маски для снорклинга. Магазин типа 7/11 в шаговой доступности.

Суббота, отправление из отеля в 05:00 утра. Если группа от 7 человек, то в любой день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда — обратно
  • Входные билеты
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, отправление из отеля в 05:00 утра. Если группа от 7 человек, то в любой день.
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
  • Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
  • В отеле: Бесплатный WiFi, бесплатные кайяки, маски для снорклинга. Магазин типа 7/11 в шаговой доступности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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