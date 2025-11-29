Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи
Экскурсия по Чонбури предлагает уникальный взгляд на природу и культуру Таиланда.
прыгунчиками. В программе также посещение гранд-каньона Чонбури с его бирюзовыми водами и футуристическим кафе. Не упустите шанс увидеть святилище Наджа Шрайн с его 2800 драконами и узнать о тайской мифологии. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в аутентичную атмосферу региона
Лучшее время для посещения Чонбури - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март и апрель также подходят, но могут быть более жаркими. С мая по октябрь возможны дожди, но это время менее загружено туристами, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Описание экскурсии
Маршрут с таймингом
8:00 — выезд из Паттайи (по запросу — из Бангкока или порта Лаем Чабанг) По дороге — интересные истории о Чонбури.
9:00 — открытый зоопарк Кхао Кхео
Жирафы, бегемоты, носороги и другие представители фауны живут в условиях, максимально приближённых к естественным. Здесь мы — гости в мире зверей.
12:00 — гранд-каньон Чонбури
Бирюзовая вода в глубине заброшенного карьера и футуристическое кафе Lof Land с зонами «Луна», «Марс» и «Земля».
13:00 — cвятилище Наджа Шрайн
Яркий китайский храм-дворец Таиланда с более чем 2800 золотыми драконами. Здесь хранятся реликвии девяти Будд, а атмосфера — как в живом мифе.
14:00 — обед на устричной ферме у моря (по желанию)
Свежие устрицы, морепродукты, вегетарианское меню и кокосы — всё, что любит душа, уставшая от города.
15:00 — мангровый лес
Прогулка по тропам среди деревьев и воды и наблюдение за удивительными илистыми прыгунами — рыбами, которые прыгают по земле, дышат воздухом в отлив и сидят на деревьях во время прилива.
16:30 — холм Сам Мук и святилище обезьян
Символ побережья Чонбури — смотровая площадка с панорамным видом на море. Рядом — дикие обезьяны и святилище, где тайцы молятся на удачу.
18:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт
Отвезём вас по нужному адресу.
О чём будем говорить
О буддизме и мифологии, тайнах китайских святилищ и смыслах образов драконов
Природе Таиланда, экосистемах, роли мангров и уникальных животных
Местной культуре, традициях побережья Чонбури, духовных практиках и рыбацком укладе
Гастрономии и натуральной еде, которая прочно связана с философией и климатом
Кому подойдёт
Гостям круизных лайнеров и путешественникам из Паттайи и Бангкока.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, билеты в открытый зоопарк и Lof Land
Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
Встретим вас на комфортабельном автомобиле в Паттайе, Бангкоке или порту Лаем Чабанг
Тайминг можно скорректировать по вашему желанию или в зависимости от времени прибытия вашего лайнера
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.