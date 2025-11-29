Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Чонбури - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март и апрель также подходят, но могут быть более жаркими. С мая по октябрь возможны дожди, но это время менее загружено туристами, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.

Экскурсия по Чонбури предлагает уникальный взгляд на природу и культуру Таиланда.Посетители увидят открытый зоопарк Кхао Кхео, где обитают жирафы и носороги, и смогут прогуляться по мангровым лесам, наблюдая за илистыми

прыгунчиками. В программе также посещение гранд-каньона Чонбури с его бирюзовыми водами и футуристическим кафе. Не упустите шанс увидеть святилище Наджа Шрайн с его 2800 драконами и узнать о тайской мифологии. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в аутентичную атмосферу региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $385 за человека

Описание экскурсии

Маршрут с таймингом

8:00 — выезд из Паттайи (по запросу — из Бангкока или порта Лаем Чабанг)

По дороге — интересные истории о Чонбури.

9:00 — открытый зоопарк Кхао Кхео

Жирафы, бегемоты, носороги и другие представители фауны живут в условиях, максимально приближённых к естественным. Здесь мы — гости в мире зверей.

12:00 — гранд-каньон Чонбури

Бирюзовая вода в глубине заброшенного карьера и футуристическое кафе Lof Land с зонами «Луна», «Марс» и «Земля».

13:00 — cвятилище Наджа Шрайн

Яркий китайский храм-дворец Таиланда с более чем 2800 золотыми драконами. Здесь хранятся реликвии девяти Будд, а атмосфера — как в живом мифе.

14:00 — обед на устричной ферме у моря (по желанию)

Свежие устрицы, морепродукты, вегетарианское меню и кокосы — всё, что любит душа, уставшая от города.

15:00 — мангровый лес

Прогулка по тропам среди деревьев и воды и наблюдение за удивительными илистыми прыгунами — рыбами, которые прыгают по земле, дышат воздухом в отлив и сидят на деревьях во время прилива.

16:30 — холм Сам Мук и святилище обезьян

Символ побережья Чонбури — смотровая площадка с панорамным видом на море. Рядом — дикие обезьяны и святилище, где тайцы молятся на удачу.

18:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт

Отвезём вас по нужному адресу.

О чём будем говорить

О буддизме и мифологии, тайнах китайских святилищ и смыслах образов драконов

Природе Таиланда, экосистемах, роли мангров и уникальных животных

Местной культуре, традициях побережья Чонбури, духовных практиках и рыбацком укладе

Гастрономии и натуральной еде, которая прочно связана с философией и климатом

Кому подойдёт

Гостям круизных лайнеров и путешественникам из Паттайи и Бангкока.

Организационные детали