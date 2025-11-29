Мои заказы

Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи

Насладитесь уникальными местами Чонбури: зоопарк, каньон и святилище драконов. Почувствуйте атмосферу настоящего Таиланда
Экскурсия по Чонбури предлагает уникальный взгляд на природу и культуру Таиланда.

Посетители увидят открытый зоопарк Кхао Кхео, где обитают жирафы и носороги, и смогут прогуляться по мангровым лесам, наблюдая за илистыми
прыгунчиками. В программе также посещение гранд-каньона Чонбури с его бирюзовыми водами и футуристическим кафе. Не упустите шанс увидеть святилище Наджа Шрайн с его 2800 драконами и узнать о тайской мифологии. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в аутентичную атмосферу региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦒 Уникальная фауна в зоопарке
  • 🐉 Величественное святилище драконов
  • 🌿 Прогулка по мангровым лесам
  • 🌊 Бирюзовые воды каньона
  • 🍽 Гастрономические открытия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чонбури - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март и апрель также подходят, но могут быть более жаркими. С мая по октябрь возможны дожди, но это время менее загружено туристами, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи© Дмитрий
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи© Дмитрий
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Открытый зоопарк Кхао Кхео
  • Гранд-каньон Чонбури
  • Святилище Наджа Шрайн
  • Мангровый лес
  • Холм Сам Мук

Описание экскурсии

Маршрут с таймингом

8:00 — выезд из Паттайи (по запросу — из Бангкока или порта Лаем Чабанг)
По дороге — интересные истории о Чонбури.

9:00 — открытый зоопарк Кхао Кхео

Жирафы, бегемоты, носороги и другие представители фауны живут в условиях, максимально приближённых к естественным. Здесь мы — гости в мире зверей.

12:00 — гранд-каньон Чонбури

Бирюзовая вода в глубине заброшенного карьера и футуристическое кафе Lof Land с зонами «Луна», «Марс» и «Земля».

13:00 — cвятилище Наджа Шрайн

Яркий китайский храм-дворец Таиланда с более чем 2800 золотыми драконами. Здесь хранятся реликвии девяти Будд, а атмосфера — как в живом мифе.

14:00 — обед на устричной ферме у моря (по желанию)

Свежие устрицы, морепродукты, вегетарианское меню и кокосы — всё, что любит душа, уставшая от города.

15:00 — мангровый лес

Прогулка по тропам среди деревьев и воды и наблюдение за удивительными илистыми прыгунами — рыбами, которые прыгают по земле, дышат воздухом в отлив и сидят на деревьях во время прилива.

16:30 — холм Сам Мук и святилище обезьян

Символ побережья Чонбури — смотровая площадка с панорамным видом на море. Рядом — дикие обезьяны и святилище, где тайцы молятся на удачу.

18:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт

Отвезём вас по нужному адресу.

О чём будем говорить

  • О буддизме и мифологии, тайнах китайских святилищ и смыслах образов драконов
  • Природе Таиланда, экосистемах, роли мангров и уникальных животных
  • Местной культуре, традициях побережья Чонбури, духовных практиках и рыбацком укладе
  • Гастрономии и натуральной еде, которая прочно связана с философией и климатом

Кому подойдёт

Гостям круизных лайнеров и путешественникам из Паттайи и Бангкока.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, билеты в открытый зоопарк и Lof Land
  • Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
  • Встретим вас на комфортабельном автомобиле в Паттайе, Бангкоке или порту Лаем Чабанг
  • Тайминг можно скорректировать по вашему желанию или в зависимости от времени прибытия вашего лайнера
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

Входит в следующие категории Паттайи

