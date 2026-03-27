Приглашаем вас в морское путешествие на райский остров в Сиамском заливе. Это острова Самет, который прославился благодаря тайскому поэту Сантхон Пху. Всего 1,5 часа и вы перемещаетесь из шумной Паттайи в царство спокойствия.
Белоснежный пляж, лазурная вода, живописные бухты и таинственные пещеры — здесь все для пляжного отдыха.
Белоснежный пляж, лазурная вода, живописные бухты и таинственные пещеры — здесь все для пляжного отдыха.
Описание экскурсииУютный остров в Сиамском заливе Остров Самет — это идеальное направление для тех, кто ищет уединение и красоту природы. С его белоснежными пляжами, кристально чистыми водами и живописными бухтами, этот тропический рай предлагает незабываемый отдых в окружении уникальной экосистемы Национального парка. Здесь вы сможете насладиться разнообразными водными видами спорта, романтическими закатами и вкусной местной кухней. Откройте для себя магию Самета и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- При бронировании обязательно указывайте действующий номер Whats.
- App или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Русский гид
- Трансфер туда и обратно
- Маски для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу
- Шезлонг
- Вход в национальный парк
- Обед
- Бесплатно к услугам отдыхающих Wi-Fi
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 40 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
- При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Добрый день:
Мы посетили остров Самет, тот самый тропический рай: 24.03.2026г Место потрясающее, организация трансфера - отличная. Стоит посетить однозначно - это прекрасное место. Очень пожалели, что не взяли экскурсию на
Мы посетили остров Самет, тот самый тропический рай: 24.03.2026г Место потрясающее, организация трансфера - отличная. Стоит посетить однозначно - это прекрасное место. Очень пожалели, что не взяли экскурсию на
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М
Остров просто шик, блеск, красота🤭 Три гида, забавные, на всё отвечают, везде участвуют Пряжи точно для инста фоточек, видимо только для них и приезжают китайки🤭 чуть ли не на каблуках
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I
Все супер!
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E
Все хорошо. . Все хорошо организавано. Единственное мы попали на тучки и волны, но и это нас не расстроило. Мы отлично отдохнули.
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Е
Ничего плохого не могу сказать, только хорошее. Группа была большая, экскурсантов собралось много. Ребята экскурсоводы справились на отлично, собрали по отелям вовремя, трансфер на остров и с острова организован превосходно, понятно и доходчиво рассказано людям о времени сбора, питании, услугах. Могу выразить только благодарность за хорошую организацию экскурсии.
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П
Остров великолепен! Гиды, парни умнички!
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Входит в следующие категории Паттайи
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