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2 дня. Если у вас есть возможность по времени, то не сомневайтесь и уезжайте от суеты на этот «Баунти» остров.

Только с гидами чуть чуть не повезло) у нас было 3 молодых парня, одного зовут Владислав. Запомнила, потому что это был сааааамый не приветливый из них) в целом они в троем собрались подходящей по «дружелюбности» командой (их нужно рассадить на разные парты, как в школе), где всем видом показано, что вопросов лишних не надо задавать, отвечать мы Вам не очень хотим). Может ребята устали, может у них конец сезона и скорее им хочется домой. Но туристы же прилетели за положительными эмоциями, зачем портить момент)

Организатору экскурсии «Дельфин Тур», спасибо, что все было во время и полностью оправдало ожидания. Гидам не спасибо, будьте чуточку добрее)

У меня все, спасибо за внимание☺️