Организационные детали * В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности * Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты * При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.

* Размер группы:

на пляже от 40 (не сезон) до 200 чел. (на Новый год);

в скоростном катере 15-25 чел.;

* В стоимость пакета Стандарт включены:

англоязычный сопровождающий;

трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;

активности и фото в соответствии с описанием пакета;

обед на пляже;

полотенце, вода, SUB-доска, каяки с прозрачным дном;

* В стоимость пакета Премиум включены:

англоязычный сопровождающий;

трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;

активности и фото в соответствии с описанием пакета;

обед на пляже;

полет на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, снорклинг, водная горка, полотенце, вода, каяки с прозрасныи дном, SUP-доска, фотосессия на дрон;

* В стоимость пакетов НЕ включены:

шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат);