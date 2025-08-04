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Отдых на острове Ко Лан из Паттайи

Остров Ко Лан ждёт вас! Кристальная вода, активные развлечения и вкусный обед на пляже. Присоединяйтесь к нашей группе и создайте незабываемые воспоминания
Лучшее предложение для тех, кто хочет провести активный день на море.

На острове Ко Лан вы сможете насладиться кристально чистой водой, попробовать различные водные активности и сделать незабываемые фото на дрон.
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В стоимость пакета включены трансфер, обед на пляже и сопровождение англоязычного гида. Не забудьте взять с собой тапочки-коралки, чтобы избежать неприятных встреч с морскими ежами. Это путешествие станет ярким моментом вашего отдыха в Паттайе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Кристально чистая вода
  • 🚤 Трансфер от Паттайи
  • 🍽️ Обед на пляже
  • 📸 Фото на дрон
  • 🏄‍♂️ Водные активности
Отдых на острове Ко Лан из Паттайи
Отдых на острове Ко Лан из Паттайи
Отдых на острове Ко Лан из Паттайи
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Остров Ко Лан

Описание экскурсии

Организационные детали * В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности * Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты * При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.

* Размер группы:

  • на пляже от 40 (не сезон) до 200 чел. (на Новый год);
  • в скоростном катере 15-25 чел.;

* В стоимость пакета Стандарт включены:

  • англоязычный сопровождающий;
  • трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
  • активности и фото в соответствии с описанием пакета;
  • обед на пляже;
  • полотенце, вода, SUB-доска, каяки с прозрачным дном;

* В стоимость пакета Премиум включены:

  • англоязычный сопровождающий;
  • трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
  • активности и фото в соответствии с описанием пакета;
  • обед на пляже;
  • полет на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, снорклинг, водная горка, полотенце, вода, каяки с прозрасныи дном, SUP-доска, фотосессия на дрон;

* В стоимость пакетов НЕ включены:

шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат);

Ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа англоязычного сопровождающего
  • Активности и фото в соответствии с описанием пакета
  • Обед
  • Полотенце, вода
Что не входит в цену
  • Шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат)
  • Премиум пакет для активного отдыха (полёт на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, комплекты для снорклинга, водная горка) - 650 бат
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 160 человек.
Важная информация
  • В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
  • Будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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