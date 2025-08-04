Лучшее предложение для тех, кто хочет провести активный день на море.
На острове Ко Лан вы сможете насладиться кристально чистой водой, попробовать различные водные активности и сделать незабываемые фото на дрон.
На острове Ко Лан вы сможете насладиться кристально чистой водой, попробовать различные водные активности и сделать незабываемые фото на дрон.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Кристально чистая вода
- 🚤 Трансфер от Паттайи
- 🍽️ Обед на пляже
- 📸 Фото на дрон
- 🏄♂️ Водные активности
Что можно увидеть
- Остров Ко Лан
Описание экскурсии
Организационные детали * В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности * Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты * При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.
* Размер группы:
- на пляже от 40 (не сезон) до 200 чел. (на Новый год);
- в скоростном катере 15-25 чел.;
* В стоимость пакета Стандарт включены:
- англоязычный сопровождающий;
- трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
- активности и фото в соответствии с описанием пакета;
- обед на пляже;
- полотенце, вода, SUB-доска, каяки с прозрачным дном;
* В стоимость пакета Премиум включены:
- англоязычный сопровождающий;
- трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
- активности и фото в соответствии с описанием пакета;
- обед на пляже;
- полет на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, снорклинг, водная горка, полотенце, вода, каяки с прозрасныи дном, SUP-доска, фотосессия на дрон;
* В стоимость пакетов НЕ включены:
шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат);
Ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа англоязычного сопровождающего
- Активности и фото в соответствии с описанием пакета
- Обед
- Полотенце, вода
Что не входит в цену
- Шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат)
- Премиум пакет для активного отдыха (полёт на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, комплекты для снорклинга, водная горка) - 650 бат
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 160 человек.
Важная информация
- В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
- Будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Откройте для себя остров Самет с комфортом: трансфер, обед и развлечения включены. Идеально для тех, кто ищет активный отдых и спокойствие
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
5 авг в 07:30
$57 за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$83 за человека
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
5 авг в 10:00
от $312 за человека