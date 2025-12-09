Мои заказы

Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)

Один день - три города, четыре вида транспорта и живой Таиланд за пределами столицы
Вы побываете сразу в нескольких городах: проедете на поезде сквозь рынок, покатаетесь на велотакси, корабле и лодке, прогуляетесь по уличным рынкам и старым кварталам. И увидите Таиланд таким, каким его знают только местные.
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)© Сабри
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)© Сабри
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)© Сабри

Описание экскурсии

Поезд, рынок и переправа

Начнём с поездки на поезде в Самутсакхон — мимо окраин и жилых кварталов. Погуляем по рынку с морепродуктами, переправимся через реку на кораблике и пересядем на велотакси. Спокойная поездка по Старому городу позволит рассмотреть детали и почувствовать атмосферу.

Поезд сквозь рынок

Далее — поездка на легендарном поезде, проходящем через рынок Мэклонг. Вы увидите, как торговцы убирают лавки за секунды до прибытия состава. Это безопасно, но по-настоящему зрелищно.

Лодка и вечерний рынок

На Ампхавском плавучем рынке арендуем лодку, чтобы увидеть город с воды и заглянуть в храм. Завершим день неспешной прогулкой и комфортным трансфером до отеля.

Примерный тайминг

8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе
10:00 — встреча с остальной частью группы в Бангкоке
10:15 — прибытие на ж/д станцию
10:40 — отправление поезда
11:40 — Самутсакхон
12:00–12:10 — переход на корабле
12:10–13:10 — прогулка на велотакси
13:30 — отправление поезда
14:15 — Мэклонг
16:30–17:35 — Ампхавский плавучий рынок, прогулка на лодке по рынку
17:35–21:00 — дорога в Паттайю через Бангкок

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Паттайи, билеты на поезд, корабль и лодку, велотакси, обратное такси до вашего отеля с места окончания экскурсии
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$154
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Забираем с вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29701 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда - из Паттайи
На машине
На микроавтобусе
11 часов
-
29%
29 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда - из Паттайи
Дворцы, храмы, небоскрёб и тайская кухня
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
$65$92 за человека
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
На машине
12 часов
-
29%
6 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 дек в 10:30
$67$95 за человека
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
$128 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе