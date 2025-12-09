Вы побываете сразу в нескольких городах: проедете на поезде сквозь рынок, покатаетесь на велотакси, корабле и лодке, прогуляетесь по уличным рынкам и старым кварталам. И увидите Таиланд таким, каким его знают только местные.

Описание экскурсии

Поезд, рынок и переправа

Начнём с поездки на поезде в Самутсакхон — мимо окраин и жилых кварталов. Погуляем по рынку с морепродуктами, переправимся через реку на кораблике и пересядем на велотакси. Спокойная поездка по Старому городу позволит рассмотреть детали и почувствовать атмосферу.

Поезд сквозь рынок

Далее — поездка на легендарном поезде, проходящем через рынок Мэклонг. Вы увидите, как торговцы убирают лавки за секунды до прибытия состава. Это безопасно, но по-настоящему зрелищно.

Лодка и вечерний рынок

На Ампхавском плавучем рынке арендуем лодку, чтобы увидеть город с воды и заглянуть в храм. Завершим день неспешной прогулкой и комфортным трансфером до отеля.

Примерный тайминг

8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе

10:00 — встреча с остальной частью группы в Бангкоке

10:15 — прибытие на ж/д станцию

10:40 — отправление поезда

11:40 — Самутсакхон

12:00–12:10 — переход на корабле

12:10–13:10 — прогулка на велотакси

13:30 — отправление поезда

14:15 — Мэклонг

16:30–17:35 — Ампхавский плавучий рынок, прогулка на лодке по рынку

17:35–21:00 — дорога в Паттайю через Бангкок

Организационные детали