Один день - три города, четыре вида транспорта и живой Таиланд за пределами столицы
Вы побываете сразу в нескольких городах: проедете на поезде сквозь рынок, покатаетесь на велотакси, корабле и лодке, прогуляетесь по уличным рынкам и старым кварталам. И увидите Таиланд таким, каким его знают только местные.
Описание экскурсии
Поезд, рынок и переправа
Начнём с поездки на поезде в Самутсакхон — мимо окраин и жилых кварталов. Погуляем по рынку с морепродуктами, переправимся через реку на кораблике и пересядем на велотакси. Спокойная поездка по Старому городу позволит рассмотреть детали и почувствовать атмосферу.
Поезд сквозь рынок
Далее — поездка на легендарном поезде, проходящем через рынок Мэклонг. Вы увидите, как торговцы убирают лавки за секунды до прибытия состава. Это безопасно, но по-настоящему зрелищно.
Лодка и вечерний рынок
На Ампхавском плавучем рынке арендуем лодку, чтобы увидеть город с воды и заглянуть в храм. Завершим день неспешной прогулкой и комфортным трансфером до отеля.
Примерный тайминг
8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе 10:00 — встреча с остальной частью группы в Бангкоке 10:15 — прибытие на ж/д станцию 10:40 — отправление поезда 11:40 — Самутсакхон 12:00–12:10 — переход на корабле 12:10–13:10 — прогулка на велотакси 13:30 — отправление поезда 14:15 — Мэклонг 16:30–17:35 — Ампхавский плавучий рынок, прогулка на лодке по рынку 17:35–21:00 — дорога в Паттайю через Бангкок
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Паттайи, билеты на поезд, корабль и лодку, велотакси, обратное такси до вашего отеля с места окончания экскурсии
Отдельно по желанию оплачивается обед
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$154
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Забираем с вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29701 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.