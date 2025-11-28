Мои заказы

Адский сад Ванг Саен Сук – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Адский сад Ванг Саен Сук» в Паттайе, цены от $68. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие из Паттайи
На автобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$68 за человека
Узнай Таиланд за 1 день
На машине
10 часов
Индивидуальная
Узнай Таиланд за 1 день
Путешествие по Паттайе, где вы увидите Золотого Будду, храмы и устричную ферму. Погрузитесь в культуру и традиции Таиланда за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от $250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    28 ноября 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Мегаклассная эксурсия, очень обширная, интересная. Экскурсовод Екатерина прекрасно знает материал, все доступно объясняет. Нам все очень понравились.
  • Т
    Туяна
    23 ноября 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    22.11 посетили экскурсию "Дискавери", хотим сказать большое спасибо Дарье, было очень интересно и познавательно, места в которых мы побывали просто
    читать дальше

    завораживают.
    Также хотелось бы отметить профессиональность Дарьи, не давала заскучать, в особенности было интересно послушать про становление буддизма и местную культуру.
    Сама составляющая экскурсии была обширной и позволила окунуться в атмосферу целиком.

    22.11 посетили экскурсию "Дискавери", хотим сказать большое спасибо Дарье, было очень интересно и познавательно, места в которых мы побывали просто завораживают.
Также хотелось бы отметить профессиональность Дарьи, не давала заскучать, в особенности было интересно послушать про становление буддизма и местную культуру.
Сама составляющая экскурсии была обширной и позволила окунуться в атмосферу целиком.
  • В
    Вероника
    29 октября 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Очень интересная и познавательная экскурсия, не напряжная, подойдет всем. Огромное спасибо гиду Славе, он нас сопровождал, рассказывал очень интересно. И
    читать дальше

    конечно, огромное спасибо за зоопарк, сами мы там не успели бы столько посмотреть и с его знанием животных и их особенностей мы бы не увидели ни марширующих пингвинов, ни свистящего слона и многое многое другое.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Гид достаточно подробно всё рассказывал.
    Гид достаточно подробно всё рассказывал.
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!
    Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!
  • Ю
    Юрий
    10 июня 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом! Все места интересные, времени везде достаточно. Тут тебе и знакомство с историей, культурой, и развлечения. Очень насыщенная программа, много впечатлений, однозначно рекомендую!
  • В
    Виталия
    24 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время
    читать дальше

    интересная. Хочется написать подробно, но столько эмоций, что если начну писать будет длиннопост. По дороге домой гид так же дала много полезной информации по городу, рекомендации мест к посещению. Однозначно моя рекомендация!

    Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время интересная. Хочется написать подробно, но столько эмоций, что если начну писать будет длиннопост. По дороге домой гид так же дала много полезной информации по городу, рекомендации мест к посещению. Однозначно моя рекомендация!
  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Добрый день.
    Все понравилось! Благодарю за экскурсию 🥰!
  • И
    Ирина
    6 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2
    читать дальше

    массажа. Только подготовленные, молодые туристы могут это осилить.
    А так все очень здорово, много информации от гида, у нас был гид Дэн, все время рассказывал что-нибудь, прям мне его даже жалко было 😅

    Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2 массажа. Только подготовленные, молодые туристы могут это осилить.
А так все очень здорово, много информации от гида, у нас был гид Дэн, все время рассказывал что-нибудь, прям мне его даже жалко было 😅
  • Е
    Елена
    28 апреля 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!
    Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!
    Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся
    читать дальше

    культура и обычаи тайского народа!
    Стеклянный мост с посещение храма Будды, где имеется и прекрасный вид и парк с древними аллеями деревьев.
    Очень познавательно стоит посетить ферму ананасов и устриц!
    Незабываемый храм Ада и Рая с древними статуями!!!
    Посетить зоопарк где можно не только посмотреть на разных животных, но и накормить, сделать фотосъемку!!!
    Особую благодарность хочу выразить гиду, а также общей организаторской группе, где все включено, трансфер и питание!!!

    Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!
Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся культура и обычаи тайского народа!
Стеклянный мост с посещение храма Будды, где имеется и прекрасный вид и парк с древними аллеями деревьев.
Очень познавательно стоит посетить ферму ананасов и устриц!
Незабываемый храм Ада и Рая с древними статуями!!!
Посетить зоопарк где можно не только посмотреть на разных животных, но и накормить, сделать фотосъемку!!!
Особую благодарность хочу выразить гиду, а также общей организаторской группе, где все включено, трансфер и питание!!!
  • А
    Ангелина
    28 марта 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰
    Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰
  • M
    Max
    20 марта 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍
    Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍
  • А
    Анна
    14 января 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отличная экскурсия, хорошо спланированный маршрут, интересные локации.
  • С
    Сергей
    18 ноября 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия в целом интересная, особенно запомнился китайский храм с драконами и храм ада. Посещение фермы ананасов можно было бы вообще убрать и поставить что-то более интересное и информативное.
  • Е
    Евгений
    23 августа 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.
    читать дальше

    рассказ лёгкий, динамичный, интересный. сложно отвлекаться. всем готов помочь, хотя и не сильно эмоционально вовлекается в туристов(большой плюс). экскурсия сама по себе очень насыщенная, при этом усталость ощущается исключительно по прибытию в номер. Спасибо большое!

  • В
    Владислав
    26 июня 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
    читать дальше

    места, и зоопарки, и плантации устриц, ананасов, знакомя с местной флорой и фауной как культивируемой, так и дикорастущей. Гид постарался на славу, нигде не подгонял но при этом группа не выбилась из графика, все были счастливы и довольны поездкой, насколько могу судить о впечатлениях своих спутников.

