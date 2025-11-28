Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
13 дек в 06:15
16 дек в 06:15
$128 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета28 ноября 2025Мегаклассная эксурсия, очень обширная, интересная. Экскурсовод Екатерина прекрасно знает материал, все доступно объясняет. Нам все очень понравились.
- ТТуяна23 ноября 202522.11 посетили экскурсию "Дискавери", хотим сказать большое спасибо Дарье, было очень интересно и познавательно, места в которых мы побывали просто
- ВВероника29 октября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, не напряжная, подойдет всем. Огромное спасибо гиду Славе, он нас сопровождал, рассказывал очень интересно. И
- ТТатьяна19 октября 2025Гид достаточно подробно всё рассказывал.
- ННаталья8 августа 2025Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!
- ЮЮрий10 июня 2025Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом! Все места интересные, времени везде достаточно. Тут тебе и знакомство с историей, культурой, и развлечения. Очень насыщенная программа, много впечатлений, однозначно рекомендую!
- ВВиталия24 мая 2025Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время
- ССветлана6 мая 2025Добрый день.
Все понравилось! Благодарю за экскурсию 🥰!
- ИИрина6 мая 2025Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2
- ЕЕлена28 апреля 2025Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!
Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся
- ААнгелина28 марта 2025Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰
- MMax20 марта 2025Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍
- ААнна14 января 2025Отличная экскурсия, хорошо спланированный маршрут, интересные локации.
- ССергей18 ноября 2024Экскурсия в целом интересная, особенно запомнился китайский храм с драконами и храм ада. Посещение фермы ананасов можно было бы вообще убрать и поставить что-то более интересное и информативное.
- ЕЕвгений23 августа 2024великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.
- ВВладислав26 июня 2024Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
- ААлексей14 апреля 2024Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
- ААнастасия11 марта 2024Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Храм Ват Саен Сук»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Храм Ват Саен Сук" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 128. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Храм Ват Саен Сук», 46 ⭐ отзывов, цены от $68. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль