Svetlana проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Остров Узников… и огромных черепах!

На лодке ⚓ от Занзибара мы доберемся до заповедного острова Чангу (Prison Island) — одного из немногих мест в мире, где можно понаблюдать за местными сейшельскими черепахами-гигантами Альдабра. Крепкие панцири, похожие на валуны, столбообразные мощные ноги: вы рассмотрите исполинских рептилий, сфотографируете их, погладите и даже сможете покормить. Я расскажу о повадках и особенностях черепах, многим из которых около 200 лет, а после мы изучим другую часть острова, где расположилась заброшенная тюрьма. Это место таит немало секретов: например, в разгары эпидемий тюрьму использовали как изолятор, поэтому Чангу иногда называют Островом карантина.

Пески, волны и кораллы

Кроме удивительных черепах и тюремных руин, Чангу может похвастаться чудесными пляжами с белоснежным песком, коралловыми рифами и интересными подводными обитателями. У вас будет время, чтобы искупаться в бирюзовых бухтах острова и даже в открытом океане.

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