Svetlana проводит ещё 1 экскурсию

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Из Занзибара — на остров гигантских черепах

Познакомиться с сейшельскими великанами Альдабра, открыть историю острова и искупаться среди рифов

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Держим курс на остров 🏝️ Чангу с его райскими пляжами, бирюзовыми бухтами и фантастическими обитателями — сейшельскими черепахами! В заповеднике вы понаблюдаете за 200-летними гигантами, покормите их с рук и узнаете о повадках рептилий.

А во второй части путешествия откроете тайны острова Узников и искупаетесь в открытом океане.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $100 за экскурсию

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Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах

Что вас ожидает

Остров Узников… и огромных черепах!
На лодке ⚓ от Занзибара мы доберемся до заповедного острова Чангу (Prison Island) — одного из немногих мест в мире, где можно понаблюдать за местными сейшельскими черепахами-гигантами Альдабра. Крепкие панцири, похожие на валуны, столбообразные мощные ноги: вы рассмотрите исполинских рептилий, сфотографируете их, погладите и даже сможете покормить. Я расскажу о повадках и особенностях черепах, многим из которых около 200 лет, а после мы изучим другую часть острова, где расположилась заброшенная тюрьма. Это место таит немало секретов: например, в разгары эпидемий тюрьму использовали как изолятор, поэтому Чангу иногда называют Островом карантина.

Пески, волны и кораллы
Кроме удивительных черепах и тюремных руин, Чангу может похвастаться чудесными пляжами с белоснежным песком, коралловыми рифами и интересными подводными обитателями. У вас будет время, чтобы искупаться в бирюзовых бухтах острова и даже в открытом океане.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается с пристани в Каменном городе, поэтому если вы остановились не здесь — будет нужен трансфер. Я с радостью организую такси 🚕, либо вы сможете воспользоваться транспортными услугами в вашем отеле. Дорога до острова и обратно на лодке займет 30 минут.
  • Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 — 5 долларов 💵 с человека
  • В зависимости от погоды во время переправы возможна качка: если вы чувствительны к морской болезни, лучше взять с собой таблетки от укачивания. Не помешает также прихватить головной убор, солнцезащитные средства и купальные принадлежности.
Начало и место завершения
🚩 у ресторана Ливингстон
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Из Занзибара — на остров гигантских черепах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 1 экскурсию

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