1 отзыв оставили туристы

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Каменный город — сердце Занзибара

Распробовать африканский колорит, понаблюдать за бытом местных и познакомиться с историей острова

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
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100 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Svetlana
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
Svetlana – Гид на Занзибаре
Отдыхая на пляжах Занзибара, невозможно по-настоящему понять остров 🏝️ и его африканско-мусульманскую культуру.

Именно поэтому мы отправимся в аутентичный Каменный город 🏙️, который окутан шармом Востока, хранит секреты султанов и помнит маленького Фредди Меркьюри.

Шаг за шагом вы разберетесь в традициях Занзибара и изнутри взглянете на быт местных жителей.
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара

Что вас ожидает

Затеряться в лабиринтах Каменного города
Хаотичные, запутанные, пестрые и самобытные улицы Каменного города — это тот Занзибар, о котором даже не догадываются обычные туристы. Мы проберемся к старейшим зданиям острова, поговорим об истории работорговли в Танзании на бывшем рынке рабов и у англиканского собора. Рассмотрим расписные ставни и решетки, полюбуемся океаном и резиденцией султана на смотровой площадке живописных садов Фородани. И, разумеется, отыщем культовое место Каменного города — дом, где родился и жил восемь лет лидер группы Queen, легендарный Фредди Меркьюри.

Африканский колорит: полное погружение
Каменный город похож на один большой африканский рынок, поэтому места для шопинга на Занзибаре лучше не найти! Я помогу вам отыскать аутентичные сувениры, яркие картины местных художников, изделия из дерева и другие диковинки. На местных рынках — рыбы и специй — мы понаблюдаем за жизнью местных, поговорим об их традициях, обрядах, быте и укладе. А еще обязательно попробуем Африку на вкус: по пути сделаем остановку на чашечку танзанийского кофе и, конечно, поговорим о кухне суахили — от экзотического стритфуда до национальных блюд, которые готовят в ресторанах Занзибара.

Организационные детали

  • Учитывая религиозные особенности местных жителей, рекомендую для прогулки выбрать консервативную одежду (женщинам желательно прикрыть плечи и колени)
  • Дополнительных трат, кроме остановки на кофе и покупок сувениров, не предвидится
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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1 отзыв оставили туристы

19 марта 2020
Симпатичная камерная экскурсия для двоих, посмотрели сердце старого города с его запахами и звуками, посетили места, в которые не попали бы самостоятельно. С гидом приятно общаться, получили массу положительных эмоций!

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