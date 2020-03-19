1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Затеряться в лабиринтах Каменного города

Хаотичные, запутанные, пестрые и самобытные улицы Каменного города — это тот Занзибар, о котором даже не догадываются обычные туристы. Мы проберемся к старейшим зданиям острова, поговорим об истории работорговли в Танзании на бывшем рынке рабов и у англиканского собора. Рассмотрим расписные ставни и решетки, полюбуемся океаном и резиденцией султана на смотровой площадке живописных садов Фородани. И, разумеется, отыщем культовое место Каменного города — дом, где родился и жил восемь лет лидер группы Queen, легендарный Фредди Меркьюри.

Африканский колорит: полное погружение

Каменный город похож на один большой африканский рынок, поэтому места для шопинга на Занзибаре лучше не найти! Я помогу вам отыскать аутентичные сувениры, яркие картины местных художников, изделия из дерева и другие диковинки. На местных рынках — рыбы и специй — мы понаблюдаем за жизнью местных, поговорим об их традициях, обрядах, быте и укладе. А еще обязательно попробуем Африку на вкус: по пути сделаем остановку на чашечку танзанийского кофе и, конечно, поговорим о кухне суахили — от экзотического стритфуда до национальных блюд, которые готовят в ресторанах Занзибара.