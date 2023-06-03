Приглашаем на обзорную экскурсию по Анталии с посещением одного из крупнейших в мире аквариумного комплекса. Мы прогуляемся по старому городу и узнаем его историю. Поднимемся на гору Тюнектепе и полюбуемся панорамой на Дюденский водопад.
Эта экскурсия позволит вам осмотреть природные красоты и пейзажи, сделать много ярких фотографий и выпить ароматный турецкий кофе.
Эта экскурсия позволит вам осмотреть природные красоты и пейзажи, сделать много ярких фотографий и выпить ароматный турецкий кофе.
Ближайшие даты:
3
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июн
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Что вас ожидает:
- Океанариум в Анталии
- Гора Тюнектепе
- Дюденский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Все разнообразие Анталии за один деньАнталия — самый знаменитый средиземноморский курорт Турции. Город находится на юге страны, у края просторной плодородной равнины. Эту местность в древности называли Памфилия. Раскинувшаяся в живописной бухте, утопающей в пышной зелени пальм, олеандров и лимонных деревьев, отражающихся в лазурно-голубом море, Анталия с трех сторон окружена высокими хребтами Таврских гор, чьи заснеженные вершины словно венчают ее царственной короной.
Вы увидите все разнообразие Анталии за один день. Мы покажем вам город с разных ракурсов. Вы прогуляетесь по старому городу и узнаете его историю, поднимитесь на гору Тюнектепе и насладитесь видами на Дюденский водопад.
Побываете в океанариуме Анталии — один из самых крупных комплексов подобного рода в мире. Открыт он был в 2012 году и по настоящее время остается любимым местом отдыха как туристов, так и местных жителей. Океанариум предлагает посетителям как познавательную программу, знакомящую с подводным миром и его жителями, так и развлекательную. К развлекательной части океанариума относятся кафе и рестораны, детские игровые зоны, кинотеатр и выставочные залы. Также на территории комплекса расположен магазин сувениров. Гордостью океанариума Анталии является зона «Снежный мир». Это самый большой в Турции крытый павильон, где снег лежит круглый год, в то время, как на улице стоит жара.
вторник, суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Обед
- Посещение Нижнего Дюдена
- Что не входит
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Аланья
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник, субботаЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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