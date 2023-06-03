Все разнообразие Анталии за один деньАнталия — самый знаменитый средиземноморский курорт Турции. Город находится на юге страны, у края просторной плодородной равнины. Эту местность в древности называли Памфилия. Раскинувшаяся в живописной бухте, утопающей в пышной зелени пальм, олеандров и лимонных деревьев, отражающихся в лазурно-голубом море, Анталия с трех сторон окружена высокими хребтами Таврских гор, чьи заснеженные вершины словно венчают ее царственной короной.

Вы увидите все разнообразие Анталии за один день. Мы покажем вам город с разных ракурсов. Вы прогуляетесь по старому городу и узнаете его историю, поднимитесь на гору Тюнектепе и насладитесь видами на Дюденский водопад.

Побываете в океанариуме Анталии — один из самых крупных комплексов подобного рода в мире. Открыт он был в 2012 году и по настоящее время остается любимым местом отдыха как туристов, так и местных жителей. Океанариум предлагает посетителям как познавательную программу, знакомящую с подводным миром и его жителями, так и развлекательную. К развлекательной части океанариума относятся кафе и рестораны, детские игровые зоны, кинотеатр и выставочные залы. Также на территории комплекса расположен магазин сувениров. Гордостью океанариума Анталии является зона «Снежный мир». Это самый большой в Турции крытый павильон, где снег лежит круглый год, в то время, как на улице стоит жара.