Каньон Сападере — один из каньонов Турции, который расположен в сорока восьми километрах к северу от Аланьи и в двадцати километрах от Демирташа. Каньон стал довольно популярным среди туристов после того, как в 2008 году муниципалитет Аланьи оборудовал специальную пешеходную дорожку. Пешеходный маршрут составляет около семисот метров.

Благодаря этой дорожке вы сможете открыть для себя замечательную по красоте природу, великолепные виды, насладиться горным ⛰️ воздухом. Каньон образует необычные водопады. У вас также есть возможность искупаться в горном потоке. Водопад располагает специальным местом для купания. Стоит отметить, что в каньоне всегда царит прохлада, а температура воды не превышает двенадцати градусов даже в самые теплые дниЭкскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;