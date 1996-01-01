Каньон Сападере — один из каньонов Турции, который расположен в сорока восьми километрах к северу от Аланьи и в двадцати километрах от Демирташа. Каньон стал довольно популярным среди туристов после того, как в 2008 году муниципалитет Аланьи оборудовал специальную пешеходную дорожку. Пешеходный маршрут составляет около семисот метров.
Благодаря этой дорожке вы сможете открыть для себя замечательную по красоте природу, великолепные виды, насладиться горным ⛰️ воздухом. Каньон образует необычные водопады. У вас также есть возможность искупаться в горном потоке. Водопад располагает специальным местом для купания. Стоит отметить, что в каньоне всегда царит прохлада, а температура воды не превышает двенадцати градусов даже в самые теплые дниЭкскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
Прибытие в Каньон Сападере на джипах;
Прогулка по каньону Сападере;
Купание;
Обед;
Посещение пещеры;
Возвращение в отели. Организационные детали:Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, крем от загара, полотенце, купальник, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер от и до отеля
Обед
Страховка
Услуги гида.
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Напитки
Входной билет в пещеру (3$).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.