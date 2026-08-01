Анталья — многослойный город, где восточный колорит встречается с античным наследием. Вы раскроете эти контрасты в сердце курорта, Старом городе Калеичи: время здесь будто замерло. А после погуляете по пляжу и посетите Дюденские водопады.
Описание экскурсии
- Организуем трансфер из вашего отеля.
- Заедем в аутлет, где у вас будет свободное время.
- Вы побываете у Нижнего Дюденского водопада.
- Пообедаете в ресторане.
- Погуляете по Калеичи — историческому центру Антальи внутри крепостных стен. Увидите главные достопримечательности: Ворота Адриана, античные укрепления, мечеть Коркута и башню Хыдырлык.
- Посетите Этнографический музей с богатой коллекцией традиционных костюмов, ремесленных изделий и музыкальных инструментов.
- Побываете на смотровой, откуда открывается вид на порт, и отдохнёте на пляже Коньяалты.
- Познакомитесь с историей и тайнами Аланьи, узнаете, как создавался её архитектурный облик, и послушаете рассказ о древних морских путях, ведущих в город.
Организационные детали
- Трансфер из/в отель, обед, билет в музей и страховка входят в стоимость.
- Напитки оплачиваются дополнительно.
- Этнографический музей работает только по будням.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 528 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных профессионалов.
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