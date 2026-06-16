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Экстрим-комбо из Антальи: рафтинг, багги и зиплайн (всё включено)

Покорить бурную реку, промчаться по бездорожью и увидеть один из самых впечатляющих каньонов Турции
За один день вы соберёте коллекцию самых ярких впечатлений Турции: сплавитесь по бурной реке Кёпрючай, увидите грандиозный каньон Тазы, прокатитесь на багги по бездорожью и пролетите над живописными ущельями на зиплайне. Это путешествие для тех, кто любит движение, красивые виды и приключения.
Экстрим-комбо из Антальи: рафтинг, багги и зиплайн (всё включено)
Экстрим-комбо из Антальи: рафтинг, багги и зиплайн (всё включено)
Экстрим-комбо из Антальи: рафтинг, багги и зиплайн (всё включено)

Описание экскурсии

Рафтинг по реке Кёпрючай — около двух часов сплава по прохладной горной реке среди живописных скал и сосновых лесов.

Сафари на кабриобусах по территории национального парка Кёпрюлю с остановками для отдыха и фотографий.

Посещение легендарного каньона Тазы — одной из самых впечатляющих смотровых площадок Турции с панорамными видами на отвесные скалы и ущелья.

Багги-сафари по пыльным дорогам, бездорожью и пересечённой местности.

Полёт на зиплайне над живописной природой каньона.

Обед на базе после активной части программы.

Организационные детали

  • Включено: трансфер, рафтинг, необходимое оборудование, сафари, зиплайн, обед, страховка
  • Напитки — отдельно по желанию
  • Перед стартом проводится инструктаж
  • С вами будет водитель из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский 0 - 5Бесплатно
Взрослые 12 +€42
Детский 5 - 11€37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
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сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

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