За один день вы соберёте коллекцию самых ярких впечатлений Турции: сплавитесь по бурной реке Кёпрючай, увидите грандиозный каньон Тазы, прокатитесь на багги по бездорожью и пролетите над живописными ущельями на зиплайне. Это путешествие для тех, кто любит движение, красивые виды и приключения.
Описание экскурсии
Рафтинг по реке Кёпрючай — около двух часов сплава по прохладной горной реке среди живописных скал и сосновых лесов.
Сафари на кабриобусах по территории национального парка Кёпрюлю с остановками для отдыха и фотографий.
Посещение легендарного каньона Тазы — одной из самых впечатляющих смотровых площадок Турции с панорамными видами на отвесные скалы и ущелья.
Багги-сафари по пыльным дорогам, бездорожью и пересечённой местности.
Полёт на зиплайне над живописной природой каньона.
Обед на базе после активной части программы.
Организационные детали
- Включено: трансфер, рафтинг, необходимое оборудование, сафари, зиплайн, обед, страховка
- Напитки — отдельно по желанию
- Перед стартом проводится инструктаж
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский 0 - 5
|Бесплатно
|Взрослые 12 +
|€42
|Детский 5 - 11
|€37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Антальи
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