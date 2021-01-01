Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье

Экскурсия на подводной лодке в Анталии

Экскурсия на подводной лодке в Анталии разработан для тех, кто хочет уйти от классических туров и добавить новых впечатлений к своему отдыху в Анталии. Nemo Submarine – первая туристическая подводная лодка в Турции, вмещающая 44 пассажира и 2 пилота.

С Подводной Лодкой из из Анталии мы подарим вам самые необычные впечатления в вашей жизни. Если вы устали от классических туров и ищете чего-то особенного, то этот тур для вас.

О туристической подводной лодке Немо

Nemo модернизируется в Испании. Он может совершать 10 погружений в день и оставаться под водой 10 часов. Длина 18, 6 м и высота 5, 85 м. Может нырять на глубину до 40 м.

Начало Экскурсии на подводной лодке в Анталии

Мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем комфортабельном автобусе. После короткого путешествия мы прибудем в историческую гавань в Калеичи. Здесь вас встретит экипаж. После короткой встречи мы получим необходимый брифинг от нашего гида.

Затем мы сядем на подводную лодку. Итак, наш тур, который займет свое место среди незабываемых, начнется. Есть специальные сиденья для всех, и перед сиденьями есть окна. Из этих окон вы сможете наблюдать за внешним видом.

Так же в салоне есть два кондиционера. Таким образом, атмосферное давление не повлияет на вас.

Прощание с Подводной лодке в Анталии

Экскурсия на подводной лодке в Анталии занимает около 40 минут. Во время экскурсии вы станете свидетелями великолепных видов подводного мира. Держите фотоаппарат всегда в руках. В конце подводного тура наш автобус в порту отвезет вас в отель.

Подготовьтесь заранее

Время и место встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – Макдональдс, рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Дети могут присоединиться к этому туру, но они должны быть ростом 90 см.

Вы можете принести с собой немного денег для личных расходов.