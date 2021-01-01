Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье

Экскурсия на подводной лодке в Анталии

Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии разработан для тех, кто хочет уйти от классических туров и добавить новых впечатлений к своему отдыху в Анталии. Nemo Submarine – первая туристическая подводная лодка в Турции, вмещающая 44 пассажира и 2 пилота.
С Подводной Лодкой из из Анталии мы подарим вам самые необычные впечатления в вашей жизни. Если вы устали от классических туров и ищете чего-то особенного, то этот тур для вас.
О туристической подводной лодке Немо
Nemo модернизируется в Испании. Он может совершать 10 погружений в день и оставаться под водой 10 часов. Длина 18, 6 м и высота 5, 85 м. Может нырять на глубину до 40 м.
Начало Экскурсии на подводной лодке в Анталии
Мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем комфортабельном автобусе. После короткого путешествия мы прибудем в историческую гавань в Калеичи. Здесь вас встретит экипаж. После короткой встречи мы получим необходимый брифинг от нашего гида.
Затем мы сядем на подводную лодку. Итак, наш тур, который займет свое место среди незабываемых, начнется. Есть специальные сиденья для всех, и перед сиденьями есть окна. Из этих окон вы сможете наблюдать за внешним видом.
Так же в салоне есть два кондиционера. Таким образом, атмосферное давление не повлияет на вас.
Прощание с Подводной лодке в Анталии
Экскурсия на подводной лодке в Анталии занимает около 40 минут. Во время экскурсии вы станете свидетелями великолепных видов подводного мира. Держите фотоаппарат всегда в руках. В конце подводного тура наш автобус в порту отвезет вас в отель.
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – Макдональдс, рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Дети могут присоединиться к этому туру, но они должны быть ростом 90 см.
Вы можете принести с собой немного денег для личных расходов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
цена на человека
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • сообщаем Вам
  • что при оформлении заказа экскурсии
  • Вам необходимо связаться с нами
  • с целью уточнения времени трансфера из отеля. Обратите внимание
  • что в каждом отеле свое определенное время сбора.
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Обзорная экскурсия по Анталии
4.5
14
$40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30
Анталья — больше, чем курорт
2.5
2
35
за 1 чел.
Анталья — больше, чем курорт
Групповая автобусная экскурсия для знакомства с городом между морем и горами
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная экскурсия
$180
за 1-4 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
По договоренности
Зоопарк в Анталье
Индивидуальная экскурсия
$80
за 1-7 чел.
Зоопарк в Анталье
Мы отвезем вас в необыкновенный зоопарк на окраине Антальи, площадь которого составляет 569000 м²
Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Индивидуальный квест
5
5
2ч 30м
106
85
за 1-4 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
4.5
13
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Анталья старинная и современная
Индивидуальная экскурсия
137
за 1-4 чел.
Анталья старинная и современная
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Три водопада
Индивидуальная экскурсия
5
3
$80
за 1-6 чел.
Три водопада
На нашей экскурсии вы увидите три самых красивых водопада Анталии
Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Большое путешествие по Анталье на авто!
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
$225
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем
Каждый день в любое удобное для Вас время
Исторический центр Антальи
Индивидуальная экскурсия
192
за 1-4 чел.
Исторический центр Антальи
Узнать, что скрывается за крепостными стенами
Рафтинг из Анталии
5
2
10ч
$30
за 1 чел.
Рафтинг из Анталии
Рафтинг - развлечение под силу каждому
Ежедневно с 08:00 до 18:00

Halil K. проводит ещё 7 экскурсий

Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
12ч
$45
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Турецкая баня в Анталии
4.7
12
$30
за 1 чел.
Турецкая баня в Анталии
Турецкая баня - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Зеленый Каньон из Анталии
5
2
10ч
$50
за 1 чел.
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и...
Понедельник, Четверг
Рафтинг и багги-сафари
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари
Рафтинг и багги-сафари - прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Дайвинг из Анталии
$30
за 1 чел.
Дайвинг из Анталии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия по Анталии
5
1
$35
за 1 чел.
Экскурсия по Анталии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Антали - всё включено
18ч
$150
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Антали - всё включено
Понедельник, Четверг
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷