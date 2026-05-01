Зелёный каньон — одно из самых живописных мест региона.
Вы отправитесь в горную часть Турции, пройдёте по изумрудной воде среди скал и отдохнёте от курортной суеты. А после обеда из местных блюд сможете искупаться.
Описание трансфер
Примерный тайминг
7:00–8:30 — сбор участников, трансфер из отелей и выезд из Антальи
По дороге вы увидите горные пейзажи и плотину Оймапинар.
9:30–10:00 — посадка на лодку
10:00–12:30 — прогулка по Зелёному каньону
Маршрут проходит по озеру среди высоких скал и густой зелени. С воды открываются панорамные виды, будет время для фото.
12:30–13:30 — обед в ресторане на берегу и купание в озере
Обед обычно состоит из местных блюд: рыба, гарниры (булгур, рис или паста), овощные салаты и свежие овощи, возможно, фасоль.
13:30–14:30 — продолжение прогулки и возвращение к причалу
14:30–15:00 — посадка в трансфер
15:30–16:30 — остановка в Манавгате и свободное время в текстильном аутлете
17:00–18:30 — возвращение в отели
Время указано ориентировочно. Фактический тайминг может меняться в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, времени сбора группы, а также по организационным причинам.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на автобусе, обед и безалкогольные напитки на корабле
- Дополнительные расходы (по желанию): алкогольные напитки и напитки во время обеда на берегу
- Не рекомендуем программу путешественникам с заболеваниями спины
- Курение в поездке запрещено. Нельзя брать с собой домашних животных
- С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€50
|Дети до 11 лет
|€35
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
