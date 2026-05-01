Зелёный каньон — одно из самых живописных мест региона. Вы отправитесь в горную часть Турции, пройдёте по изумрудной воде среди скал и отдохнёте от курортной суеты. А после обеда из местных блюд сможете искупаться.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

Примерный тайминг

7:00–8:30 — сбор участников, трансфер из отелей и выезд из Антальи

По дороге вы увидите горные пейзажи и плотину Оймапинар.

9:30–10:00 — посадка на лодку

10:00–12:30 — прогулка по Зелёному каньону

Маршрут проходит по озеру среди высоких скал и густой зелени. С воды открываются панорамные виды, будет время для фото.

12:30–13:30 — обед в ресторане на берегу и купание в озере

Обед обычно состоит из местных блюд: рыба, гарниры (булгур, рис или паста), овощные салаты и свежие овощи, возможно, фасоль.

13:30–14:30 — продолжение прогулки и возвращение к причалу

14:30–15:00 — посадка в трансфер

15:30–16:30 — остановка в Манавгате и свободное время в текстильном аутлете

17:00–18:30 — возвращение в отели

Время указано ориентировочно. Фактический тайминг может меняться в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, времени сбора группы, а также по организационным причинам.

Организационные детали